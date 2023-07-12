Овечкин и Гретцки — в одной тройке величайших игроков НХЛ. Александр лучший по многим показателям

Александр Овечкин готовится к 19-му сезону в Северной Америке и продолжению гонки за снайперским рекордом Уэйна Гретцки. За свою карьеру форвард «Кэпиталз» собрал большой набор личных наград и достижений, привычно включается в различные рейтинги лучших из лучших.

Ови был назван НХЛ в числе 100 величайших всех времен к вековому юбилею лиги, признавался североамериканскими медиа среди выдающихся форвардов и игроков в истории, является главной спортивной фигурой всего Вашингтона. Известное издание The Hockey Writers среди других популярных ресурсов на протяжении нескольких лет включает россиянина в свои версии рейтингов. И это лето дало повод вспомнить о некоторых.

Лучшие форварды в истории НХЛ: Овечкин и Гретцки — в первой тройке

В THW распределили лучших форвардов лиги всех времен по четырем тройкам, назвали три пары с седьмым защитником и двух вратарей еще в 2012 году. Тогда главные звезды нового поколения Александр Овечкин и Сидни Кросби не претендовали на вхождение в компанию легенд, в этот топ они забрались позже. Через 10 лет при обновлении рейтинга Ови занял место Бобби Халла в первой тройке вместе с Уэйном Гретцки и Горди Хоу, а Сид вытеснил Брендана Шэнахэна и дополнил питтсбургское звено Марио Лемье и Яромира Ягра. В этом виде издание вытащило рейтинг из архива в мае 2023-го.

Представьте Великого и Великую Восьмерку вместе на льду: лучший бомбардир и ассистент с большим отрывом в истории НХЛ в связке с одним из выдающихся снайперов. Добавьте в этот микс Мистера Хоккей — вероятно, это одна из самых опасных троек всех поколений, но объединить звезд трех великих эпох можно только виртуально.

Лучшие игроки НХЛ по десятилетиям: Овечкин сразу в двух пятерках

В THW назвали по пять игроков каждой декады в истории лиги (или все же больше звезд со списком достойных упоминания) еще по ходу 2010-х. Овечкин с Кросби на обложке сменили Гретцки с Лемье и попали в топ сразу двух десятилетий. Ничего не менялось с каждым поднятием материала из архива с тех пор, как Сид уже взял третье чемпионство, а Ови все еще шел за первым Кубком Стэнли.

Александр Великий ярко ворвался в НХЛ, проявил себя голевой машиной с безостановочным щелчком. Сочетание габаритов и скорости сделало его также одним из самых опасных форвардов в силовой игре. Бросок, быстрота и мощь превратили Овечкина в непревзойденное оружие. И в следующем десятилетии он вместе с Кросби и Евгением Малкиным оставался одним из лучших в лиге после появления талантов нового поколения.

Лучшие хоккеисты в истории НХЛ по игровым номерам (Версия THE HOCKEY WRITERS) 8 Александр Овечкин

«второе место» - Теему Селянне, Кэм Нили, Дрю Даути 10 Ги Лафлер

«второе место» - Павел Буре, Джордж Армстронг, Рон Фрэнсис 13 Матс Сундин

«второе место» - Павел Дацюк, Теему Селянне, Майк Каммаллери 17 Яри Курри

«второе место» - Род Бриндамор, Уэндел Кларк, Илья Ковальчук 38 Павол Демитра

«второе место» - Владимир Малахов, Дэйв Скэтчард 42 Дэвид Бэкес

«второе место» - Тайлер Бозак, Сергей Макаров, Роберт Эш 47 Александр Радулов

«второе место» - Марк-Андре Бержерон, Тори Круг 55 Лэрри Мерфи

«второе место» - Сергей Гончар, Эрик Дазе, Никлас Кронвалль 56 Сергей Зубов

«второе место» - Эрик Хаула, Марко Дане 62 Карл Хагелин

«второе место» - Андрей Назаров 71 Евгений Малкин «второе место» - Ник Фолиньо 72 Сергей Бобровский «второе место» - Патрик Хорнквист 79 Матс Сундин

«второе место» - Майкл Ферланд 86 Никита Кучеров

«второе место» - Теуво Терявяйнен 88 Патрик Кейн

«второе место» - Эрик Линдрос, Андрей Василевский, Брент Бернс

89 Александр Могильный «второе место» - Сэм Ганье 91 Сергей Федоров

«второе место» - Стивен Стэмкос, Джон Таварес, Владимир Тарасенко 95 Алексей Морозов «второе место» - Мэтт Дюшен 98 Михаил Сергачев

«второе место» - Брайан Лоутон 99 Уэйн Гретцки

«второе место» - не допускается

Лучшие хоккеисты в истории НХЛ по игровым номерам: Овечкин — Великая Восьмерка

В THW не упустили идею рейтинга с уходом от привычного выделения самых-самых за все время, разные эры, по амплуа и так далее. Игровые номера — здесь очень разный уровень конкуренции, но совсем нет конкурентов только у великого № 99 — Гретцки. В других позициях от 0 до 98 все же возможны изменения, хотя на многих видится та же почти вечная статика по любой версии (в том числе от сайта НХЛ).

Великая Восьмерка Александр Овечкин взял долгожданный Кубок Стэнли в 2018-м и завершил одну из самых важных гонок своей карьеры. Примерно тогда же все более актуальным становился разговор о возможной погоне за рекордными 894 голами Гретцки и споре за звание величайшего снайпера в истории игры. К овечкинскому № 8 постоянно добавляют приписку «великий» — и это такой же фирменный знак россиянина, как его бросок и празднования.

Лучшие россияне в истории НХЛ (Версия THE HOCKEY WRITERS):

Александр Овечкин Сергей Федоров Александр Могильный Павел Буре Павел Дацюк Сергей Зубов Евгений Малкин Игорь Ларионов Илья Ковальчук Сергей Гончар Сергей Бобровский Алексей Жамнов Алексей Ковалев Николай Хабибулин Никита Кучеров Вячеслав Козлов Алексей Яшин Владимир Константинов Евгений Набоков Вячеслав Фетисов Валерий Каменский Владимир Тарасенко Андрей Марков Сергей Брылин Сергей Немчинов Евгений Кузнецов Сергей Макаров Дмитрий Юшкевич Игорь Королев Александр Радулов Сергей Самсонов Алексей Гусаров Владимир Малахов Алексей Житник Виктор Козлов Артемий Панарин Александр Семин Валерий Буре Александр Карповцев Андрей Коваленко Максим Афиногенов ОлегТвердовский Дмитрий Миронов Александр Фролов Борис Миронов Даниил Марков Игорь Кравчук Илья Брызгалов Игорь Уланов Юрий Хмылев

Лучшие россияне в истории НХЛ: Овечкин обошел Федорова

В THW определили топ-50 российских хоккеистов лиги по состоянию на конец 2010-х. Тогда № 1 был признан трехкратный обладатель Кубка Стэнли, легенда Русской Пятерки из «Детройта» Сергей Федоров. Овечкин постепенно забирал у одного из своих любимых игроков национальные достижения по числу голов, очков и матчей, а заодно к осени 2022-го потеснил с первой строчки этого рейтинга. При этом остальные позиции и все формулировки не менялись с весны 2020-го, особенно обидно за оставленного седьмым обязательного кандидата в первую тройку Малкина.