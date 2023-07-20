Наследник Гретцки и Макдэвида будет поднимать со дна «Чикаго». Сколько заработает 18-летний вундеркинд

Контракт в день рождения

Подписание контракта Коннора Бедарда с «Чикаго» — ключевое событие лета для клуба. «Блэкхокс» постарались с подачей и объявили о соглашении с первым номером драфта-2023 в день рождения канадца. Прекрасный подарок на 18-летие суперталанта. Не возникало сомнений, что «Чикаго» введет Бедарда в состав с первого сезона. Подписав трехлетний контракт новичка, Коннор автоматически стал самым обсуждаемым игроком команды.

Последний драфт НХЛ был лишен интриги с точки зрения определения первого номера. «Чикаго» поздравляли с выбором Бедарда сразу после оглашения результата лотереи. Ближайшие годы франшиза будет развиваться вокруг канадского форварда, который очаровал скаутов перед драфтом. 16 лет назад «Блэкхокс» выбрали под первым номером Патрика Кейна. Союз с американцем принес клубу три Кубка Стэнли. Теперь «Чикаго» перестраивается, и Бедард — системообразующий элемент новой сборки.

Коннор — не первый задрафтованный в 2023 году хоккеист, подписавший контракт с клубом. Бедарда (хотя бы здесь) опередили Лео Карлссон и Адам Фантилли. «Анахайм» и «Коламбус» также предложили проспектам щедрые бонусы. Правда, маловероятно, что швед и канадец способны полностью их выполнить, в отличие от новичка «Чикаго».

Сколько получит Бедард?

Энхаэловский путь Бедард, несмотря на шикарные авансы, мог начать только со стандартного контракта новичка. Равно как и все дебютанты лиги до 25 лет, которые ограничены в типе контракта. Отличаются только условия по сроку и деньгам. Коннор заключил трехлетнее соглашение с кэпхитом 950 тысяч долларов. Однако заработать талантливый нападающий может намного больше, причем в первый же год в НХЛ.

В контракт включен скромный подписной бонус — 95 тысяч долларов. Базовая зарплата стандартна для новичка — 855 тысяч. Итого — 950 за сезон. Выполнение индивидуальных бонусов поможет Коннору увеличить доход. Максимально — на 3,5 миллиона. Чтобы рассчитывать на самый благоприятный финансовый исход, нужно выбить бонусы двух типов: «А» и «B». За выполнение первого канадец получит 1 миллион, за второго — обогатится еще на 2,5 (без учета налогов).

Бонусы новичков устроены любопытно. В тип «А» входят количественные показатели: набрать минимум 60 очков, забить 20 голов, сделать 35 передач, выдержать график 0,73 очка за матч (и провести не менее 42 игр), войти в топ-6 по игровому времени среди нападающих и в топ-3 по полезности (по амплуа), а также качественные: попасть на Матч звезд, стать его MVP или войти в символическую сборную новичков. При выполнении четырех пунктов активируется максимальный бонус, за каждый — по 250 тысяч.

С типом «B» сложнее. Список требований намного серьезнее. Нападающим нужно войти в топ-10 лиги по голам, передачам, очкам или очкам за матч (если провел минимум 42 игры), стать обладателем «Харт», «Селке», «Морис Ришар» или «Конн Смайт» Трофи, войти в первую или вторую команду по итогам Матча звезд. Достаточно выполнить одно из перечисленных условий, чтобы получить еще 2,5 миллиона. Суммарный доход Бедарда может составить 4,45 миллиона.

Повторит ли путь Панарина?

Заработать максимальный бонус в первый энхаэловский сезон — трудная, но выполнимая задача для Бедарда. Нападающего однозначно не обделят игровым временем. Состав «Блэкхокс», особенно подбор центров, позволяет рассчитывать на место в топ-6 и первой спецбригаде большинства. В «Чикаго» помнят пример другого новичка, который выбил шикарный бонус в первый энхаэловский сезон. Им стал Артемий Панарин, выполнивший все условия и получивший максимальную сумму — в 2,85 миллиона, которая была меньше нынешних бонусов.