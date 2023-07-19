5 шагов, которые нужны клубу Овечкина для победы в Кубке Стэнли. Обменять Кузнецова и найти правильного тренера

С момента победы «Вашингтон Кэпиталз» в розыгрыше Кубка Стэнли в 2018 году прошло уже 5 лет и сейчас клуб Александра Овечкина находится на нисходящей траектории. «Столичные» не решаются на коренную перестройку состава только из-за погони Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки, и это дает некоторым болельщикам основания предполагать, что в сезоне-2023/2024 «Вашингтон» даже не попадет в плей-офф.

Попадание в восьмерку для «Кэпиталз» все же не выглядит нереальной задачей, а вот претендентом на Кубок Стэнли команда точно не является. И есть как минимум пять шагов, которые «Столичным» надо предпринять для того, чтобы вернуться в круг фаворитов.

Купить форварда, способного играть в двух первых звеньях

Это можно сделать и по ходу регулярного чемпионата, но, конечно, лучше комплектовать лидерские сочетания летом. «Вашингтону» надо как следует исследовать рынок обменов, чтобы прикупить кого-то со средним уровнем результативности, но способным играть в самых разных ситуациях. Травмированный Макс Пачиоретти — так себе усиление, поскольку старт сезона он пропустит, а его уровень «переломанности» не позволяет рассчитывать на стабильный набор очков. «Вашингтону» есть кого предложить и из молодежи, которая прогрессирует как-то вяло, и из ветеранов, которые не оправдывают ожиданий.

Найти подходящего тренера для отработки игры в большинстве

Новый наставник Спенсер Карбери будет укомплектовывать свой штаб постепенно, и пока что вакансия тренера по большинству не занята. Ранее эту работу делал Блейн Форсайт, работавший с 2014 года, но после ухода Питера Лавиолетта «Столичные» решили расстаться и с Форсайтом, который нашел себе место в «Аризоне».

У «Торонто», где Карбери работал раньше, в прошлом сезоне был второй показатель эффективности игры в большинстве — 26%. На первом месте был «Эдмонтон», который показал сумасшедшие цифры: 32,4% реализации лишнего. У «Нефяников» большинством занимается Глен Гулуцан, но этого парня вряд ли можно будет переманить, да и становиться чемпионом по большинству вряд ли так уж необходимо. Нужно просто улучшиться до средних показателей по лиге, то есть эффективность должна быть около 20%.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=003f5e3af2ccee3f&partner_ext=173&place_id=222&oid=-104764077&hd=2&id=456273985&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Тренироваться и питаться по правильной системе

Среди подписчиков ходят слухи о том, что основной вратарь «Вашингтона» Дарси Кемпер — большой любитель фаст-фуда и его безудержная страсть к вредной еде дала отрицательный эффект в плей-офф. Якобы из-за хот-догов с гамбургерами вратарь потерял реакцию и гибкость в решающий момент, что плохо повлияло на игровой тонус и склонность к травматизму. Ни опровергнуть, ни подтвердить эту информацию пока никому не удалось, но известно, что в НХЛ есть жесткие сторонники правильного питания — например, Натан Маккиннон в «Колорадо», который и одноклубников заставляет питаться по системе. В «Вашингтоне» такого человека, вероятно, пока нет.

Конечно, режим очень важен, особенно для стареющего коллектива, поскольку правильное питание помогает дольше оставаться в форме и не форсировать подготовку. Опять же, грамотный подход к тренировкам поможет дольше оставаться без травм, что является важнейшим фактором для большого количества команд.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=d37b90ef855ea767&partner_ext=173&place_id=222&oid=-104764077&hd=2&id=456271360&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Обменять Евгения Кузнецова

Это пошло бы на пользу всем. Челябинец откровенно закис в «Вашингтоне», где с ним происходили разного рода неприятности, не связанные напрямую с хоккеем. Кузнецова иногда обвиняют в отсутствии желания выкладываться, а недавно стало официально известно, что сам Евгений запросил у генменеджера «Кэпов» обмен.

Удерживать игрока, который не хочет выступать за команду, смысла не имеет. Другое дело, что обмен должен произойти максимально выгодно и вдумчиво, но затягивание ситуации не в интересах обеих сторон. Если Кузи не очень хорошо начнет сезон в «Вашингтоне», то обменять его будет еще труднее. Понятно, что никого из звезд за Кузнецова выменять не получится, но поторговаться определенно стоит. А если Брайан Маклеллан решит продолжать ждать, то рынок окончательно высохнет и Кузи в очередной раз будет выглядеть как рыба, выброшенная на берег.

Дать играть молодежи

Кубок Стэнли пять лет назад в составе «Вашингтона» выигрывали не только Овечкин, Кузнецов, Оши и Холтби. У команды была достаточно большая обойма молодых игроков в глубине состава: Якуб Врана, Кристиан Джуус, Чендлер Стивенсон и другие, кто играл свои небольшие, но важные роли.