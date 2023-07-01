Российский хоккеист Костин подписал двухлетний контракт с «Детройтом»

ТАСС, 1 июля. Российский нападающий Клим Костин подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Детройт» сроком на два года. Об этом в субботу сообщает пресс-служба клуба.

По контракту Костин будет в среднем получать $2 млн в год.

29 июня Костин был обменян в «Детройт» из «Эдмонтона», за который выступал с 2022 года. 1 июня открылось трансферное окно в НХЛ, Костин стал неограниченно свободным агентом.