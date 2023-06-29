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21:57 (мск), источник: ТАСС

Девятнадцать российских хоккеистов выбрали на драфте НХЛ 2023 года

В первом раунде были задрафтованы Дмитрий Симашев, Матвей Мичков, Даниил Бут и Михаил Гуляев.

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Источник: AP 2022

ТАСС, 29 июня. Клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) выбрали 19 российских игроков на драфте 2023 года. Мероприятие завершилось в четверг в Нэшвилле (штат Теннесси, США).

В первом раунде под 6-м общим номером был выбран защитник ярославского «Локо» Дмитрий Симашев, он отправился в «Аризону», после него «Филадельфия» забрала нападающего Матвея Мичкова (7-й общий номер), права на которого в России принадлежат петербургскому СКА. Под 12-м номером драфта «Аризона» выбрала одноклубника Симашева по «Локо» форварда Даниила Бута, под 31-м номером в «Колорадо» ушел защитник «Омских ястребов» Михаил Гуляев.

Во втором раунде защитник Роман Канцеров был выбран под 44-м номером «Чикаго». В третьем раунде «Калгари» взял нападающего Айдара Суниева под 80-м номером, «Филадельфия» выбрала вратаря Егора Заврагина под 87-м. В четвертом раунде «Каролина» под 100-м номером выбрала форварда Александра Рыкова, «Монреаль» под 110-м номером взял защитника Богдана Конюшкова, под 126-м номером «Каролина» забрала нападающего Станислава Ярового. В пятом раунде нападающий Михаил Ильин был выбран под 142-м номером «Питтсбургом», вратарь Евгений Волохин — под 144-м номером «Монреалем», защитник Никита Ишимников — под 155-м номером «Колорадо», голкипер Руслан Хажеев — под 158-м номером «Каролиной». В шестом раунде нападающий Тимур Муханов был выбран под 163-м номером «Каролиной», вратарь Егор Егоров — под 176-м номером «Калгари». В седьмом раунде под 198-м номером «Флорида» выбрала нападающего Степана Звягина, «Сент-Луис» под 202-м номером взял форварда Никиту Сысуева, под 222-м номером «Каролина» задрафтовала вратаря Егора Вельмакина.

На драфте НХЛ в 2022 году клубы лиги выбрали 23 российских игрока. Рекорд по количеству задрафтованных хоккеистов из России был установлен в 2000 году — 42. Тогда драфт состоял из 11 раундов, он был сокращен до 7 раундов в 2005 году, с тех пор наибольшее количество россиян было выбрано в 2021 году — 29.

Под первым номером «Чикаго» выбрал канадца Коннора Бедарда, под вторым номером «Анахайм» взял шведа Лео Карлссона, под третьим номером «Коламбус» забрал канадца Адама Фантилли.

В драфте 2023 года приняли участие хоккеисты, которые родились между 1 января 2003 года и 15 сентября 2005 года. Кроме того, в нем могли участвовать незадрафтованные игроки не из Северной Америки 2002 года рождения, а также те, кто драфтовался два года назад, но не подписал контракт ни с одним клубом НХЛ. Из российских игроков первыми номерами драфтов становились Илья Ковальчук (2001, «Атланта», ныне «Виннипег»), Александр Овечкин (2004, «Вашингтон») и Наиль Якупов (2012, «Эдмонтон»).

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