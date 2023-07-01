Осторожно, покупатель! Пять ужасных контрактов свободных агентов в НХЛ

В отличие от НБА, рынок свободных агентов в НХЛ — не то место, где можно построить чемпионскую команду путём нескольких удачных подписаний, да и вообще не то место, где каждый год толпится много звёзд. Журналист Daily Faceoff Мэтт Ларкин приводил в пример свой разговор с генменеджером клуба НХЛ: несколько лет назад он попросил репортёра назвать хотя бы одно крупное подписание НСА, которое сработало бы — кроме Здено Хары в «Бостоне». Конечно, Алекс Пьетранджело в «Вегасе» немного сломал эту аргументацию, но игроков уровня Петро на рынке-2023 пока и не проглядывается.

Пока генеральные менеджеры готовятся ставить подписи под контрактами, а владельцы клубов — вздыхать над оскудевшими счетами, вспомним наихудшие подписания свободных агентов в современной истории НХЛ, начавшейся после введения потолка зарплат.

Джефф Фингер («Торонто», 2008)

Летом 2008-го «листья» внезапно выписали $ 14 млн на четыре года защитнику «Колорадо», который в плей-офф чаще оказывался в запасе, чем в основном составе. При этом генменеджер клуба, 73-летний на тот момент Клифф Флетчер рассказывал журналистам, что клуб приобрёл игрока, который чаще всего выходил на лёд против лидеров соперника. Флетчер также ссылался на мнение Джоэля Кенневилля, который якобы называл Фингера лучшим защитником команды. Журналистов такие объяснения всё равно удивили: защитник на тот момент провёл лишь 94 игры в НХЛ и даже близко не подпускался к игре против лидеров.

Ситуацию прояснил один пытливый журналист. Дэн Толенски открыл продвинутые метрики «Колорадо» и выяснил, что на самом деле чужих лидеров чаще всего закрывал другой защитник «лавин», который выходил на рынок НСА — Курт Сауэр.

В отличие от малоизвестного Фингера, у него был опыт игры в финале Кубка Стэнли, и всё указывало на то, что престарелые боссы «листьев» просто перепутали двух защитников.

Однако в НХЛ не задержались ни тот, ни другой: Фингер провёл два сезона в основе «Торонто», доиграл остаток контракта в АХЛ и закончил карьеру. Сауэр же получил куда более скромный контракт в «Финиксе» ($ 1,75 млн, четыре года), но из-за травм вынужденно закончил уже после первого сезона. Чуть ли не главное событие, по которому запомнился Фингер — драка на тренировке после неудачного силового приёма.

Уэйд Редден («Рейнджерс», 2008)

В 2006-м у «Оттавы» из-за низкого потолка был нелёгкий выбор, кого оставить в команде — прогрессирующего Здено Хару или канадского олимпионика Уэйда Реддена. «Сенаторы» выбрали человека, который отыграл в НХЛ на десять лет меньше Хары, но в итоге и Редден стал свободным агентом в 2008-м. На рынке на опытного защитника накинулись «Рейнджерс», которые не забросили долокаутную политику собирать все громкие имена, выписав игроку $ 39 млн на шесть лет.

В «Рейнджерс» Редден вошёл в историю, но явно не так, как задумывал. Атакующий защитник должен был разгонять большинство команды, но резко постарел и проиграл конкуренцию 19-летнему Майклу Дель Зотто. Держать в основе дорогущего защитника, набравшего за сезон лишь 14 очков, смысла не было, и «Рейнджерс» отправили его в АХЛ. По старым правилам контракты игроков, которых отправляли в фарм-лигу, под потолком не учитывались вообще, и благодаря этому хитрому ходу «Рейнджерс» смогли ослабить финансовую удавку. Впрочем, новое коллективное соглашение ввело правило, по которому бóльшая часть кэпхита после ссылки в фарм всё равно оставалась в платёжке команды — негласно оно получило имя Реддена.

