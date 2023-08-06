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17:24 (мск), источник: Чемпионат.com

«Это сотворило со мной чудеса». Журналист из США посвятил русскому вратарю целую статью

В честь дня рождения Ильи Сорокина корреспондент вспомнил первую встречу с голкипером.

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Источник: nhl.com

4 августа Илья Сорокин отпраздновал своё 28-летие. По этому случаю один из лучших российских вратарей современности удостоился необычного вида похвалы.

Один из штатных журналистов, освещающих жизнь вокруг «Нью-Йорк Айлендерс», Стефен Рознер посвятил целый материал Сорокину! Обозреватель The Hockey News вспомнил первую встречу с россиянином.

Мы нечасто можем увидеть подобные материалы, раскрывающие взаимоотношения между игроками и журналистами — людьми, которые всегда находятся за кулисами, но чья работа всегда на виду. И ещё реже мы видим простые, искренние и тёплые статьи на такие темы.

Статья Рознера вышла именно такой. Душевной, приятной и по-своему забавной. И мы предлагаем вам насладиться этим материалом в переводе «Чемпионата».

«В пятницу голкиперу “Нью-Йорк Айлендерс” Илье Сорокину исполнилось 28 лет.

В 136 матчах НХЛ вратарь, номинированный на «Везину Трофи» сезона-2022/2023, показал 92,4% отражённых бросков при коэффициенте надёжности 2,34. Его 16 шат-аутов с момента дебюта в сезоне-2021/2022 — это, безусловно, лучший результат в лиге.

Этим летом Сорокин и «Айлендерс» договорились о продлении контракта на восемь лет и общую сумму $ 66 млн — подарок на день рождения, если угодно.

В честь его дня рождения я хотел рассказать вам небольшую историю о моей первой встрече с талантливым вратарём.

***

Присоединиться к пишущим журналистам «Айлендерс» в середине сезона-2021/2022 было невероятно уникальным опытом. Из-за правил и положений относительно COVID-19 все интервью и пресс-конференции проводились через Zoom.

Было мало возможностей поговорить лицом к лицу, получить эксклюзивные интервью и наладить профессиональные отношения.

Перед завершением сезона «Айлендерс» ослабили политику в этом отношении: после каждого матча работники по связям с общественностью выводили на пресс-конференцию по два игрока, а затем и главного тренера Барри Тротца.

Мы знали, что нам дадут возможность заходить в раздевалку, когда готовились к тренировочному лагерю перед сезоном-2022/2023. Большинство других журналистов почувствовали облегчение, получив возможность поговорить с игроками, как они это делали много лет назад, и возродить этот тип отношений.

Для меня это была куча нервов. Ты хочешь не только задавать правильные вопросы, но также и произвести отличное первое впечатление.

***

Что ж, как только тренировочный лагерь прошёл, мы вошли в раздевалку. Я был новичком. Осматривал места, решая, с кем я поговорю первым.

Не знаю, специально ли подошёл к Сорокину или побрёл за толпой корреспондентов, но вот перед кем я оказался.
Немного совладав с нервами и получив возможность задать вопрос, я спросил у Сорокина, над чем он работал тем летом.

Его ответ был прост.

«Останавливать шайба».

Мы рассмеялись, но могу сказать, что Сорокин был чертовски серьёзен.

У него только одна цель — остановить твой бросок.

У Сорокина не было намерения заставить меня смеяться, но, чёрт возьми, это короткое взаимодействие сотворило со мной чудеса — на ментальном уровне. Когда я нашёл следующего игрока, с которым можно поговорить, то подошёл с дополнительным приливом уверенности в том, что я справлюсь с этим.

Время от времени я разговаривал с Сорокиным, но, даже если я проходил мимо раздевалки или в коридоре, он неизменно узнавал меня, давая знать об этом — кивком головы, коротким «привет!» или быстрым жестом руки.
Именно таким человеком и кажется Илья.

Наблюдение за тем, как Сорокин работает за кулисами, а не только в рамке ворот во время матчей, показало, каких именно усилий стоит стать игроком НХЛ.

Я могу сказать это о каждом в раздевалке. И это позволяет тебе ценить личность, а не только игрока.

Но решимость Сорокина не иссякла сразу после того, как он оставил рамку. Приехав из России в 2020 году, Илья задался целью выучить английский язык.

Я слышал историю о том, что Сорокин предпочитал оставаться дома, а не выходить на улицу, потому что ему нужно было практиковать свой английский. В частности, в этом сезоне английский язык Сорокина вырос в геометрической прогрессии, после одного из матчей он даже отказался от фразы «высокоопасные шансы».

Я едва могу жевать жвачку и ходить, а этот парень осваивал совершенно новый алфавит и фразы, пока демонстрировал уровень калибра «Везины».

Мы знаем, насколько хорош Сорокин как вратарь и как много он значит для «Айлендерс». Отсюда и долгосрочный контракт. Если Сорокин сможет играть на том элитном уровне, который он демонстрировал в первые несколько лет в НХЛ, у «Айлендерс» всегда будет шанс на победу.

Думаю, мне придётся спросить Сорокина, над чем он работал этим летом, и сделать это традицией, когда наступит лагерь, как думаете?".

Владимир Лаевский

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