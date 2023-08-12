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09:57 (мск), источник: ТАСС

Александр Овечкин выпустил собственную коллекцию одежды

Коллекция получила название OVIGR8.

ВашингтонНХЛ: таблица и календарь
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Источник: AP 2023

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин выпустил собственную линию одежды OVIGR8. Об этом ТАСС сообщили в компании Zasport, которая является официальным экипировщиком Олимпийского комитета России.

В названии линейки использованы два прозвища Овечкина — Ови и The Great Eight (Великая восьмерка — номер, под которым Овечкин выступает в «Вашингтоне»).

«Спортивный мерч — это важная составляющая спортивной культуры, которая объединяет поклонников хоккея в одно сообщество, — приводят в компании комментарий Овечкина. — Это модный продукт, который нравится мне самому и в создании которого я лично принимал участие. Благодарю Zasport за поддержку, в ближайших планах у нас — расширить линейку продукции и сделать OVIGR8 sport&casual популярным мировым брендом».

Овечкину 37 лет, он занимает второе место в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов НХЛ за всю историю. Россиянин забросил 822 шайбы и уступает только канадцу Уэйну Гретцки (894). В 2018 году Овечкин стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Вашингтона», за который выступает на протяжении всей карьеры в НХЛ. Вместе со сборной России нападающий трижды становился чемпионом мира (2008, 2012, 2014).

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