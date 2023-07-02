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00:25 (мск), источник: Чемпионат.com

«Айлендерс» продлили контракт с 35-летним Семеном Варламовым на четыре года

Российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов продлил контракт с командой, сообщает журналист Давид Паньотта на своей странице в «Твиттере».

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Источник: AP 2022

Отмечается, что с 35-летним вратарём заключено соглашение на четыре года. Финансовая сторона сделки пока не разглашается.

35-летний Семён Варламов в сезоне-2022/2023 принял участие в 23 матчах, в которых отразил 91,3% бросков и сделал два шат-аута. За «Айлендерс» российский вратарь играет с 2019 года. Также в его карьере в Национальной хоккейной лиге были выступления за «Колорадо Эвеланш» и «Вашингтон Кэпиталз». В России Варламов защищал ворота ярославского «Локомотива».

В 2006 году Семён Варламов был выбран «Вашингтоном» в первом раунде драфта НХЛ под общим 23-м номером.

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