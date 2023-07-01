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20:49 (мск), источник: ТАСС

СМИ: обладатель Кубка Стэнли 2018 года Орлов подпишет контракт с «Каролиной»

По информации журналиста TSN Пьера Лебрюна, россиянин подпишет краткосрочное соглашение.

Вашингтон
Бостон
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Источник: AP 2022

ТАСС, 1 июля. Обладатель Кубка Стэнли 2018 года в составе «Вашингтона» российский защитник Дмитрий Орлов подпишет контракт с клубом Национальной хоккейной лиги «Каролина». Об этом в субботу сообщает журналист телеканала TSN Пьер Лебрюн.

По информации источника, россиянин подпишет краткосрочное соглашение.

В прошлом сезоне 31-летний Орлов провел 43 матча в составе «Вашингтона», в которых забросил 3 шайбы и сделал 16 результативных передач. По ходу сезона он был обменян в «Бостон», в составе которого в регулярном чемпионате защитник принял участие в 23 играх и набрал 17 очков (4 шайбы + 13 передач). В розыгрыше Кубка Стэнли Орлов сыграл семь встреч и записал на свой счет восемь результативных передач. С 2011 по 2023 год игрок выступал за «Вашингтон».

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