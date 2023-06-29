«Тампа» обменял Перри в «Чикаго»

Перри 38 лет, он перешел в «Тампу» в 2021 года. В минувшем сезоне он сыграл 87 матчей и набрал 30 очков (14 шайб и 16 передач). Ранее он выступал за «Монреаль Канадиенс», «Даллас Старз», а также «Анахайм Дакс», где провел практически всю карьеру и вместе с которым стал обладателем Кубка Стэнли в 2007 году.