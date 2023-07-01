Двукратный олимпийский чемпион Бэбкок возглавил клуб НХЛ «Коламбус»

ТАСС, 1 июля. Канадец Майк Бэбкок стал новым главным тренером клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус». Об этом в субботу сообщает пресс-служба «Коламбуса».

Соглашение рассчитано на два сезона. В апреле «Коламбус» объявил об уходе тренера Брэда Ларсена.

За «Коламбус» выступают российские нападающие Егор Чинахов, Кирилл Марченко, защитник Иван Проворов, вратарь Даниил Тарасов. В межсезонье контракт с клубом подписал форвард Дмитрий Воронков, игравший ранее за казанский «Ак Барс».

Бэбкоку 60 лет. В НХЛ он тренировал «Анахайм», «Детройт», который в 2008 году привел к победе в Кубке Стэнли, и «Торонто». Канадская команда разорвала контракт с Бэбкоком в 2019 году. С 2021 года специалист работал в команде Университета Саскачевана.

Бэбкок является единственным тренером, который входит в Тройной золотой клуб. В 2004 году он привел сборную Канады к победе на чемпионате мира, в 2010 и 2014 годах выиграл золото Олимпиады. В 2016 году канадская команда под руководством Бэбкока стала победителем Кубка мира.