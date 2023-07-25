«Колорадо» подписал контракт новичка с российским форвардом
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Российский нападающий Николай Коваленко подписал контракт новичка с «Колорадо Эвеланш», сообщается на сайте клуба НХЛ.
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Российский нападающий Николай Коваленко подписал контракт новичка с «Колорадо Эвеланш», сообщается на сайте клуба НХЛ.
Соглашение с 23-летним россиянином рассчитано на два года. Ожидается, что Коваленко останется играть за нижегородское «Торпедо» в КХЛ в предстоящем сезоне-2023/24.
В прошлом сезоне Коваленко в составе «Торпедо» установил личный рекорд по количеству проведенных матчей (56), голов (21), передач (33) и набранных очков (54) в КХЛ.
Ранее Коваленко выступал за казанский «Ак Барс» и ярославский «Локомотив». Нападающий родился в Роли (штат Северная Каролина, США), но вырос в России. Он был выбран «Колорадо» в четвертом раунде драфта НХЛ-2018.