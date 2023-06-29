Семерых россиян выбрали в четвертом и пятом раундах драфта НХЛ
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Семь российских игроков выбраны в четвертом и пятом раундах драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2023 года.
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Семь российских игроков выбраны в четвертом и пятом раундах драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2023 года.
Больше всех россиян выбрала «Каролина Харрикейнз»: под 100-м номером (4-й раунд) задрафтован форвард системы челябинского «Трактора» Александр Рыков, под 126-м (4) — нападающий из подмосковного «Витязя» Станислав Яровой, а под 158-м (5) еще один представитель челябинской команды — вратарь Руслан Хажеев.
Двоих российских хоккеистов взял «Монреаль Канадиенс»: под 110-м номером (4) был задрафтован защитник нижегородского «Торпедо» Богдан Конюшков, а под 114-м (5) — вратарь ханты-мансийских «Мамонтов Югры» Евгений Волохин.
Также в пятом раунде «Питтсбург Пингвинз» под 142-м номером забрал форварда череповецкой «Северстали» Михаила Ильина, а «Колорадо Эвеланш» под 155-м номером выбрал защитника системы екатеринбургского «Автомобилиста» Никиту Ишимникова.
В первом раунде драфта, который прошел в ночь на четверг по московскому времени, было выбрано четверо россиян. Первым стал защитник системы ярославского «Локомотива» Дмитрий Симашев, выбранный «Аризоной Койотис» под шестым номером, форвард петербургского СКА Матвей Мичков под седьмым номером ушел в «Филадельфию».