«Айлендерс» продлили контракт с 35-летним Семеном Варламовым на четыре года

Отмечается, что с 35-летним вратарём заключено соглашение на четыре года. Финансовая сторона сделки пока не разглашается.

35-летний Семён Варламов в сезоне-2022/2023 принял участие в 23 матчах, в которых отразил 91,3% бросков и сделал два шат-аута. За «Айлендерс» российский вратарь играет с 2019 года. Также в его карьере в Национальной хоккейной лиге были выступления за «Колорадо Эвеланш» и «Вашингтон Кэпиталз». В России Варламов защищал ворота ярославского «Локомотива».