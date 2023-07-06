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00:48 (мск), источник: ТАСС

Вратарь клуба НХЛ «Торонто» Самсонов обратился в арбитраж по зарплате

ТАСС, 6 июля. Российский вратарь «Торонто» Илья Самсонов вошел в число 22 игроков клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ), обратившихся в арбитраж по предложенной им зарплате. Об этом сообщает пресс-служба ассоциации игроков НХЛ (NHLPA).

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Источник: Reuters

Из россиян в арбитраж также обратился нападающий «Сент-Луиса» Алексей Торопченко.

Арбитражные слушания пройдут с 20 июля по 4 августа. Хоккеисты смогут подписать контракты со своими текущими командами в любое время до начала слушаний. При принятии решения по контракту арбитр руководствуется рыночной стоимостью игрока, а также его достижениями и статистикой в сравнении с другими игроками. Как правило, арбитражные контракты рассчитаны на один или два сезона, при этом срок соглашения выбирает сторона ответчика.

Самсонов и Торопченко являются ограниченно свободными агентами. Это означает, что клубы сделали игрокам квалификационные предложения, которые они не приняли. Хоккеисты не имеют права вести переговоры с другими клубами.

Самсонову 26 лет, он выступает за «Торонто» с 2022 года. Ранее в НХЛ играл за «Вашингтон», в Континентальной хоккейной лиге вратарь выступал за магнитогорский «Металлург». В завершившемся сезоне в регулярном чемпионате голкипер провел 42 матча, отразив 91,9% бросков по своим воротам и пропуская в среднем 2,33 шайбы за игру. В четырех встречах регулярного чемпионата он не пропустил ни одной шайбы.

Торопченко 24 года, он выступает за «Сент-Луис» с 2021 года. В регулярном чемпионате сезона-2022/23 нападающий провел 69 матчей, в которых набрал 19 очков (10 заброшенных шайб + 9 результативных передач).

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