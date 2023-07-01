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15:48 (мск), источник: ТАСС

Российский хоккеист Костин подписал двухлетний контракт с «Детройтом»

Нападающий будет в среднем получать $2 млн в год.

ДетройтНХЛ: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

ТАСС, 1 июля. Российский нападающий Клим Костин подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Детройт» сроком на два года. Об этом в субботу сообщает пресс-служба клуба.

По контракту Костин будет в среднем получать $2 млн в год.

29 июня Костин был обменян в «Детройт» из «Эдмонтона», за который выступал с 2022 года. 1 июня открылось трансферное окно в НХЛ, Костин стал неограниченно свободным агентом.

Костину 24 года. В регулярном чемпионате прошлого сезона он провел 57 матчей, в которых набрал 21 очко (11 шайб + 10 голевых передач). В плей-офф нападающий в 12 играх набрал 5 очков (3+2). Ранее Костин в НХЛ играл за «Сент-Луис», в России игрок выступал за московское «Динамо» и омский «Авангард».

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