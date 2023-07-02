Россиянина озолотили в США! Он войдет в список богатейших вратарей НХЛ

С открытием рынка свободных агентов в Национальной хоккейной лиги количество ярких и даже умопомрачительных сделок зашкаливало уже на исходе первых нескольких часов. Мощным ураганом пронеслись боссы «Каролины Харрикейнз», заявили о себе новые руководители «Питтсбург Пингвинз» и «Нэшвилл Предаторз», другие клубы также не оставались в стороне. Новостей ждали и от «Нью-Йорк Айлендерс».

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Главным образом это касалось вратарской позиции. А именно — Семена Варламова, чей контракт с «островитянами» истек по окончании последнего сезона. В СМИ были рассуждения о возможном возвращении именитого российского голкипера в Россию, но он останется в Нью-Йорке. Прославленный 35-летний ветеран подписал «Айлс» новый договор сроком на четыре года!

Но на этом известный хоккейный менеджер, президент и генменеджер «Айлендерс» Лу Ламорелло не остановился. Вместе с продлением сотрудничества с Варламовым босс «островитян» позаботился о сохранении в составе команды еще одного ценного (даже очень) актива. Тоже голкипера и тоже российского — Ильи Сорокина.

Денег для одного из лучших вратарей мира не пожалели от слова совсем. Сорокину выписали чек на 8 лет и общую сумму 66 миллионов долларов! Кэпхит Ильи составит 8,25 млн долларов — по этому показателю россиянин на сегодняшний день войдет в топ-4 самых высокооплачиваемых голкиперов НХЛ. Больше кэпхит имеют только Кэри Прайс (10,5 млн долларов), который пусть не фактически, но формально прощается с профессиональным хоккеем по состоянию здоровья, а также россияне Сергей Бобровский (10 млн долларов) и Андрей Василевский (9,5 млн долларов). Важно отметить, что новый контракт Сорокина вступит в силу с сезона-2024/25. На данный момент у Ильи действует его прежнее соглашение с «Айлс» с кэпхитом 4 млн долларов. Оно же истекает по окончании грядущего сезона-2023/24.

Как отметил агент российского вратаря Дэн Мильштейн, его клиенту было важно закрыть вопрос о новом контракте заранее, чтобы полностью сосредоточиться на игре. Работу самого Мильштейна также нельзя не отметить — он в очередной раз выбил для российской звезды НХЛ солиднейший контракт.

«Контракт подписан на год вперед, и для нас было в приоритете подписать его этим летом, чтобы по ходу сезона не думать о контракте и своем будущем, а спокойно играть. Диалог велся на протяжении трех месяцев, в конечном результате он подписал хороший контракт на приемлемых для игрока условиях. При этом сделка является хорошей для обеих сторон. Илья с нетерпением ждет начала нового сезона», — сказал Мильштейн РИА Новости.

Этих денег Илья Сорокин заслужил. В этом нет никаких сомнений. Еще с момента своего дебюта в НХЛ российский голкипер показал, что у него имеется славное будущее в лучшей хоккейной лиге мире. В прошедшем сезоне это мнение Илья подтвердил.

Сорокин продемонстрировал великолепную и даже восхитительную игру. Именно благодаря его стараниям «Айлендерс» на фоне ряда проблем сумели пробиться в плей-офф и даже пободаться с одним из фаворитов розыгрыша Кубка Стэнли «Каролиной Харрикейнз». По итогам регулярного чемпионата Сорокин имел в своем активе 31 победу и большой процент отраженных бросков (92,4%), а также стал лучшим по количеству сухих игр. Нередко он выполнял по 40 сейвов за один матч, а на финальном отрезке «регулярки» практически неизменно занимал место в стартовом составе. Нагрузка сумасшедшая, но Илья с ней справился, за что был высоко оценен Национальной хоккейной лигой.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=2526b197ab6cbd3c&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239085&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Сорокин вошел в тройку финалистов в борьбе за престижный приз «Везина Трофи», который вручается лучшему вратарю регулярного чемпионата. Россиянин в споре за награду уступил только шведу Линусу Улльмарку, который в голосовании генменеджеров клубов НХЛ набрал 127 очков.

В активе у Ильи было 70 баллов, что стало предметом больших споров и дискуссий в хоккейном сообществе. Многие эксперты (в том числе и североамериканские) посчитали, что Сорокин заслужил большего и вполне мог стать лауреатом «Везины». Но за Улльмарка сыграл не менее феноменальный сезон в исполнении «Бостон Брюинз». Тем не менее Илья по праву вошел в число лучших, и в «Айлендерс» старания россиянина не оставили без внимания.

В клубе верят, что Сорокин — тот вратарь, который способен добывать большие победы и на которого стоит положиться. И правильно делают. Илья прямо сейчас — одна из главных звезд лиги. Не просто так он получил голоса в номинации на «Харт Трофи», который вручается самому ценному игроку регулярного сезона, а также выступил на Матче всех звезд НХЛ. Можно быть уверенным, что все это — только начало действительно большого пути еще одного великолепного российского голкипера.