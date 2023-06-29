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20:15 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Тампа» обменял Перри в «Чикаго»

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» на официальном сайте объявил, что обменяла форварда Кори Перри в «Чикаго Блэкхокс».

Тампа-Бэй
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Источник: Соцсети

Взамен «молнии» получат выбор в седьмом раунде драфта НХЛ 2024 года.

Перри 38 лет, он перешел в «Тампу» в 2021 года. В минувшем сезоне он сыграл 87 матчей и набрал 30 очков (14 шайб и 16 передач). Ранее он выступал за «Монреаль Канадиенс», «Даллас Старз», а также «Анахайм Дакс», где провел практически всю карьеру и вместе с которым стал обладателем Кубка Стэнли в 2007 году.

В составе сборной Канады дважды выигрывал Олимпийские игры (2010 и 2014), а также становился чемпионом мира (2016). Является одним из 30 членов «Тройного золотого клуба», состоящего из хоккеистов, выигравших Олимпиаду, чемпионат мира и Кубок Стэнли.

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