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29 июня, источник: Чемпионат.com

Пять белорусских хоккеистов были выбраны на драфте НХЛ — 2023 — это рекорд

Сегодня, 29 июня, завершился драфт Национальной хоккейной лиги 2023 года.

НХЛ: таблица и календарь
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Источник: AFP 2022

Пять белорусских хоккеистов были выбраны на драфте НХЛ — 2023 — это рекорд. До этого максимальное количество белорусов в год драфта было четыре человека в 2004 году.

В третьем раунде под общим 85-м номером «Анахайм Дакс» задрафтовал форварда «Саскатуна» Егора Сидорова. В третьем раунде под общим 88-м номером «Аризона Койотс» выбрала нападающего минского «Динамо» Вадима Мороза. В четвёртом раунде под общим 116-м номером «Сиэтл Кракен» задрафтовал форварда «Шикутими» Андрея Лошко. В шестом раунде под общим 186-м номером «Нью-Джерси Дэвилз» выбрал защитника «Авто» Даниила Карповича. В седьмом раунде под общим 198-м номером «Флорида Пантерз» задрафтовала нападающего минского «Динамо» Степана Звягина.

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