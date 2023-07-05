«Вашингтон» стал еще старше. Поможет ли команда Овечкину в погоне за вечным рекордом?

Денег под потолком уже нет

В последнее время «Вашингтон» крепко-накрепко застрял в полупозиции и мечется меж двух огней. С одной стороны, команде нужно оставаться более конкурентоспособной и помочь Александру Овечкину побить рекорд Уэйна Гретцки — стало быть, уходить в полноценную перестройку нельзя. С другой — руководство в лице владельца Теда Леонсиса и генерального менеджера Брайана Маклеллана понимает — этот состав слишком стар и выхолощен для больших дел, и через некоторые обмены заявляет о желании обновить его.

Увольнение Питера Лавиолетта, последовавшее после непопадания в плей-офф впервые с 2014 года, прямо говорит о том, что бывший тренер «Кэпс» пострадал из-за итогового 13-го места на «Востоке». Не стали делать скидку в клубе ни на масштабную эпидемию травм, из-за которой в ноябре в командном лазарете оказалось сразу восемь игроков основы, ни на то, что противоречивому коучу достался один из самых старых составов в лиге (30,3 года) — старше «Вашингтона» по среднему возрасту оказались лишь заклятые друзья из «Питтсбурга» (30,6 года). Только вины Леонсиса и Маклеллана, каждый год оттягивающих перестройку ради благой и великой цели, в таком исходе не меньше.

Игроки «Вашингтона» старше 30 лет Имя Позиция Возраст Зарплата Контракт Дарси Кемпер В 33 5,2 млн 2027 Джон Карлсон 3 33 8 млн 2026 Джоэль Эдмундсон 3 30 1,7 млн 2024 Ник Дженсен 3 32 4 млн 2026 Тревор Ван Римсдайк 3 31 3 млн 2026 Никлас Бэкстрем Ц 35 9,2 млн 2025 Евгений Кузнецов Ц 31 7,8 млн 2025 Ник Дауд Ц 33 1,3 млн 2025 Ти Джей Оши ПН 36 5,7 млн 2025 Александр Овечкин ЛН 37 9,5 млн 2026 Макс Пачиоретти ЛН 34 2 млн 2024

Когда во второй половине прошлого сезона генменеджер «Кэпиталз» обменял Дмитрия Орлова, Ларса Эллера, Гарнетта Хэтэуэя и Маркуса Йоханссона, то многим могло показаться, будто он затеял плавное омоложение состава и мягкую перестройку. Как оказалось, это был лишь мираж, который развеялся в первый же день работы рынка свободных агентов. Сейчас тяжело понять, чем руководствуется канадец. Однако своими действиями он сознательно откатывает команду в состояние начала прошлого сезона, когда «Столичные» превратились в один дорогущий дом престарелых с россыпью игроков, которые давным-давно потеряли мотивацию.

Маклеллан без борьбы отпустил на рынок 31-летнего Конора Шири — крайне работоспособного скоростного вингера, который из-за скудности исполнителей и травм затыкал дыры в топ-6. Причем на контрасте с некоторыми другими крайними он смотрелся там вполне неплохо. Резон отпускать американца был бы, найди менеджер на его место более молодого и голодного нападающего. Однако вместо него во второе звено босс «Вашингтона» берет 34-летнего и переломанного Макса Пачиоретти, который за последние полтора сезона дважды рвал один ахилл на одной ноге и уже точно пропустит начало следующего сезона. Оправдывает подписание родственника Максима Афиногенова только скромный кэпхит в 2 млн долларов за сезон.

Не менее богатая история болезней у выменянного из «Монреаля» на два драфт-пика 30-летнего защитника Джоэля Эдмундсона, имеющего хроническую травму спины — из-за нее опытный домосед ни разу за восемь лет в НХЛ не сыграл больше 70 матчей за регулярку. Впрочем, в больничной палате «Кэпиталз» скучать ему не придется — там всегда можно будет перекинуться в карты с Бэкстремом и Оши. Кто точно оказался рад его переезду в Колумбию, так это «Канадиенс», мечтавшие скинуть канадца на протяжении последних двух лет. А еще Эдмундсон банально закрывает дорогу в состав Лукасу Джохансену и Александру Алексееву — двум леворуким защитникам из первого раунда, которых в клубе регулярно хвалят, но не поднимают вверх по лестнице и маринуют в фарме без четкого плана развития.

Топ-проспекты «Вашингтона» Имя Позиция Возраст Драфт Матчей в нхл Хендрикс Лапьер Ц 21 1 раунд, 22-й 6 Иван Мирошниченко ЛН 19 1 раунд, 20-й - Винсент Иорио 3 20 2 раунд, 55-й 3 Райан Чесли 3 19 2 раунд, 37-й - Райан Леонард Ц 18 1 раунд,8-й - Эндрю Кристалл ЛН 18 2 раунд,40-й -

После продления словацкого защитника Мартина Фехервари (2.7×3) под потолком у «Вашингтона» осталось всего 800 тысяч долларов. Видимых вариантов для того, чтобы расчистить место для маневра и новые подписания у Маклеллана всего два: первый — обмен Евгения Кузнецова, который, по слухам, больше не получает удовольствия от хоккея в столице США, второй — слив с доплатой в виде пиков абсолютно неадекватного контракта Энтони Манты, который истекает весной 2024-го. Проблема только в одном — желающих забрать себе проблемных нападающих нет.

Нет у «Вашингтона» и людей, которые созрели в чемпионском «Херши» для игры в НХЛ. Фарм-клуб «Столичных» выиграл Кубок Колдера не столько за счет таланта, сколько благодаря системе и зрелому ровному ростеру. Но расстраивать болельщиков должно то, что никто из проспектов, прошедших в нынешнем сезоне через АХЛ, не сделал заявку на подъем в основу. Талантливый центр Хендрикс Лапьер в первый полноценный взрослый сезон лидером «мишек» не стал и потерялся в плей-офф. А его коллега по амплуа Коннор Макмайкл после полноценного позапрошлого сезона в команде Лавиолетта хоть и набрал 39 (16+23) очков, но провел регулярку крайне слабо для своего статуса.

Занести чемпионский год в актив могут только белорус Алексей Протас, ставший важной частью фарма в плей-офф, и 20-летний праворукий защитник Винсент Иорио, успевший даже набрать одно очко за три матча в основе. И наверняка первый со своими огромными габаритами и великолепной рабочей этикой начнет грядущую регулярку в четвертом звене «Вашингтона».

Глобальный повод для радости у фанатов только один — Маклеллан вместе со скаутами, на первый взгляд, неплохо поработали на драфте, и теперь глубина «Кэпиталз» выглядит не такой ужасной, как пару недель назад. Он, вопреки слухам, не стал подниматься выше и забрал под восьмым номером одного из самых недооцененных центров драфта Райана Леонарда, а также не побоялся забрать Эндрю Кристалла — великолепного плеймейкера с потрясающими руками и огромным запасом мастерства, от которого отвернулись многие клубы из-за своеобразного и местами неуклюжего катания.

Правда, ждать усиления от молодежи придется достаточно долго. Слишком рано вознесенный в сан «нового Овечкина» Иван Мирошниченко после провального сезона на Родине как минимум сезон будет привыкать к североамериканскому хоккею в АХЛ. Лапьеру и Иорио точно не помешает еще один сезон в «Херши». Леонард только-только поступил в Университет Бостона и следующий сезон проведет в NCAA. А выходец из WHL Кристалл еще не имеет права играть за фарм по возрасту. Все они — обозримое будущее команды Овечкина.