«Оттава» объявила о подписании контракта с российским хоккеистом Тарасенко

ТАСС, 28 июля. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Оттава» подписал контракт с российским нападающим Владимиром Тарасенко. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Соглашение на сумму $5 млн рассчитано на один год. Тарасенко находился в статусе неограниченно свободного агента.

В феврале Тарасенко был обменян из «Сент-Луиса» в «Нью-Йорк Рейнджерс». За «Сент-Луис» россиянин выступал с 2013 года, в 2019 году стал обладателем Кубка Стэнли. В составе «Рейнджерс» Тарасенко провел 38 матчей, набрав 25 очков (11 шайб + 14 передач). В первом раунде плей-офф команда проиграла «Нью-Джерси» со счетом в серии 3−4. «Оттава» не смогла выйти в плей-офф.