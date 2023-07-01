Друг Овечкина сорвал куш! Теперь русский защитник выиграет Кубок Стэнли?

В Северной Америке с наступлением 1 июля на календаре открылся рынок свободных агентов Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Интриг на это лето набралось немало, а с открытием рынка новые контракты главных звезд лиги с различными клубами стали выстреливать смачными очередями. Наконец, дело дошло до самого ценного актива в НХЛ — Дмитрия Орлова.

Российский защитник по ходу прошлого сезона перешел из «Вашингтон Кэпиталз» в «Бостон Брюинз». «Столичные» не имели возможности предложить Дмитрию тот контракт, которого он действительно заслуживает, потому хоть для какой-то выручки одного из лучших хоккеистов лиги в своем амплуа пришлось обменивать, оставив Александра Овечкина и всех болельщиков «Кэпс» грустить из-за таких обстоятельств.

Орлов здорово вписался в игровую модель «Брюинз» и заметно усилил команду, которая и без того была лучшей в регулярном чемпионате. «Бостон» считался настолько крутой машиной (особенно с Орловым), что Кубок Стэнли «мишкам» отдавали чуть ли не в лапы. На деле все сложилось куда прозаичнее, и «Брюинз» были биты «Флоридой» Сергея Бобровского в первом же раунде плей-офф.

После досрочного завершения «Бостоном» сезона в воздухе повис вопрос: «Останется ли Орлов в команде, а если нет, то куда перейдет? Свершится ли грандиозный камбэк в “Вашингтон”? Однако ни возвращения в клуб Овечкина, ни продолжения сотрудничества с “Брюинз” не случилось. Россиянин нашел себе новую команду и стал игроком “Каролины Харрикейнз”.

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«Ураганы» по образу и подобию своего грозного прозвища еще во время недавней церемонии драфта мощно раскидали свои драфт-пики, набрав уйму российских игроков, а затем принялись за подписание новых контрактов со своими звездами и усиление состава.

Сначала «Кейнз» продлили главную звезду команды Себастьяна Ахо, причем осуществив настоящую кражу — кэпхит финна с сезона-2024/25 составит всего лишь 9,5 млн долларов, а контракт будет рассчитан на 8 лет, хотя для всех очевидно, что игрок калибра Ахо заслуживает куда больших денег. Затем «Каролина» переподписала Йеспера Фаста. Также были передпописаны вратари Анти Раанта и Фредерик Андерсен, что, правда, не очень хорошо для перспектив для российского голкипера Петра Кочеткова закрепиться в основном составе команды. Вишенкой на торте стало приобретение Дмитрия Орлова.

Кэпхит россиянина составит 7,75 млн долларов, и это отличные деньги, которых Орлов заслуживает целиком и полностью. Теперь Дмитрий является самым высокооплачиваемым защитником команды, а по уровню нагрузки платежной ведомости на сезон уступает только Ахо. Для «Харрикейнз» — это великолепная сделка, благодаря которой команда Рода Бриндамора, последние годы претендующая на Кубок Стэнли, существенно увеличила свои шансы на чемпионство.

Удивление вызывает только малый срок контракта. Орлов по новому соглашению пробудет в «Каролине» только два сезона, хотя он явно рассчитывал на долгосрочный договор. К концу контракта Дмитрию будет 33 года, и большой вопрос, получит ли он не менее солидные деньги в будущем.

Особенно стоит отметить работу боссов «Каролины». После подписания Орлова у «Кейнз» под потолком зарплат осталось еще достаточно места для маневра и дальнейшего комплектования и без того боеспособного состава. Так, известный журналист-инсайдер Пьер Лебрюн утверждает, что клуб все еще рассматривает возможность приобретения Эрика Карлссона, признанного лучшим защитником последнего сезона НХЛ. Насколько очевидным является такое подписание, момент дискуссионный. Но то, что «Харрикейнз» становятся не просто реальными, а одними из главных претендентов на победу в Кубке Стэнли, — очевидный факт.

Орлов, напомним, уже становился чемпионом НХЛ в составе «Вашингтона» в 2018 году. Российский защитник намерен повторить успех, но теперь в стане новой команды. Шанс прибавления в рядах россиян, являющихся двукратными обладателями Кубка Стэнли, крайне велик, хоть и пока только на бумаге. Последним российским хоккеистом, который завоевал ценный трофей дважды в своей карьере, совсем недавно стал Иван Барбашев. Топовый форвард привел «Вегас Голден Найтс» к историческому достижению и на днях подписал с «рыцарями» новый контракт с абсолютно теми же намерениями, что и Орлов. Оттого интерес к грядущему сезону НХЛ растет буквально на дрожжах.