Сбежал из СССР в США, насмехался над родиной, попал в Книгу рекордов Гиннеса. История первого гола Могильного в НХЛ

Дон Люс, в 1989 году — глава скаутской службы «Баффало Сэйбрз»:

«Конечно, мы знали, что все это связано с определенным риском, но осознали всю серьезность происходящего, только когда прилетели непосредственно в Стокгольм. Странно, но Могильный был самым спокойным из нас. Он точно знал, чего хочет, и шел к своей цели. Я не мог поверить в то, насколько невозмутимым был двадцатилетний парень, который рисковал всем».

Виктор Тихонов, в 1989 году — главный тренер ХК ЦСКА:

«Своим поступком он лишь показал, что не зря у него не было друзей в сборной. Он был человеком с тайными намерениями».

История побега Александра Могильного из СССР в Северную Америку — один из главных детективов мирового хоккея. Вскоре после финала чемпионата мира — 1989, который принимала Швеция, форвард пропал из расположения советской сборной, решив попробовать осуществить мечту и поиграть в НХЛ. Могильному пришлось прятаться от советских спецслужб, меняя один за одним стокгольмские отели, но в итоге он получил необходимый пакет документов и смог улететь в Нью-Йорк. В аэропорту JFK Александра встречали как одну из главных звезд мирового хоккея — впрочем, один из самых талантливых нападающих поколения такого отношения точно заслуживал.

Через 5 месяцев случилось по-настоящему легендарное событие — дебют сбежавшего из Советского Союза хоккеиста в лучшей лиге мира. А очень скоро — и первый гол. Да, впервые форвард из СССР отличился в лучшей лиге мира еще в октябре 1982-го, но Виктор Нечаев не был звездой и задержался в НХЛ всего на 3 матча.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=474f3ecd52f3297d&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239078&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Могильный сразу дал понять, что пришел всерьез и надолго. Дело было так. «Нордикс» выиграли стартовое вбрасывание, но очень быстро расстались с шайбой, не сумев организовать первую атаку в матче. «Баффало» вошел в зону при помощи обычного вброса, через несколько секунд шайба оказалась за воротами «Квебека». Дальше последовала передача Пьера Тарджона и ошибка вратаря Стефана Фисе. Новичку «Сэйбрз» оставалось только не промахнуться по рамке с расстояния в несколько сантиметров. Вот он — дебют мечты! Первая смена, первый бросок, первый гол!

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=bf627663a9fee8b0&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=1&id=456239079&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Упоминание гола Могильного можно найти даже на сайте Книги рекордов Гиннеса — это самый быстрый гол в НХЛ для всех дебютантов лучшей лиги мира.

С этой шайбы началась русская эра в Национальной хоккейной лиге — всего через 12 лет в сильнейшей лиге Северной Америки будет играть 72 человека из нашей страны и им не надо будет для этого скрываться от спецслужб и прятаться в гостиницах. У Могильного же по ходу первого сезона в НХЛ возникнет немало проблем — например, аэрофобия и слухи о желании вернуться в СССР. Сам он поначалу не будет в восторге от западного стиля хоккея, но на родину заглянет только в 1994-м, а в НХЛ будет играть до 2006-го.