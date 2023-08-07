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16:39 (мск), источник: Sport24

Трансферная бомба из Америки! Клуб Малкина заполучил самого дорогого защитника мира

Эрик Карлссон перешел из «Сан-Хосе» в «Питтсбург».

Сан-Хосе
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Источник: AP 2023

В НХЛ состоялся главная сделка года — Эрик Карлссон был обменян из «Сан-Хосе» в «Питтсбург».

Переход самого высокооплачиваемого защитника мира готовился несколько месяцев. На шведского хоккеиста претендовало несколько клубов, но именно «Пингвинз» проявляли наибольший интерес.

Кайл Дубас, буквально пару месяцев назад пришедший в клуб на пост президента по хоккейным операциям и генерального менеджера, не скрывал, что очень хочет заполучить этого игрока в свою команду. В итоге сделка состоялась, и она словно показывает миру — эра Дубаса в «Питтсбурге» началась. Будет ли она успешной?

Чтобы получить самого дорогого игрока обороны в истории НХЛ, клубу пришлось много отдать взамен. Обмен с «Шаркс» получился трехсторонним — поучаствовал еще «Монреаль».

Обмен выглядит следующим образом:

«Питтсбург» получил:

  • защитник Эрик Карлссон;
  • нападающий Рем Питлик;
  • нападающий Диллон Хамалюк;
  • выбор в третьем раунда драфта НХЛ-2026 (от «Сан-Хосе»);

«Сан-Хосе» получил:

  • выбор в первом раунде драфта НХЛ-2024 (от «Питтсбурга»);
  • нападающий Микаэль Гранлунд;
  • защитник Ян Рутта;
  • нападающий Майк Хоффман;

«Монреаль» получил:

  • выбор во втором раунде драфта НХЛ-2025 (от «Питтсбурга»);
  • защитник Джефф Петри;
  • вратарь Кейси ДеСмит;
  • нападающий Натан Лежар.

Кроме этого, «Сан-Хосе» удержит $1,5 млн (13%) из $11,5 млн зарплаты Карлссона в своей платежной ведомости. «Пингвинз» взяли на на себя $1,562 млн (25%) зарплаты Джеффа Петри.

Зачем Карлссон «Питтсбургу»? Ответ прост — чтобы выиграть еще один Кубок Стэнли.

Эрик в прошедшем сезоне набрал 101 балл. Последним защитником, который это делал, был Брайан Литч из «Рейнджерс» (102 балла) в сезоне 1991/92. Карлссон — целое явление в хоккее, он стал первым в современной лиге, кого стали называть полузащитником — настолько он хорош в атаке. У него прекрасное катание, он шикарно действует в большинстве и блестяще ладит с креативными нападающими.

Вот только у «Пингвинз» уже есть первый защитник — Крис Летанг. По всей видимости, теперь его роль изменится, он отойдет в тень и сосредоточиться на защите. С прямыми обязанностями у Эрика, кстати, всегда были небольшие проблемы. Летанг всегда был прежде всего командным игроком, так что проблем с появлением еще одного большого хоккеиста возникнуть не должно. Он может как Малкин в свое время подстроиться под Кросби и будет творить в другом звене.

Источник: AP 2023

За океаном от этой сделки в полном восторге, и именно команду Малкина называют победителем.

— «Пингвинз» исторически были такой командой, которая побеждала благодаря нападению. Это то, что им нужно сделать, чтобы вернуться в плей-офф, — считает журналист The Athletic Роб Росси.

В этом утверждении больше романтики, чем здравого смысла. Все-таки не стоит забывать, что Карлссону уже 33 года. Есть опасения, что в ближайшие годы он серьезно сдаст. Контракт Эрика тяжелым бременем ложится на платежку «Питтсбурга» — он будет действовать до 2027 года. Плюс только в том, что удалось избавиться от ненужных Дубасу Гранлунда и Рутты. Их обмен, а также помещение Джека Гюнцела в LTIR (перенес операцию, пропустит старт сезона) с зарплатой в $6 млн позволили сейчас вписаться в потолок. Но дальше будет только сложнее.

Источник: AP 2023

Что касается «Сан-Хосе», то, кажется, что клуб мог получить и чуть больше за Карлссона. В сухом остатке вышел только пик первого раунда следующего года. Игроки, которые перешли из «Питтсбурга» и «Монреаля», не сказать, что очень нужны «Шаркс», которые сейчас в активной фазе перестройки.

С другой стороны, клуб давно собирался избавиться от большого контракта Карлссона — это сделать удалось. «Монреаль» выступал в сделке в качестве посредника и получил пик второго раунда и еще несколько игроков. Теперь состав «Канадиенс» выглядит раздутым, но все это попытки создать хорошую базу для развития молодежи. Еще и в зарплате Петри сэкономили.

Лишь через несколько лет станет ясно, кто выиграл и кто проиграл в этой сделке. Но главное, что все были в ней крайне заинтересованы и по итогу получили то, что хотели. «Питтсбург» — Карлссона, заодно расстался с ненужными игроками. «Сан-Хосе» — избавился от самого дорого игрока, который не вписывался в новую концепцию. Цели выполнены, осталось понять, были ли они поставлены правильно.

Автор: Дарья Тубольцева

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