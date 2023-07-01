Куликов вернулся в клуб, в котором начинал карьеру в НХЛ

Прошедший сезон Куликов начал в «Анахайме», в начале марта в результате обмена он перешел в «Питтсбург», провел за новую команду шесть матчей, в которых отметился одной голевой передачей. Остальные игры россиянин пропустил из-за травмы.

Куликову 32 года, он был выбран на драфте НХЛ 2009 года под 14-м номером «Флоридой» и провел первые семь сезонов в лиге за «Пантерз», после чего сменил семь клубов. В регулярных чемпионатах НХЛ на счету защитника 214 (45+169) очков в 872 играх. В составе сборной России Куликов дважды завоевал серебро чемпионата мира (2010, 2015).