В Вашингтоне установили логотип «Офис Овечкина» на катках

Напомним, впервые информация об установке логотипов на катках города появилась в начале января 2023 года. Тогда Александр Овечкин и «Кэпиталз» приняли более 800 детей из государственных школ Арлингтона (Вирджиния) на тренировке 13 января, посвящённой этому событию. Все они получили футболки «Ovi 800», а после занятия сфотографировались с капитаном «столичных».