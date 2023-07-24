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19:52 (мск), источник: Чемпионат.com

Двое россиян попали в топ-10 крупнейших вратарских сделок в НХЛ по версии Sportsnet

Журналист Sportsnet Сонни Сачдева составил рейтинг из 10 крупнейших вратарских сделок в НХЛ за последние два года. В топ попали сразу два российских голкипера. Сам рейтинг разделён на несколько категорий.

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Источник: AP 2023

В категорию «Неогранённые алмазы» попал страж ворот «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Самсонов. В топе указано его предыдущее соглашение, подписанное летом 2022 года. Тогда вратарь заключил однолетний контракт с кэпхитом $ 1,8 млн. Компанию Самсонову в этой категории составили Эдин Хилл из «Вегас Голден Найтс» (выменян за пик в четвёртом раунде драфта 2024 года), Филип Густавссон из «Миннесоты Уайлд» (обменян на Кэма Тальбо) и Алекс Лайон из «Флориды Пантерз» (подписан на один год, кэпхит — $ 750 тыс.).

Другим россиянином стал Александр Георгиев. Он попал в категорию «Высокие ставки». В 2022 году голкипера обменяли в «Колорадо Эвеланш» на три драфт-пика, он подписал трёхлетний контракт на $ 10,2 млн. В этой же категории оказался Витек Ванечек, выменянный «Нью-Джерси Дэвилз» в 2022 году и заключивший соглашение на три года и общую сумму $ 10,2 млн.

Сачдева также определил категорию «Крупные деньги…», куда попали Вилле Хуссо из «Детройт Ред Уингз» (его выменяли в 2022 году на драфт-пик и подписали трёхлетний контракт на $ 14,25) и Дарси Кемпер из «Вашингтон Кэпиталз» (подписал контракт на пять лет и $ 26,25 млн). Ещё одна категория — «Большие промахи», где оказались вратарь «Эдмонтон Ойлерз» Джек Кэмпбелл (пять лет, $ 25 млн) и голкипер «Торонто» Мэтт Мюррей (выменян на два драфт-пика).

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