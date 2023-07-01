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19:30 (мск), источник: ТАСС

Двукратный олимпийский чемпион Бэбкок возглавил клуб НХЛ «Коламбус»

Контракт заключен на два сезона.

КоламбусНХЛ: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

ТАСС, 1 июля. Канадец Майк Бэбкок стал новым главным тренером клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус». Об этом в субботу сообщает пресс-служба «Коламбуса».

Соглашение рассчитано на два сезона. В апреле «Коламбус» объявил об уходе тренера Брэда Ларсена.

За «Коламбус» выступают российские нападающие Егор Чинахов, Кирилл Марченко, защитник Иван Проворов, вратарь Даниил Тарасов. В межсезонье контракт с клубом подписал форвард Дмитрий Воронков, игравший ранее за казанский «Ак Барс».

Бэбкоку 60 лет. В НХЛ он тренировал «Анахайм», «Детройт», который в 2008 году привел к победе в Кубке Стэнли, и «Торонто». Канадская команда разорвала контракт с Бэбкоком в 2019 году. С 2021 года специалист работал в команде Университета Саскачевана.

Бэбкок является единственным тренером, который входит в Тройной золотой клуб. В 2004 году он привел сборную Канады к победе на чемпионате мира, в 2010 и 2014 годах выиграл золото Олимпиады. В 2016 году канадская команда под руководством Бэбкока стала победителем Кубка мира.

В регулярном чемпионате сезона-2022/23 «Коламбус» занял последнее, 16-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 59 очков в 82 матчах.

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