«Тампа» обменял Перри в «Чикаго»
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» на официальном сайте объявил, что обменяла форварда Кори Перри в «Чикаго Блэкхокс».
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» на официальном сайте объявил, что обменяла форварда Кори Перри в «Чикаго Блэкхокс».
Взамен «молнии» получат выбор в седьмом раунде драфта НХЛ 2024 года.
Перри 38 лет, он перешел в «Тампу» в 2021 года. В минувшем сезоне он сыграл 87 матчей и набрал 30 очков (14 шайб и 16 передач). Ранее он выступал за «Монреаль Канадиенс», «Даллас Старз», а также «Анахайм Дакс», где провел практически всю карьеру и вместе с которым стал обладателем Кубка Стэнли в 2007 году.
В составе сборной Канады дважды выигрывал Олимпийские игры (2010 и 2014), а также становился чемпионом мира (2016). Является одним из 30 членов «Тройного золотого клуба», состоящего из хоккеистов, выигравших Олимпиаду, чемпионат мира и Кубок Стэнли.