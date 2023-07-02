Текущие события
Хоккей. НХЛ
30.05
Даллас
Вегас
06
Хоккей. НХЛ
4.06
Вегас
Флорида
52
Хоккей. НХЛ
6.06
Вегас
Флорида
72
Хоккей. НХЛ
9.06
Флорида
Вегас
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
11.06
Флорида
Вегас
23
Хоккей. НХЛ
14.06
Вегас
Флорида
93
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
14.06
Вегас
Флорида
93
11.06
Флорида
Вегас
23
9.06
Флорида
Вегас
ОТ
32
6.06
Вегас
Флорида
72
4.06
Вегас
Флорида
52
30.05
Даллас
Вегас
06
28.05
Вегас
Даллас
24
26.05
Даллас
Вегас
ОТ
32
Хоккей. НХЛ. Все результаты
12:36 (мск), источник: Sport24

$100 млн для русских хоккеистов в Америке. Самые громкие сделки первого дня открытия трансферного окна НХЛ

Разбираем самые интересные сделки субботы.

НХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: Sport24

1 июля, когда в Канаде отмечают день страны (праздник, установленный в честь объединения всех североамериканских колоний), в НХЛ открылся рынок свободных агентов. За первый день клубы подписали 166 игроков на общую сумму $646,417 млн. Рассказываем о главных сделках первого дня.

Самый большой контракт

Самое крупное подписание — продление «Айлендерс» контракта с Ильей Сорокиным на 8 лет и $66 млн. Средняя зарплата $8,25 млн. Соглашение вступит в силу через год. «Островитяне» также продлили и Семена Варламова — на четыре года (что много, изначально писали о сроке в два года для бэкапа Ильи). Его зарплата — $2,75 млн. И тут, кажется, что немножко переплатили (Семену уже 35 лет). А еще не стоит забывать о его травматичности. Он вообще доиграет свое соглашение до конца? Помимо этого, Лу Лумарелло подписал еще двух игроков: защитника Скотта Мэйфилда на 7 лет х $3,5 млн и форварда Пьера Энгвалла на 7 лет х $3 млн.

Источник: Sport24

Кто из клубов удивил больше всего?

Мощно прогремел в первый день «Питтсбург», у которого при новом президенте по хоккейным операциям Кайле Дубасе начинается новая жизнь. На большие деньги продлили вратаря Тристана Джарри (5 лет х $5,375 млн), а он, между прочим, ни одной серии плей-офф за пять лет не выиграл, а еще частенько испытывает проблемы со здоровьем. Правда, если посмотреть на рынок, то большого выбора у «Пингвинз» не было. Фредерика Андресена продлила «Каролина», а совершать обмен ради Хэллебака/Гибсона было бы очень дорого, другие голкиперы на роль первого номера не подходили. Дубас также подписал нападающих Ларса Эллера (2 года х $2,45 млн), Ноэля Аччари (3 года х $ 2 млн), Мэттью Ньето (1 год х $900 тыс), защитника Райана Грейвса (6 лет х $ 4,5 млн), второго вратаря Алекса Недельковича (1 год х $1,5 млн). Таким образом «Пингвинз» уже превысили потолок. Так что ждем обменов.

Немного удивил «Нэшвилл», которые ранее всеми своими решениями показал, что уходит в перестройку. В первый же день открытия рынка были подписаны Райан О’Райлли (4 года х $4,5 млн) и Люк Шенн (3 года х $2,75 млн). Для чего? Ответ прост. Эти два человека с идеальной рабочей этикой, вокруг них Барри Тротц может строить молодую команду, новички будут отличным примером для всех.

Самый обсуждаемый клуб мира «Торонто» тоже не отсиживался в субботу. Новый генеральный менеджер Брэд Треливинг для того, чтобы придать команде характера, подписал нападающего Райана Ривза — 3 года х $1,3 млн. А также на год взял классного защитника Джона Клинберга — 1 год х $4,15 млн. Есть несколько «но»: ему уже 30 лет, контракт только на один сезон, потолок уже превышен, а вратаря у «Листьев» все еще нет — Илье Самсонову сделана квалификация, однако соглашения еще нет.

Кому переплатили?

Алекс Киллорн подписал контракт с «Анахаймом» — 4 года х $6,25 млн. Это очень много для 33-летнего нападающего даже с учетом двух Кубков Стэнли. Потолок зарплат никак не позволял «Тампе» оставить игрока.

Что по россиянам?

Новые контракты 1 июля подписало восемь россиян. Сорокин и Варламов остались в «Айлендерс» (о них выше в тексте). Дмитрий Орлов подписал шикарный двухлетний контракт с «Каролиной» с зарплатой в $7,75 млн.

Григорий Денисенко продлил контракт с «Флоридой» — 2 года х $775 тыс (минимальная сумма). Условия более чем скромные, но больше 23-летний форвард не заслужил. Его три года в Северной Америке ничем хорошим не запомнились. Он, конечно, вышел в финале Кубка Стэнли, но только на одну игру и из-за травм партнеров. Пока до постоянного места в основе клуба НХЛ и стабильной игры ему очень далеко. Новый контракт означает лишь то, что Денисенко не сдается и готов на все, чтобы осуществить свою мечту.

В составе «Пантерз» в следующем сезоне будет еще один россиянин. Дмитрий Куликов возвращается «Флориду» — 1 год х $1 млн. В 2017 году, когда покидал команду, то получал $4,33 млн. Но возраст — 32 года. И травмы. Поэтому условия скромные. Владислав Наместников остался в «Виннипеге» — 2 года х $2 млн. Нормальные деньги. С главным тренером «Джетс» Риком Боунессом у него полный контакт, поэтому и остался.

Михаил Мальцев подписал контракт с «Лос-Анджелесом». Контракт на 1 год и минимальная зарплата в $775 тыс. Нападающий отказался от предложения «Спартака» и решил еще раз попытаться заиграть в НХЛ. Клим Костин, обменянный из «Эдмонтона» в «Детройт», заключил однолетнее соглашение на $2 млн. В общей сложности, в первый день открытия рынка российские хоккеисты заключили контракты на $100 млн.

Из Магнитогорска в НХЛ

Сразу два легионера, выступавших в прошлом сезоне за «Металлург», нашли работу в НХЛ.

Джош Карри подписал контракт с «Оттавой» — 1 год х $775 тыс (двусторонний).

Филипп Майе в «Монреале» — 1 год х $775 тыс (двусторонний).

Это очень маленькие деньги, еще и легко отправят в АХЛ, а еще и большие налоги в Канаде. В «Магнитке» оба хотели получать около 100 млн рублей. Уральский клуб сразу же отказался от продления, но, несомненно, в КХЛ нашлись бы команды, которые пригласили бы этих иностранцев (вероятно, меньше, чем на 100 млн, но больше, чем в НХЛ). Вернулись на родину нападающие не из-за денег.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «У меня нереально красивая упругая грудь, которая не нуждается в лифчике». Мисс Россия Анна Линникова
Российская спортсменка пожаловалась на очень странного мужчину в автобусе: «Как маньяк! Пялился всю поездку!»
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь