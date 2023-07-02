Овечкина ждет крах? Русской звезде скоро не с кем будет играть — «Вашингтон» провалил открытие трансферного рынка

В НХЛ завершились первые сутки после открытия рынка свободных агентов, которые принесли несколько крупных сделок и даже приличных сюрпризов. Но были среди команд НХЛ и те, кто играл откровенно по-маленькому, ждал, бездействовал или просто не смог договориться с желаемым игроком. Четверку аутсайдеров «большого базара» можно обозначить так: «Анахайм», «Бостон», «Нэшвилл» и «Вашингтон».

Начнем разбор с команды Александра Овечкина.

«Столичные» пока что куда больше разочаровывают своих болельщиков, чем заставляют радоваться. Генеральному менеджеру Брайану Маклеллану не удалось вернуть на скромные деньги защитника Дмитрия Орлова, который вроде бы рассматривал такую возможность, но, в итоге, ушел на огромный контракт в «Каролину». «Нэшвилл» вроде бы интересовался обменом Евгения Кузнецова, который и сам был бы не прочь сменить обстановку, и компенсацию за него можно было бы получить приличную, но переговоры остановились.

Прежние же хоккеисты «Столичных» активно подписывались с другими командами. Конор Шири принял предложение «Тампы», Гарнет Хэтэуэй подписался на два года с «Филадельфией», Ларс Эллер — с «Питтсбургом». А «Вашингтон» взял всего двоих — нападающего Макса Пачиоретти и защитника Джоэля Эдмундсона.

Сделка с Пачиоретти — это приглашение абсолютного кота в мешке, и здесь Маклеллан рискнул сыграть в угадайку. Контракт на один год и $2 млн — не особый риск, но и помочь Пачиоретти может далеко не всегда. Да, в здоровом состоянии он по-прежнему является классным бомбардиром, способным забивать по 30 и даже по 40 голов за сезон. Но за последние два сезона он из-за травм сыграл всего 44 матча (пять — в прошлом сезоне), а старт нового регулярного чемпионата пропустит из-за травмы ахилла. Причем ахилл разорван у форварда второй раз на одной и той же ноге, а 35-летний возраст не позволяет жить надеждам, что все заживет быстро и без проблем.

Структура сделки также включает бонусы в размере 2 миллионов долларов в зависимости от количества сыгранных матчей. Если Пачиоретти сыграет в 20 или более матчах в этом сезоне, он получит полный бонус за результативность в размере 2 миллионов долларов. Этот бонус будет применяться к потолку зарплат «Кэпиталз» в сезоне-2024/25. Таким образом, если Макса будущим летом не продлят, он еще целый год будет «следить» в платежной ведомости. Еще один ветеран с неясными перспективами — не слишком жирный улов, хотя и играть Макс будет (если будет) практически бесплатно.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/jD5_c25ySKA" title="Max Pacioretty Nets His First Goal Of The Season In Second Game With Hurricanes" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Что же касается Эдмундсона, то половину зарплаты (она составляет $3,5 млн) этого защитника будет выплачивать «Монреаль», что неплохо. Вероятно, Маклеллан стремился добавить команде жесткости и «физики», и в этих компонентах габаритный Эдмундсон действительно хорош. Но потолок его потенциала — это третья пара вместе с Тревором Ван Римсдайком, и на это место вполне можно было бы взять помоложе из системы клуба. Например, дать больше шансов Александру Алексееву, который теперь, вероятно, будет седьмым защитником.

Кроме этого, Эдмундсон также как и Пачиоретти страдал от травм, сыграв только 85 матчей за два последних сезона. По расширенной статистике он был одним из худших игроков «Монреаля», хотя необходимо признать, что все «Канадцы» в минувшем сезоне сыграли крайне неважно. Эдмундсону 30 лет и в его контракте есть неполный запрет на обмен — он может представить список из 10 команд, куда не хочет переходить. Словом, усилением его приобретение назвать никак нельзя — это просто добавление игрока для затыкания дыры, которая не особо беспокоила.

Больше «Вашингтон» никем не разжился, хотя команде необходимо подписать еще минимум пару нападающих, имея менее $4 млн свободных денег.

Три другие неудачника первого дня рынка — «Анахайм», «Бостон» и «Нэшвилл».

«Утки» остались единственной командой, которая не дотягивает до «пола» зарплат. Калифорнийцы пытаются перестроиться, но для поддержки таких молодых талантов, как Зеграс, Мактавиш и Карлссон были зачем-то приглашены возрастные силовики Радко Гудас и Алекс Киллорн. Суммарно этой паре 33-летних хоккеистов отвалили более $ 10 млн за сезон, и если бы это были однолетние договоры, то понять это было бы куда проще. Но контракты на 3 и 4 сезона выглядят слишком плохо, чтобы можно было оценить их положительно.

«Бостон» нашел дешевую замену Тейлору Холлу в лице Джеймса Ван Римсдайка, но потерял Орлова и Коннора Клифтона в обороне, плюс готов потерять Тайлера Бертуцци. Неопределенность с Бержероном и Крейчи тоже не делает команду лучше, но шансы вырулить у «Брюинз» еще есть.

Что же до «Нэшвилла», то пока остается непонятным, чего же хочет босс «Хищников» Барри Тротц. Команда вроде бы была готова к перезагрузке, избавившись от Дюшейна, Экхольма и Джохансена, получила финансовую передышку. Казалось, надо было набирать игроков с хорошим потенциалом, но Тротц зачем-то начал скупать невразумительных ветеранов, которым за 30. Люк Шенн, Густав Найквист и Райан О’Райлли — не самые плохие игроки, но у «Предаторз» был шанс хорошенько очиститься и начать новую жизнь. Теперь это будет невозможно.