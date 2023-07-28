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02:24 (мск), источник: ТАСС

«Оттава» объявила о подписании контракта с российским хоккеистом Тарасенко

Соглашение рассчитано на один год.

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Источник: Reuters

ТАСС, 28 июля. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Оттава» подписал контракт с российским нападающим Владимиром Тарасенко. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Соглашение на сумму $5 млн рассчитано на один год. Тарасенко находился в статусе неограниченно свободного агента.

В феврале Тарасенко был обменян из «Сент-Луиса» в «Нью-Йорк Рейнджерс». За «Сент-Луис» россиянин выступал с 2013 года, в 2019 году стал обладателем Кубка Стэнли. В составе «Рейнджерс» Тарасенко провел 38 матчей, набрав 25 очков (11 шайб + 14 передач). В первом раунде плей-офф команда проиграла «Нью-Джерси» со счетом в серии 3−4. «Оттава» не смогла выйти в плей-офф.

На драфте 2010 года Тарасенко был выбран «Сент-Луисом» под общим 16-м номером. В Континентальной хоккейной лиге он выступал за новосибирскую «Сибирь» и петербургский СКА. В составе сборной России Тарасенко стал серебряным призером чемпионата мира 2015 года. Тарасенко является чемпионом мира среди молодежных сборных (игроки не старше 20 лет) 2011 года.

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