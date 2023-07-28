Тарасенко уехал в Канаду. Россиянин пошел ва-банк и попрощался с Панариным

В Национальной хоккейной лиге одной трансферной сагой стало меньше. В немалом списке неограниченно свободных агентов Владимир Тарасенко был, пожалуй, главным и самым ценным активом даже на фоне Патрика Кейна — у российского форварда впереди еще несколько лет яркой карьеры в главной хоккейной лиге, тогда как 34-летний звездный американец уже вряд ли соответствует своим былым амбициям.

Читайте также «Оттава» объявила о подписании контракта с российским хоккеистом Тарасенко

Теперь в заокеанской кампании Тарасенко появилось место для его третьего клуба. Новой командой россиянина стала «Оттава». Отныне Владимир будет защищать цвета франшизы из столицы Канады. Правда, возможно, не так долго, как ожидалось. Контракт Тарасенко, подписанный с «Сенаторз», рассчитан всего лишь на один год. Но сезон-2023/24 станет для Влади определяющим в его богатой карьере.

И на то есть несколько веских причин. С момента открытия рынка свободных агентов 1 июля множество клубов НХЛ совершило немало сделок. Среди них оказались и команды-претенденты на Кубок Стэнли в новом сезоне, из-за чего места для большого маневра под потолком зарплат у них практически не осталось. В этом году потолок зарплат составит 83,5 миллиона долларов, что всего лишь на один миллион больше прежнего.

В таких условиях Тарасенко в надежде попасть в клуб-контендер ради реализаций своих амбиций вновь стать чемпионом здесь и сейчас мог решиться только с учетом отказа от собственных финансовых аппетитов. Однако его кэпхит по предыдущему контракту в НХЛ составлял аж 7,5 миллиона долларов — пойти на резкое снижение зарплаты никто из суперзвезд лиги не согласился бы. А Тарасенко относится именно к этому разряду.

Читайте также Меняет агентов и отвергает все предложения. Чего хочет русская звезда НХЛ Тарасенко

Не исключено, что если бы сторона российского форварда не оттягивала момент подписания контракта и действовала на порядок оперативнее, то игрок все же смог бы отвоевать себе место в топ-клубе с хорошей зарплатой.

Владимир пошел по другому пути, который в нынешних реалиях оставался, пожалуй, самым выгодным с точки зрения срока и суммы контракта. Россиянин подписался с «Оттавой» на один год и получил вполне вменяемые финансовые условия не в последнюю очередь благодаря своему новому агенту Джей Пи Бэрри, который в мире хоккея считается одним из ведущих специалистов. В этом плане «Сенаторз» на фоне слухов о потенциальном уходе Тарасенко в «Сан-Хосе Шаркс» или «Нэшвилл Предаторз» были оптимальным вариантом.

Однако данный же путь одновременно является рискованным для Владимира. Россиянину 31 год, и он ещё полон решимости сделать не одно веское заявление в НХЛ своей игрой. С началом сезона-2024/25 лига планирует вновь увеличить потолок зарплат, что позволит Тарасенко рассчитывать на солидный контракт как по деньгам, так и по сроку. Возможно, последний контракт в своей карьере. Но для этого хоккеисту необходимо проявить себя с лучшей стороны в плане игры и результативных баллов. Только подтвердив свой класс суперзвезды, он получит желаемое предложение. Получится у Владимира осуществить задуманное или нет — покажет лишь время, точно предсказать дальнейший сценарий невозможно.

Впрочем, грядущий год, вероятно, избавит Тарасенко от лишнего давления в рамках борьбы за Кубок Стэнли. У «Оттавы» собралась довольно молодая и талантливая команда, но она все ещё не относится к числу претендентов на чемпионство. Долгожданное попадание в плей-офф — разумный предел, на который «Сенаторз» могут ориентироваться сейчас.

В таком случае у Владимира будет возможность больше думать о развитии своей карьеры. Причем россиянину обеспечено место в первых двух звеньях, а вместе с этим и роль одного из лидеров. Больше игрового времени и доверия со стороны тренерского штаба — больше шансов показать мастер-класс и убедить новых потенциальных работодателей. Простая формула. Владимир это прекрасно понимает, а потому нам предстоит ожидать от него яркого выступления в новом сезоне, который стартует уже в октябре.