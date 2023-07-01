СМИ: обладатель Кубка Стэнли 2018 года Орлов подпишет контракт с «Каролиной»

В прошлом сезоне 31-летний Орлов провел 43 матча в составе «Вашингтона», в которых забросил 3 шайбы и сделал 16 результативных передач. По ходу сезона он был обменян в «Бостон», в составе которого в регулярном чемпионате защитник принял участие в 23 играх и набрал 17 очков (4 шайбы + 13 передач). В розыгрыше Кубка Стэнли Орлов сыграл семь встреч и записал на свой счет восемь результативных передач. С 2011 по 2023 год игрок выступал за «Вашингтон».