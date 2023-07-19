5 шагов, которые нужны клубу Овечкина для победы в Кубке Стэнли. Обменять Кузнецова и найти правильного тренера
Без этого будет трудно даже просто попасть в плей-офф.
Без этого будет трудно даже просто попасть в плей-офф.
С момента победы «Вашингтон Кэпиталз» в розыгрыше Кубка Стэнли в 2018 году прошло уже 5 лет и сейчас клуб Александра Овечкина находится на нисходящей траектории. «Столичные» не решаются на коренную перестройку состава только из-за погони Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки, и это дает некоторым болельщикам основания предполагать, что в сезоне-2023/2024 «Вашингтон» даже не попадет в плей-офф.
Попадание в восьмерку для «Кэпиталз» все же не выглядит нереальной задачей, а вот претендентом на Кубок Стэнли команда точно не является. И есть как минимум пять шагов, которые «Столичным» надо предпринять для того, чтобы вернуться в круг фаворитов.
Это можно сделать и по ходу регулярного чемпионата, но, конечно, лучше комплектовать лидерские сочетания летом. «Вашингтону» надо как следует исследовать рынок обменов, чтобы прикупить кого-то со средним уровнем результативности, но способным играть в самых разных ситуациях. Травмированный Макс Пачиоретти — так себе усиление, поскольку старт сезона он пропустит, а его уровень «переломанности» не позволяет рассчитывать на стабильный набор очков. «Вашингтону» есть кого предложить и из молодежи, которая прогрессирует как-то вяло, и из ветеранов, которые не оправдывают ожиданий.
Новый наставник Спенсер Карбери будет укомплектовывать свой штаб постепенно, и пока что вакансия тренера по большинству не занята. Ранее эту работу делал Блейн Форсайт, работавший с 2014 года, но после ухода Питера Лавиолетта «Столичные» решили расстаться и с Форсайтом, который нашел себе место в «Аризоне».
У «Торонто», где Карбери работал раньше, в прошлом сезоне был второй показатель эффективности игры в большинстве — 26%. На первом месте был «Эдмонтон», который показал сумасшедшие цифры: 32,4% реализации лишнего. У «Нефяников» большинством занимается Глен Гулуцан, но этого парня вряд ли можно будет переманить, да и становиться чемпионом по большинству вряд ли так уж необходимо. Нужно просто улучшиться до средних показателей по лиге, то есть эффективность должна быть около 20%.
Среди подписчиков ходят слухи о том, что основной вратарь «Вашингтона» Дарси Кемпер — большой любитель фаст-фуда и его безудержная страсть к вредной еде дала отрицательный эффект в плей-офф. Якобы из-за хот-догов с гамбургерами вратарь потерял реакцию и гибкость в решающий момент, что плохо повлияло на игровой тонус и склонность к травматизму. Ни опровергнуть, ни подтвердить эту информацию пока никому не удалось, но известно, что в НХЛ есть жесткие сторонники правильного питания — например, Натан Маккиннон в «Колорадо», который и одноклубников заставляет питаться по системе. В «Вашингтоне» такого человека, вероятно, пока нет.
Конечно, режим очень важен, особенно для стареющего коллектива, поскольку правильное питание помогает дольше оставаться в форме и не форсировать подготовку. Опять же, грамотный подход к тренировкам поможет дольше оставаться без травм, что является важнейшим фактором для большого количества команд.
Это пошло бы на пользу всем. Челябинец откровенно закис в «Вашингтоне», где с ним происходили разного рода неприятности, не связанные напрямую с хоккеем. Кузнецова иногда обвиняют в отсутствии желания выкладываться, а недавно стало официально известно, что сам Евгений запросил у генменеджера «Кэпов» обмен.
Удерживать игрока, который не хочет выступать за команду, смысла не имеет. Другое дело, что обмен должен произойти максимально выгодно и вдумчиво, но затягивание ситуации не в интересах обеих сторон. Если Кузи не очень хорошо начнет сезон в «Вашингтоне», то обменять его будет еще труднее. Понятно, что никого из звезд за Кузнецова выменять не получится, но поторговаться определенно стоит. А если Брайан Маклеллан решит продолжать ждать, то рынок окончательно высохнет и Кузи в очередной раз будет выглядеть как рыба, выброшенная на берег.
Кубок Стэнли пять лет назад в составе «Вашингтона» выигрывали не только Овечкин, Кузнецов, Оши и Холтби. У команды была достаточно большая обойма молодых игроков в глубине состава: Якуб Врана, Кристиан Джуус, Чендлер Стивенсон и другие, кто играл свои небольшие, но важные роли.
Вот почему важно давать побольше игрового времени Коннору Макмайклу, Хендриксу Лапьеру, Александру Алексееву или Алексею Протасу. Нужно позволить молодежи набираться опыта и не зацикливаться только на ветеранах, как это делал Лавиолетт. Спенсер Карбери для этого — идеальный тренер, поскольку раньше он работал в «Херши», фарм-клубе «Вашингтона», который нынче стал чемпионом АХЛ.