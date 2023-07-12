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Хоккей. НХЛ. Все результаты
14:38 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Овечкин и Гретцки — в одной тройке величайших игроков НХЛ. Александр лучший по многим показателям

Российский капитан «Вашингтона» неизменно входит в топ рейтингов.

ВашингтонНХЛ: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Александр Овечкин готовится к 19-му сезону в Северной Америке и продолжению гонки за снайперским рекордом Уэйна Гретцки. За свою карьеру форвард «Кэпиталз» собрал большой набор личных наград и достижений, привычно включается в различные рейтинги лучших из лучших.

Ови был назван НХЛ в числе 100 величайших всех времен к вековому юбилею лиги, признавался североамериканскими медиа среди выдающихся форвардов и игроков в истории, является главной спортивной фигурой всего Вашингтона. Известное издание The Hockey Writers среди других популярных ресурсов на протяжении нескольких лет включает россиянина в свои версии рейтингов. И это лето дало повод вспомнить о некоторых.

Источник: Спорт-Экспресс

Лучшие форварды в истории НХЛ: Овечкин и Гретцки — в первой тройке

В THW распределили лучших форвардов лиги всех времен по четырем тройкам, назвали три пары с седьмым защитником и двух вратарей еще в 2012 году. Тогда главные звезды нового поколения Александр Овечкин и Сидни Кросби не претендовали на вхождение в компанию легенд, в этот топ они забрались позже. Через 10 лет при обновлении рейтинга Ови занял место Бобби Халла в первой тройке вместе с Уэйном Гретцки и Горди Хоу, а Сид вытеснил Брендана Шэнахэна и дополнил питтсбургское звено Марио Лемье и Яромира Ягра. В этом виде издание вытащило рейтинг из архива в мае 2023-го.

Представьте Великого и Великую Восьмерку вместе на льду: лучший бомбардир и ассистент с большим отрывом в истории НХЛ в связке с одним из выдающихся снайперов. Добавьте в этот микс Мистера Хоккей — вероятно, это одна из самых опасных троек всех поколений, но объединить звезд трех великих эпох можно только виртуально.

Источник: Спорт-Экспресс

Лучшие игроки НХЛ по десятилетиям: Овечкин сразу в двух пятерках

В THW назвали по пять игроков каждой декады в истории лиги (или все же больше звезд со списком достойных упоминания) еще по ходу 2010-х. Овечкин с Кросби на обложке сменили Гретцки с Лемье и попали в топ сразу двух десятилетий. Ничего не менялось с каждым поднятием материала из архива с тех пор, как Сид уже взял третье чемпионство, а Ови все еще шел за первым Кубком Стэнли.

Александр Великий ярко ворвался в НХЛ, проявил себя голевой машиной с безостановочным щелчком. Сочетание габаритов и скорости сделало его также одним из самых опасных форвардов в силовой игре. Бросок, быстрота и мощь превратили Овечкина в непревзойденное оружие. И в следующем десятилетии он вместе с Кросби и Евгением Малкиным оставался одним из лучших в лиге после появления талантов нового поколения.

Лучшие хоккеисты в истории НХЛ по игровым номерам (Версия THE HOCKEY WRITERS)

8Александр Овечкин

«второе место» - Теему Селянне, Кэм Нили, Дрю Даути
10Ги Лафлер

«второе место» - Павел Буре, Джордж Армстронг, Рон Фрэнсис
13Матс Сундин

«второе место» - Павел Дацюк, Теему Селянне, Майк Каммаллери
17Яри Курри

«второе место» - Род Бриндамор, Уэндел Кларк, Илья Ковальчук
38Павол Демитра

«второе место» - Владимир Малахов, Дэйв Скэтчард
42Дэвид Бэкес

«второе место» - Тайлер Бозак, Сергей Макаров, Роберт Эш
47Александр Радулов

«второе место» - Марк-Андре Бержерон, Тори Круг
55Лэрри Мерфи

«второе место» - Сергей Гончар, Эрик Дазе, Никлас Кронвалль
56Сергей Зубов

«второе место» - Эрик Хаула, Марко Дане
62Карл Хагелин

«второе место» - Андрей Назаров
71Евгений Малкин «второе место» - Ник Фолиньо
72Сергей Бобровский «второе место» - Патрик Хорнквист
79Матс Сундин

