Александр Овечкин выпустил собственную коллекцию одежды

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин выпустил собственную линию одежды OVIGR8. Об этом ТАСС сообщили в компании Zasport, которая является официальным экипировщиком Олимпийского комитета России.

В названии линейки использованы два прозвища Овечкина — Ови и The Great Eight (Великая восьмерка — номер, под которым Овечкин выступает в «Вашингтоне»).

«Спортивный мерч — это важная составляющая спортивной культуры, которая объединяет поклонников хоккея в одно сообщество, — приводят в компании комментарий Овечкина. — Это модный продукт, который нравится мне самому и в создании которого я лично принимал участие. Благодарю Zasport за поддержку, в ближайших планах у нас — расширить линейку продукции и сделать OVIGR8 sport&casual популярным мировым брендом».