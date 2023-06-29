«Это не какой-то ноунейм». Вайсфельд — о высоком выборе Симашева на драфте НХЛ

«Выбор Симашева под шестым номером точно не стал сенсацией. Небольшая неожиданность. Выбор Матвея Мичкова прогнозировался раньше? Думаю, его позиции за океаном пошатнулись. Переоценили ли мы его в России? Его никто не переоценивал. По уровню таланта он соответствует даже первому выбору. Но, кроме игровых качеств. ещё существуют человеческие. Он претендовал на роль самого талантливого игрока своего поколения, но он не попал в состав СКА. К тому же его поведение не всегда соответствует эталонному.



Какие качества можно выделить у Симашева? У него не по годам очень взрослая игра. Он внешне очень уверенный в себе. Такое ощущение, что он уже лет 10 играет. Для своего возраста Симашев играл много у Игоря Никитина, который молодёжь подпускает дозированно. Тем более для защитника и того состава, которым располагает “Локомотив”. Это же не какой-то ноунейм. Это человек, который в таком возрасте играет в КХЛ и в сборной России своего возраста. Особо удивляться нечему», — сказал Вайсфельд в интервью Legalbet.