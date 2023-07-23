ESPN считает Сидни Кросби лучше Александра Овечкина как проспекта НХЛ

«Овечкин уже в 18 лет был стихийным бедствием, доминируя в российской Суперлиге как нападающий московского “Динамо”. Его катание было таким же сильным, как и его бросок, а харизма была такой же мощной, как и игра в атаке. “Вашингтон Кэпиталз” подвергся внутренней реконструкции в надежде найти нового знаменосца франшизы, и они получили такового в лице Овечкина.



Все остальные тоже хотели его: генеральный менеджер “Кэпиталз” Джордж Макфи сказал, что не менее 15 команд звонили ему с массой предложений об обмене на первый пик драфта-2004.



Кросби дал своё первое интервью СМИ в семь лет. На пути к славе НХЛ юный Сид мог бы отдать ещё больше, поскольку хоккейный мир наградил его титулом “таланта следующего поколения”. Его будущая слава была настолько ощутимой, что НХЛ переписала свои правила драфта в 2005 году. Лига отменила сезон-2004/2005 из-за локаута. Чтобы справедливо вознаградить команду шансом выбрать Кросби, НХЛ создала взвешенную лотерею, основанную на выступлениях в плей-офф за последние три сезона и первых общих выборах на последних четырёх драфтах.



“Питтсбург Пингвинз” выиграли “лотерею Сидни Кросби”. На данный момент он принёс клубу три Кубка Стэнли.



Победитель: Кросби. Пока Овечкин выигрывал приз новичку года, Кросби был на другом уровне по сравнению с ожиданиями перед драфтом», — приводит слова Вышински ESPN.