$100 млн для русских хоккеистов в Америке. Самые громкие сделки первого дня открытия трансферного окна НХЛ

1 июля, когда в Канаде отмечают день страны (праздник, установленный в честь объединения всех североамериканских колоний), в НХЛ открылся рынок свободных агентов. За первый день клубы подписали 166 игроков на общую сумму $646,417 млн. Рассказываем о главных сделках первого дня.

Самый большой контракт

Самое крупное подписание — продление «Айлендерс» контракта с Ильей Сорокиным на 8 лет и $66 млн. Средняя зарплата $8,25 млн. Соглашение вступит в силу через год. «Островитяне» также продлили и Семена Варламова — на четыре года (что много, изначально писали о сроке в два года для бэкапа Ильи). Его зарплата — $2,75 млн. И тут, кажется, что немножко переплатили (Семену уже 35 лет). А еще не стоит забывать о его травматичности. Он вообще доиграет свое соглашение до конца? Помимо этого, Лу Лумарелло подписал еще двух игроков: защитника Скотта Мэйфилда на 7 лет х $3,5 млн и форварда Пьера Энгвалла на 7 лет х $3 млн.

Кто из клубов удивил больше всего?

Мощно прогремел в первый день «Питтсбург», у которого при новом президенте по хоккейным операциям Кайле Дубасе начинается новая жизнь. На большие деньги продлили вратаря Тристана Джарри (5 лет х $5,375 млн), а он, между прочим, ни одной серии плей-офф за пять лет не выиграл, а еще частенько испытывает проблемы со здоровьем. Правда, если посмотреть на рынок, то большого выбора у «Пингвинз» не было. Фредерика Андресена продлила «Каролина», а совершать обмен ради Хэллебака/Гибсона было бы очень дорого, другие голкиперы на роль первого номера не подходили. Дубас также подписал нападающих Ларса Эллера (2 года х $2,45 млн), Ноэля Аччари (3 года х $ 2 млн), Мэттью Ньето (1 год х $900 тыс), защитника Райана Грейвса (6 лет х $ 4,5 млн), второго вратаря Алекса Недельковича (1 год х $1,5 млн). Таким образом «Пингвинз» уже превысили потолок. Так что ждем обменов.

Немного удивил «Нэшвилл», которые ранее всеми своими решениями показал, что уходит в перестройку. В первый же день открытия рынка были подписаны Райан О’Райлли (4 года х $4,5 млн) и Люк Шенн (3 года х $2,75 млн). Для чего? Ответ прост. Эти два человека с идеальной рабочей этикой, вокруг них Барри Тротц может строить молодую команду, новички будут отличным примером для всех.

Самый обсуждаемый клуб мира «Торонто» тоже не отсиживался в субботу. Новый генеральный менеджер Брэд Треливинг для того, чтобы придать команде характера, подписал нападающего Райана Ривза — 3 года х $1,3 млн. А также на год взял классного защитника Джона Клинберга — 1 год х $4,15 млн. Есть несколько «но»: ему уже 30 лет, контракт только на один сезон, потолок уже превышен, а вратаря у «Листьев» все еще нет — Илье Самсонову сделана квалификация, однако соглашения еще нет.

Кому переплатили?

Алекс Киллорн подписал контракт с «Анахаймом» — 4 года х $6,25 млн. Это очень много для 33-летнего нападающего даже с учетом двух Кубков Стэнли. Потолок зарплат никак не позволял «Тампе» оставить игрока.

Что по россиянам?

Новые контракты 1 июля подписало восемь россиян. Сорокин и Варламов остались в «Айлендерс» (о них выше в тексте). Дмитрий Орлов подписал шикарный двухлетний контракт с «Каролиной» с зарплатой в $7,75 млн.

Григорий Денисенко продлил контракт с «Флоридой» — 2 года х $775 тыс (минимальная сумма). Условия более чем скромные, но больше 23-летний форвард не заслужил. Его три года в Северной Америке ничем хорошим не запомнились. Он, конечно, вышел в финале Кубка Стэнли, но только на одну игру и из-за травм партнеров. Пока до постоянного места в основе клуба НХЛ и стабильной игры ему очень далеко. Новый контракт означает лишь то, что Денисенко не сдается и готов на все, чтобы осуществить свою мечту.

В составе «Пантерз» в следующем сезоне будет еще один россиянин. Дмитрий Куликов возвращается «Флориду» — 1 год х $1 млн. В 2017 году, когда покидал команду, то получал $4,33 млн. Но возраст — 32 года. И травмы. Поэтому условия скромные. Владислав Наместников остался в «Виннипеге» — 2 года х $2 млн. Нормальные деньги. С главным тренером «Джетс» Риком Боунессом у него полный контакт, поэтому и остался.

Михаил Мальцев подписал контракт с «Лос-Анджелесом». Контракт на 1 год и минимальная зарплата в $775 тыс. Нападающий отказался от предложения «Спартака» и решил еще раз попытаться заиграть в НХЛ. Клим Костин, обменянный из «Эдмонтона» в «Детройт», заключил однолетнее соглашение на $2 млн. В общей сложности, в первый день открытия рынка российские хоккеисты заключили контракты на $100 млн.

Из Магнитогорска в НХЛ

Сразу два легионера, выступавших в прошлом сезоне за «Металлург», нашли работу в НХЛ.

Джош Карри подписал контракт с «Оттавой» — 1 год х $775 тыс (двусторонний).

Филипп Майе в «Монреале» — 1 год х $775 тыс (двусторонний).