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10:57 (мск), источник: Чемпионат.com

«Айлендерс» назвали причину переподписания 35-летнего Варламова и высказались об опасениях

Президент по хоккейным операциям и генеральный менеджер «Нью-Йорк Айлендерс» Лу Ламорелло прокомментировал заключение контракта с 35-летним вратарём Семёном Варламовым.

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Источник: AP 2022

С хоккеистом подписали четырёхлетнее соглашение на $ 11 млн.

«Отношения между Варли и Сорокиным стали основной причиной подписания нового контракта. Вы действительно не смогли бы оценить общение и помощь, которую Сорокин и Варламов оказывают друг другу, как на льду, так и вне его, если бы не видели этого. Огромное уважение и любовь друг к другу. Я думаю, вы можете увидеть это по тому, как они ценят выступления того голкипера, который в тот или иной вечер защищает ворота, как они приветствуют друг друга. Так что Варли был потрясающим наставником для Ильи, а Илья — потрясающим товарищем по команде для Варли. Насколько велико его уважение к одноклубнику!

Опасения по поводу возраста? Он непревзойдённый профессионал как на льду, так и вне его. Да, ему 35 лет, но я видел много 26−27-летних, которым стоит лишь мечтать о той форме, в которой сейчас находится Варли», — приводит слова Ламорелло официальный сайт команды.

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