Илья Брызгалов («Филадельфия», 2011)

Увы, без этого контракта в таком рейтинге не обойтись никак. «Лётчики» за год до этого вышли в финал с удивительной парой вратарей Майкл Лейтон — Брайан Буше, но вратарский вопрос мучил команду давненько. Юный на тот момент Сергей Бобровский провалил плей-офф и проиграл место в воротах, после чего менеджмент «Филадельфии» выписал шикарный девятилетний контракт. Его можно было бы назвать «безумным», но он предназначался вратарю, который незадолго до этого за уши вытаскивал Россию к победе на ЧМ-2009 и занимал второе место в голосовании на «Везину».

В новом клубе статистика Брызгалова обрушилась — одной из причин этого называлась разная оборонительная тактика: «Финикс» блокировал мало бросков и позволял вратарю видеть ситуацию, а «Филадельфия» из-за своего старания часто мешала своему же голкиперу. При этом жалости от болельщиков вратарь не получал из-за своей странноватой репутации вне льда. В локаутном сезоне Илья был одним из худших вратарей лиги, пропустив 10 голов сверх ожидаемого — параллельно проданный клубом Бобровский брал «Везину» в «Коламбусе». Летом 2013-го клуб выкупил контракт Брызгалова, воспользовавшись тем, что после локаута клубы получили возможность выкупать сделки без штрафа в платёжке. Однако «живые» деньги Брыз будет получать ещё четыре года.

Дэвид Кларксон («Торонто», 2013)

Кажется, эту сделку можно отправлять в Палату мер и весов в качестве образца дрянного контракта. Незадрафтованный силовик в своё время пробился в состав «Нью-Джерси», пройдя фарм-клуб, и долгое время оставался хоккеистом нижних звеньев. Из-за старения прежних лидеров и солидного контракта Ковальчука глубина состава «дьяволов» сузилась, и форварда перевели к тройку к чехам Элиашу и Сикоре. Внезапно в сезоне-2011/2012 это звено стало самым результативным в команде, Кларксон впервые в карьере забросил 30 шайб, и «дьяволы» вышли в главный финал. В укороченном сезоне продуктивность форварда рухнула, хотя он продолжал играть в топ-звеньях — но это не помешало «Торонто» выписать ему большой контракт.

Несмотря на это, болельщиков «Торонто» и городские медиа захлестнула странная эйфория. Любимым игроком Кларксона был Уэндел Кларк, по стилю игры в лучшие свои матчи форвард чем-то напоминал знаменитого силовика — и газета Toronto Sun даже вышла с обложкой «Уэндел Кларксон», пририсовав форварду фирменные усы Кларка. Очарование было коротким — как и ожидалось большинством обозревателей, 30 шайб были единичным всплеском. За два неполных года в клубе Дэвид смог выбить лишь половину этого количества, а вскоре вообще завершил карьеру в НХЛ из-за травм.

Та же газета, что выдавала такие авансы игроку, после обмена контракта Кларксона в «Коламбус» вышла с заголовком «Исправляя ошибку», где гигантский ластик стирал игрока с фото.

Эндрю Лэдд («Айлендерс», 2016-й)

Рынок свободных агентов в 2016-м стал катастрофой — ни один крупный контракт тогда не оправдал себя хотя бы на 50%. Но, пожалуй, на фоне бедовых сделок Милана Лучича, Луи Эрикссона и других всё-таки выделяется контракт Лэдда. «Айлендерс» тем летом потеряли Кайла Окпосо и Франса Нильсена (которые в итоге разочаровали в новых клубах), и им надо было экстренно замещать потери. Выбор пал на форварда, который в своё время заработал репутацию лучшего игрока третьего звена в лиге, а в «Виннипеге» прокачал себя до игрока первой тройки.

Покупателей не смутило то, что Лэдд провалил аренду под плей-офф в почти родной для себя «Чикаго» и в целом провёл сезон перед контрактом на явном спаде. Тренеры пытались заигрывать Лэдда в звене с Таваресом, но это приносило околонулевую эффективность. Очень скоро форвард с контрактом на $ 5.5 млн в год превратился в самого дорогого игрока четвёртого звена в лиге. Ещё через год Эндрю порвал «кресты», что окончательно загубило его карьеру: остаток контракта он провёл в фарм-клубе и в неприхотливой «Аризоне», куда его контракт отправился с доплатой. В своём лучшем сезоне за «Айлс» Лэдд набрал лишь 31 очко.