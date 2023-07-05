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14:03 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Вашингтон» стал еще старше. Поможет ли команда Овечкину в погоне за вечным рекордом?

С кем «Кэпиталз» пойдут в сезон?

ВашингтонНХЛ: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Денег под потолком уже нет

В последнее время «Вашингтон» крепко-накрепко застрял в полупозиции и мечется меж двух огней. С одной стороны, команде нужно оставаться более конкурентоспособной и помочь Александру Овечкину побить рекорд Уэйна Гретцки — стало быть, уходить в полноценную перестройку нельзя. С другой — руководство в лице владельца Теда Леонсиса и генерального менеджера Брайана Маклеллана понимает — этот состав слишком стар и выхолощен для больших дел, и через некоторые обмены заявляет о желании обновить его.

Увольнение Питера Лавиолетта, последовавшее после непопадания в плей-офф впервые с 2014 года, прямо говорит о том, что бывший тренер «Кэпс» пострадал из-за итогового 13-го места на «Востоке». Не стали делать скидку в клубе ни на масштабную эпидемию травм, из-за которой в ноябре в командном лазарете оказалось сразу восемь игроков основы, ни на то, что противоречивому коучу достался один из самых старых составов в лиге (30,3 года) — старше «Вашингтона» по среднему возрасту оказались лишь заклятые друзья из «Питтсбурга» (30,6 года). Только вины Леонсиса и Маклеллана, каждый год оттягивающих перестройку ради благой и великой цели, в таком исходе не меньше.

Игроки «Вашингтона» старше 30 лет

ИмяПозицияВозрастЗарплатаКонтракт
Дарси КемперВ335,2 млн2027
Джон Карлсон3338 млн2026
Джоэль Эдмундсон3301,7 млн2024
Ник Дженсен3324 млн2026
Тревор Ван Римсдайк3313 млн2026
Никлас БэкстремЦ359,2 млн2025
Евгений КузнецовЦ317,8 млн2025
Ник ДаудЦ331,3 млн2025
Ти Джей ОшиПН365,7 млн2025
Александр ОвечкинЛН379,5 млн2026
Макс ПачиореттиЛН342 млн2024

Когда во второй половине прошлого сезона генменеджер «Кэпиталз» обменял Дмитрия Орлова, Ларса Эллера, Гарнетта Хэтэуэя и Маркуса Йоханссона, то многим могло показаться, будто он затеял плавное омоложение состава и мягкую перестройку. Как оказалось, это был лишь мираж, который развеялся в первый же день работы рынка свободных агентов. Сейчас тяжело понять, чем руководствуется канадец. Однако своими действиями он сознательно откатывает команду в состояние начала прошлого сезона, когда «Столичные» превратились в один дорогущий дом престарелых с россыпью игроков, которые давным-давно потеряли мотивацию.

Источник: Спорт-Экспресс
Источник: Спорт-Экспресс
Источник: Спорт-Экспресс
Источник: Спорт-Экспресс

Маклеллан без борьбы отпустил на рынок 31-летнего Конора Шири — крайне работоспособного скоростного вингера, который из-за скудности исполнителей и травм затыкал дыры в топ-6. Причем на контрасте с некоторыми другими крайними он смотрелся там вполне неплохо. Резон отпускать американца был бы, найди менеджер на его место более молодого и голодного нападающего. Однако вместо него во второе звено босс «Вашингтона» берет 34-летнего и переломанного Макса Пачиоретти, который за последние полтора сезона дважды рвал один ахилл на одной ноге и уже точно пропустит начало следующего сезона. Оправдывает подписание родственника Максима Афиногенова только скромный кэпхит в 2 млн долларов за сезон.

Не менее богатая история болезней у выменянного из «Монреаля» на два драфт-пика 30-летнего защитника Джоэля Эдмундсона, имеющего хроническую травму спины — из-за нее опытный домосед ни разу за восемь лет в НХЛ не сыграл больше 70 матчей за регулярку. Впрочем, в больничной палате «Кэпиталз» скучать ему не придется — там всегда можно будет перекинуться в карты с Бэкстремом и Оши. Кто точно оказался рад его переезду в Колумбию, так это «Канадиенс», мечтавшие скинуть канадца на протяжении последних двух лет. А еще Эдмундсон банально закрывает дорогу в состав Лукасу Джохансену и Александру Алексееву — двум леворуким защитникам из первого раунда, которых в клубе регулярно хвалят, но не поднимают вверх по лестнице и маринуют в фарме без четкого плана развития.

