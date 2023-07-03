Гениальный план «Каролины»: почему клуб набирает россиян пачками?

На прошедшем в Нэшвилле драфте НХЛ-2023 было выбрано 19 россиян — этот результат стал для нашей страны худшим за последние шесть лет. Посыпать голову пеплом из-за этого, разумеется, не стоит — куда важнее должно быть не количество, а качество поставляемых за океан юниоров. Однако гораздо сильнее бросается в глаза другой факт — сразу пятерых парней из России задрафтовала «Каролина», которая в последние пару лет сделала заявку на то, чтобы в ближайшем будущем стать самой русской командой НХЛ.

Сейчас об этом забавно говорить, но когда-то «Харрикейнз» считались русофобским клубом лиги, который в промежуток с 1998 по 2018 год выбрал на драфте всего лишь двух россиян, включая Андрея Свечникова — парня, мимо которого боссы «Ураганов» не имели права пройти. Не жаловали здесь и наших готовых игроков из РФ, которых за всю историю было не так много. Да и в целом Роли считался довольно гиблым местом для наших хоккеистов.

Россияне в «Каролине» до появления Андрея Свечникова Игрок Количество матчей Количество очков Андрей Коваленко 98 53 Даниил Марков 44 14 Олег Твердовский 77 23 Сергей Самсонов 266 143​​​​​​ Александр Семин 166 105 Антон Худобин 70 - Андрей Локтионов 20 10 Валентин Зыков 25 11 Сергей Толчинский 2 1

Посудите сами. Русский Танк Андрей Коваленко приезжал в «Каролину» уже на закате своей заокеанской карьеры и отыграл за команду всего полтора сезона. Даниил Марков продержался у Питера Лавиолетта чуть больше 40 матчей и затем отправился в «Филадельфию». Олег Твердовский хоть и выиграл с «Кэйнс» второй Кубок Стэнли, но ограничился всего одним сезоном в команде. Александр Семин после роскошной локаутной регулярки в тройке с Эриком Стаалом и Иржи Тлусты резко сдал, доигравшись до выкупа пятилетнего контракта уже на третий год его действия. Некогда вечно перспективный центр Андрей Локтионов после 20 матчей в 2014-м вернулся на родину. Будущие лидеры СКА Сергей Толчинский и Валентин Зыков не смогли выбраться из фарм-клуба. По-настоящему своим в «Харрикейнз» стал лишь Сергей Самсонов, выдавший перед уходом на пенсию несколько качественных сезонов и оставшийся в системе клуба работать тренером по развитию.

Доподлинно сложно сказать, почему за 20-летнюю эпоху правления бывший ГМ «Каролины» Джим Рутерфорд по большей части избегал россиян. По крайней мере, напрямую кем-то из игроков в русофобии легендарный канадец не обвинялся. Однако в случае с драфтом и проспектами он точно мог обжечься историей с Игорем Князевым. В 2001-м босс «Ураганов» при доступных Карло Колайаково и Тиме Глисоне потратил 15-й пик первого раунда на золотого призера МЧМ и защитника «Спартака» Игоря Князева, чья карьера в «Харрикейнз» ограничилась несколькими выставочными матчами. К слову, из защитников выше уроженца Электростали тогда ушли только Майк Комисарек («Монреаль») и олимпийский чемпион Дэн Хэмьюс («Нэшвилл»). И после этого клуб долгие годы абсолютно игнорировал наших проспектов на драфте.

Андрей Свечников | Источник: Reuters

Но тут пять лет назад в Роли высадился Андрей Свечников, который точно не заставил жалеть о своем выборе. А сменщик Рутерфорда и действующий босс «банды придурков» Дон Уодделл открыл давным-давно заржавевший вентиль и запустил поток русских юниоров, начав их коллекционировать через драфт как не в себя. Смотрите сами — за последние четыре года «Каролина» прикарманила сразу 16 хоккеистов с паспортом РФ. Для сравнения: за этот период клуб выбрал 12 канадцев, 9 американцев, 5 финнов и 5 шведов. Так откуда же взялся этот русский крен? Неужели эффект короля лакросса?

Российские игроки задрафованные «Каролиной» за четыре года | Источник: Спорт-Экспресс

В 2020-м действительно могло показаться, что Уодделл, только-только зацепивший Кочеткова, Пономарева, Никишина и Пашина, одержим идеей собрать русскую банду вокруг Свечникова. Тем более перед глазами у него были живые примеры чемпионских «Вашингтона» и «Тампы». Но вряд ли в погоне за нашими парнями им движут романтизм и желание создать команду-диаспору. В реальности все намного проще и легко объяснимо.

Похоже, все дело в изменениях коллективного соглашения НХЛ. Общее правило гласит — если выбранный игрок не подписывает контракт новичка с клубом в течение четырех лет после драфта, то клуб теряет права на него и хоккеист становится неограниченно свободным агентом на территории лиги. Вот только данное положение распространяется на проспектов из лиг, с которыми у НХЛ заключено трансферное соглашение, то есть на людей из всех более-менее известных чемпионатов (Швеция, Финляндия, Чехия, Германия, Швейцария, Австрия, CHL, NCAA).

Петр Кочетков | Источник: Спорт-Экспресс

Не работает норма лишь в отношении КХЛ, не имеющей сейчас никаких документальных связей с североамериканским гигантом. В ситуации с российскими юниорами действует относительно новая поправка, которая в отечественных СМИ долгое время оставалась незамеченной — права на задрафтованных хоккеистов из лиг, не имеющих трансферное соглашение с НХЛ, сохраняются без каких-либо ограничений по возрасту бессрочно. Поэтому условный Павел Красковский, задрафтованный «Виннипегом» еще в 2014-м, в свои 26 лет до сих пор числится в списке активов «Джетс» и при наличии желания попробовать себя в НХЛ не сможет самостоятельно выбирать себе клуб.