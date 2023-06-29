Семерых россиян выбрали в четвертом и пятом раундах драфта НХЛ

Больше всех россиян выбрала «Каролина Харрикейнз»: под 100-м номером (4-й раунд) задрафтован форвард системы челябинского «Трактора» Александр Рыков, под 126-м (4) — нападающий из подмосковного «Витязя» Станислав Яровой, а под 158-м (5) еще один представитель челябинской команды — вратарь Руслан Хажеев.

Двоих российских хоккеистов взял «Монреаль Канадиенс»: под 110-м номером (4) был задрафтован защитник нижегородского «Торпедо» Богдан Конюшков, а под 114-м (5) — вратарь ханты-мансийских «Мамонтов Югры» Евгений Волохин.

Также в пятом раунде «Питтсбург Пингвинз» под 142-м номером забрал форварда череповецкой «Северстали» Михаила Ильина, а «Колорадо Эвеланш» под 155-м номером выбрал защитника системы екатеринбургского «Автомобилиста» Никиту Ишимникова.