Топ-проспекты «Вашингтона»

ИмяПозицияВозрастДрафтМатчей в нхл
Хендрикс ЛапьерЦ211 раунд, 22-й6
Иван МирошниченкоЛН191 раунд, 20-й-
Винсент Иорио3202 раунд, 55-й3
Райан Чесли3192 раунд, 37-й-
Райан ЛеонардЦ181 раунд,8-й-
Эндрю КристаллЛН182 раунд,40-й-

После продления словацкого защитника Мартина Фехервари (2.7×3) под потолком у «Вашингтона» осталось всего 800 тысяч долларов. Видимых вариантов для того, чтобы расчистить место для маневра и новые подписания у Маклеллана всего два: первый — обмен Евгения Кузнецова, который, по слухам, больше не получает удовольствия от хоккея в столице США, второй — слив с доплатой в виде пиков абсолютно неадекватного контракта Энтони Манты, который истекает весной 2024-го. Проблема только в одном — желающих забрать себе проблемных нападающих нет.

Нет у «Вашингтона» и людей, которые созрели в чемпионском «Херши» для игры в НХЛ. Фарм-клуб «Столичных» выиграл Кубок Колдера не столько за счет таланта, сколько благодаря системе и зрелому ровному ростеру. Но расстраивать болельщиков должно то, что никто из проспектов, прошедших в нынешнем сезоне через АХЛ, не сделал заявку на подъем в основу. Талантливый центр Хендрикс Лапьер в первый полноценный взрослый сезон лидером «мишек» не стал и потерялся в плей-офф. А его коллега по амплуа Коннор Макмайкл после полноценного позапрошлого сезона в команде Лавиолетта хоть и набрал 39 (16+23) очков, но провел регулярку крайне слабо для своего статуса.

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Занести чемпионский год в актив могут только белорус Алексей Протас, ставший важной частью фарма в плей-офф, и 20-летний праворукий защитник Винсент Иорио, успевший даже набрать одно очко за три матча в основе. И наверняка первый со своими огромными габаритами и великолепной рабочей этикой начнет грядущую регулярку в четвертом звене «Вашингтона».

Глобальный повод для радости у фанатов только один — Маклеллан вместе со скаутами, на первый взгляд, неплохо поработали на драфте, и теперь глубина «Кэпиталз» выглядит не такой ужасной, как пару недель назад. Он, вопреки слухам, не стал подниматься выше и забрал под восьмым номером одного из самых недооцененных центров драфта Райана Леонарда, а также не побоялся забрать Эндрю Кристалла — великолепного плеймейкера с потрясающими руками и огромным запасом мастерства, от которого отвернулись многие клубы из-за своеобразного и местами неуклюжего катания.

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Правда, ждать усиления от молодежи придется достаточно долго. Слишком рано вознесенный в сан «нового Овечкина» Иван Мирошниченко после провального сезона на Родине как минимум сезон будет привыкать к североамериканскому хоккею в АХЛ. Лапьеру и Иорио точно не помешает еще один сезон в «Херши». Леонард только-только поступил в Университет Бостона и следующий сезон проведет в NCAA. А выходец из WHL Кристалл еще не имеет права играть за фарм по возрасту. Все они — обозримое будущее команды Овечкина.

Загвоздка только в том, что новому тренеру русского снайпера Спенсеру Карбери в своем дебютном сезоне катастрофически нужны люди, способные давать результат «здесь и сейчас». Иначе он рискует повторить участь своего предшественника, не сумевшего затащить хрустальную банду пенсионеров в плей-офф. Спокойным новый коуч может быть только в одном случае: если Маклеллан и Теофанос определятся, чего они хотят больше — высокого командного результата или игры на рекорд Великой Восьмерки. Но тут как в старом анекдоте — либо придется снять крестик, либо надеть трусы.

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