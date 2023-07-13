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19:48 (мск), источник: Чемпионат.com

В Вашингтоне установили логотип «Офис Овечкина» на катках

На катках в Вашингтоне установили логотипы «Офис Овечкина» на катках в левом круге вбрасывания, сообщает пресс-служба «Вашингтон Кэпиталз».

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Источник: «ВАШИНГТОН КЭПИТАЛЗ»
Источник: «ВАШИНГТОН КЭПИТАЛЗ»
Источник: «ВАШИНГТОН КЭПИТАЛЗ»

Напомним, впервые информация об установке логотипов на катках города появилась в начале января 2023 года. Тогда Александр Овечкин и «Кэпиталз» приняли более 800 детей из государственных школ Арлингтона (Вирджиния) на тренировке 13 января, посвящённой этому событию. Все они получили футболки «Ovi 800», а после занятия сфотографировались с капитаном «столичных».

Овечкин выступает в Национальной хоккейной лиге с 2005 года. За это время нападающий сыграл в 1347 встречах, в которых забросил 822 шайбы, отдал 663 результативные передачи и суммарно набрал 1485 очков при общем показателе полезности «+67». В 2018 году форвард завоевал с «Вашингтоном» Кубок Стэнли.

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