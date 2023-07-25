Левшунов выбрал университет для продолжения карьеры. 17-летнему белорусу прогнозируют выбор в топ-3 драфта НХЛ
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Белорусский защитник Артем Левшунов принял решение о своем будущем.
Белорусский защитник Артем Левшунов принял решение о своем будущем.
Как сообщает Lansing State Journal, 17-летний хоккеист проведет сезон-2023/24 в государственном университете Мичигана.
В прошлом сезоне Левшунов выступал в USHL и набрал 42 (13+29) очка в 62 встречах.
До начала сезона-2023/24 Левшунов входит в топ-3 главных талантов следующего драфта НХЛ.