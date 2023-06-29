Бан на россиян — миф: НХЛ плюнула на политику ради наших талантов

Источник: Пресс-служба НХЛ

В Нэшвилле состоялась церемония драфта НХЛ-2023, в рамках которой клубы лиги выбрали и получили права на молодых хоккеистов разных стран. Под первым общим номером ожидаемо ушел Коннор Бедард — о канадском форварде уже сказано много слов как о главном таланте поколения и очередном так называемым «некстуане». «Чикаго Блэкхокс» не стали ничего выдумывать и забрали новую восходящую звезду и потенциально будущего лучшего хоккеиста мира.

Прогнозируемо в топ-3 драфта вошли и Лео Карлссон с Адамом Фантилли. Многие гадали, кто из них попадет в «Анахайм Дакс» и «Коламбус Блю Джекетс» под вторым и третьим номерами соответственно, и в итоге «утки» сделали выбор в пользу шведа, а «мундиры» — в пользу канадца.

Далее первый раунд драфта подарил несколько сюрпризов и одним из главных образов это коснулось российских хоккеистов. Всего первые 32 драфт-пика распределились на четырех россиян, и если данное количество еще было ожидаемым, то их ранжирование — отнюдь. Вопреки общему мнению, что первым русским на драфте станет Матвей Мичков, главным российским хоккеистом оказался Дмитрий Симашев. Примечателен тот факт, что Дмитрий — защитник. Глаз на воспитанника системы ярославского «Локомотива» положили боссы «Аризоны Койотис». Симашев ушел под общим шестым номером, чем был приятно шокирован:

Когда они назвали мое имя, моя мама ахнула и сказала: «Я горжусь, это твоя мечта — быть задрафтованным». Быть в НХЛ — моя мечта, и я шокирован. Выбран шестым, да, это невероятно. Дмитрий Симашев

Дмитрий оказался не единственным россиянином, которого выбрала «Аризона». Получив 12-й драфт-пик в первом раунде от «Оттавы Сенаторз», «койоты» взяли еще одного игрока системы «Локомотива» Даниила Бута. Вот так Аризона стала вторым Ярославлем. Что касается Мичкова, то Матвей под общим седьмым номером попал в «Филадельфию Флайерз». Российский форвард был едва ли не самым обсуждаемым игроком на драфте и по числу запросов на известном портале Elite Prospects превосходил Коннора Бедарда. Вокруг Матвея развернулось много дискуссий и даже спекуляций вроде тех, что «Вашингтон Кэпиталз» предпримет все возможное, чтобы получить права на россиянина. Но Мичков стал «летчиком», а впоследствии несколько раз признался, что хотел попасть именно в «Филадельфию», и даже поцеловал клубную эмблему.

«Мне эта команда вообще очень сильно симпатична. Я в детстве смотрел много матчей “Филадельфии”. Помню момент, когда “Флайерс” в первом раунде выбрали Ваню Проворова. Знаю, что и Германа Рубцова выбирали в первом раунде. Вообще в “Филадельфии” хорошо относятся к русским. И как-то душа лежала к этой команде, я очень хотел здесь играть. Слава богу, что так получилось, что я попал именно к “Флайерс”», — сказал Мичков, отметив, что мечтает завоевать Кубок Стэнли вместе с «летчиками».

Цели грандиозные, но иначе и быть не может.

Четвертым и последним российским хоккеистом, выбранным в первом раунде драфта, стал Михаил Гуляев. Талантливый защитник системы омского «Авангарда», который называл Кейла Макара из «Колорадо Эвеланш» своим кумиром, попал… в стан «лавин» как раз к Макару под 31-м номером. Кто знает, возможно, через 2−3 года Гуляев сыграет уже вместе со своим кумиром.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=425aedf043c3c609&partner_ext=173&place_id=222&oid=-198234097&hd=2&id=456252512&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Остальные раунды драфта, естественно, без россиян не обошлись. Например, единственным выбранным во втором раунде оказался форвард системы магнитогорского «Металлурга» Роман Канцеров. В КХЛ 18-летний нападающий сыграл всего несколько минут, зато в МХЛ в составе «Стальных Лис» отжигает уверенно и ярко.

В третьем раунде было сделано два выбора в пользу российских хоккеистов. Так, воспитанник московского ЦСКА Айдар Суниев, вот уже несколько лет выступающий в различных североамериканских лигах, под общим 80-м номером попал в «Калгари Флэймз». После него под 87-м номером был выбран Егор Заврагин из «Мамонтов Югры». Егор стал первым российским вратарем, задрафтованным в 2023 году, и «пикнули» его, как ни странно, «Флайерз». До него «Филадельфия» из российских голкиперов выбирала Кирилла Устименко и Ивана Федотова, который в прошлом году подписал с «летчиками» контракт новичка, но по всем известным причинам до Пенсильвании так и не добрался.

В четвертом раунде трюк «Аризоны» с россиянами провернули руководители «Каролины Харрикейнз», потратившие два своих драфт-пика на российских крайних форвардов Александра Рыкова и Ярослава Ярового, которые были выбраны под 100-м и 126-м номерами соответственно. «Ураганы», к слову, и вовсе стали самой российской командой на минувшем драфте. Из десяти своих драфтпиков пять «Кейнз» потратили на хоккеистов из России. Кроме Рыкова и Ярового клуб из Роли также выбрал вратарей Руслана Хажеева (5-й раунд, 158-й общий номер) и Егора Вельмакина (7-й раунд, 222-й номер) и нападающего Тимура Муханова (6-й раунд, 163-й номер). В «Каролине» явно что-то замышляют.

Также в четвертом раунде на 110-й общей позиции расположился один из главных претендентов на звание лучшего новичка КХЛ сезона-2022/23 Богдан Конюшков. Талантливого форварда из нижегородского «Торпедо» предпочли «Монреаль Канадиенс». К нему «Хабс» прибавили и выбор в пользу Евгения Волохина — еще один голкипер «Мамонтов Югры» был задрафтован в пятом раунде под 144-м номером. Пятый раунд, кстати, наравне с первым стал наиболее богатым на российские имена: кроме Волохина и Хажеева на этой стадии также были выбраны нападающий Михаил Ильин (попал в «Питтсбург Пингвинз» под 142-м номером) и защитник Никита Ишимников («Колорадо» — 155-й номер).

В последних двух раундах было выбрано пять россиян: помимо «ураганных» Муханова с Вельмакиным динамовский вратарь Егор Егоров попал к «Калгари» (176-й номер), спартаковский форвард Никита Сусуев «залетел» в «Сент-Луис Блюз» под 202-м номером, а форвард Егор Римашевский — в «Сан-Хосе Шаркс» под 203-м.

Всего на драфте НХЛ-2023 прозвучали фамилии 19 российских хоккеистов. Для сравнения — в 2022 году клубы лиги «пикнули» 23 россиян, в 2021-м — 29. По числу задрафтованных игроков из России этот год стал самым низким с 2017 года, когда было выбрано 18 россиян. Сыграла ли тут роль политика и общая обстановка в мире? Желающие зацепиться за этот аргумент сделают это в любом случае. Остальные же вникнут, что НХЛ и клубам лиги нет необходимости действовать себе во вред, как поступают, например, в Международной федерации хоккея (IIHF), и что в этой организации такого понятия, как «русский фактор» в его негативном смысле нет совсем.