«второе место» - Майкл Ферланд
86Никита Кучеров

«второе место» - Теуво Терявяйнен
88Патрик Кейн

«второе место» - Эрик Линдрос, Андрей Василевский, Брент Бернс
89Александр Могильный «второе место» - Сэм Ганье
91Сергей Федоров

«второе место» - Стивен Стэмкос, Джон Таварес, Владимир Тарасенко
95Алексей Морозов «второе место» - Мэтт Дюшен
98Михаил Сергачев

«второе место» - Брайан Лоутон
99Уэйн Гретцки

«второе место» - не допускается

Лучшие хоккеисты в истории НХЛ по игровым номерам: Овечкин — Великая Восьмерка

В THW не упустили идею рейтинга с уходом от привычного выделения самых-самых за все время, разные эры, по амплуа и так далее. Игровые номера — здесь очень разный уровень конкуренции, но совсем нет конкурентов только у великого № 99 — Гретцки. В других позициях от 0 до 98 все же возможны изменения, хотя на многих видится та же почти вечная статика по любой версии (в том числе от сайта НХЛ).

Великая Восьмерка Александр Овечкин взял долгожданный Кубок Стэнли в 2018-м и завершил одну из самых важных гонок своей карьеры. Примерно тогда же все более актуальным становился разговор о возможной погоне за рекордными 894 голами Гретцки и споре за звание величайшего снайпера в истории игры. К овечкинскому № 8 постоянно добавляют приписку «великий» — и это такой же фирменный знак россиянина, как его бросок и празднования.

    Лучшие россияне в истории НХЛ (Версия THE HOCKEY WRITERS):

    1. Александр Овечкин
    2. Сергей Федоров
    3. Александр Могильный
    4. Павел Буре
    5. Павел Дацюк
    6. Сергей Зубов
    7. Евгений Малкин
    8. Игорь Ларионов
    9. Илья Ковальчук
    10. Сергей Гончар
    11. Сергей Бобровский
    12. Алексей Жамнов
    13. Алексей Ковалев
    14. Николай Хабибулин
    15. Никита Кучеров
    16. Вячеслав Козлов
    17. Алексей Яшин
    18. Владимир Константинов
    19. Евгений Набоков
    20. Вячеслав Фетисов
    21. Валерий Каменский
    22. Владимир Тарасенко
    23. Андрей Марков
    24. Сергей Брылин
    25. Сергей Немчинов
    26. Евгений Кузнецов
    27. Сергей Макаров
    28. Дмитрий Юшкевич
    29. Игорь Королев
    30. Александр Радулов
    31. Сергей Самсонов
    32. Алексей Гусаров
    33. Владимир Малахов
    34. Алексей Житник
    35. Виктор Козлов
    36. Артемий Панарин
    37. Александр Семин
    38. Валерий Буре
    39. Александр Карповцев
    40. Андрей Коваленко
    41. Максим Афиногенов
    42. ОлегТвердовский
    43. Дмитрий Миронов
    44. Александр Фролов
    45. Борис Миронов
    46. Даниил Марков
    47. Игорь Кравчук
    48. Илья Брызгалов
    49. Игорь Уланов
    50. Юрий Хмылев

    Лучшие россияне в истории НХЛ: Овечкин обошел Федорова

    В THW определили топ-50 российских хоккеистов лиги по состоянию на конец 2010-х. Тогда № 1 был признан трехкратный обладатель Кубка Стэнли, легенда Русской Пятерки из «Детройта» Сергей Федоров. Овечкин постепенно забирал у одного из своих любимых игроков национальные достижения по числу голов, очков и матчей, а заодно к осени 2022-го потеснил с первой строчки этого рейтинга. При этом остальные позиции и все формулировки не менялись с весны 2020-го, особенно обидно за оставленного седьмым обязательного кандидата в первую тройку Малкина.

    Овечкин с каждым сезоном все ближе к тому, чтобы стать величайшим снайпером НХЛ. Пятилетний контракт Александра стартовал летом 2021-го и рассчитан на то, что россиянин сможет играть за «Вашингтон» в 40 лет и превзойдет рекорд Гретцки. Ови гарантированно ждет включение в Зал славы хоккея, форвард выиграл Кубок Стэнли и много-много личных наград — и все это возносит его на вершину.

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