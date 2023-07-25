«Колорадо» подписал контракт новичка с российским форвардом

Соглашение с 23-летним россиянином рассчитано на два года. Ожидается, что Коваленко останется играть за нижегородское «Торпедо» в КХЛ в предстоящем сезоне-2023/24.

В прошлом сезоне Коваленко в составе «Торпедо» установил личный рекорд по количеству проведенных матчей (56), голов (21), передач (33) и набранных очков (54) в КХЛ.