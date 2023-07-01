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1 июля, источник: Спорт РИА Новости

Куликов вернулся в клуб, в котором начинал карьеру в НХЛ

Куликов вернулся во «Флориду».

Флорида
Анахайм
ПиттсбургНХЛ: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

Российский защитник Дмитрий Куликов подписал контракт с «Флоридой Пантерз», где начинал свою заокеанскую карьеру, сообщает официальный сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Россиянин подписал одностороннее соглашение сроком на один год. Зарплата хоккеиста составит 1 миллион долларов.

Прошедший сезон Куликов начал в «Анахайме», в начале марта в результате обмена он перешел в «Питтсбург», провел за новую команду шесть матчей, в которых отметился одной голевой передачей. Остальные игры россиянин пропустил из-за травмы.

Куликову 32 года, он был выбран на драфте НХЛ 2009 года под 14-м номером «Флоридой» и провел первые семь сезонов в лиге за «Пантерз», после чего сменил семь клубов. В регулярных чемпионатах НХЛ на счету защитника 214 (45+169) очков в 872 играх. В составе сборной России Куликов дважды завоевал серебро чемпионата мира (2010, 2015).

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