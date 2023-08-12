Александр Овечкин выпустил собственную коллекцию одежды
Коллекция получила название OVIGR8.
Коллекция получила название OVIGR8.
МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин выпустил собственную линию одежды OVIGR8. Об этом ТАСС сообщили в компании Zasport, которая является официальным экипировщиком Олимпийского комитета России.
В названии линейки использованы два прозвища Овечкина — Ови и The Great Eight (Великая восьмерка — номер, под которым Овечкин выступает в «Вашингтоне»).
«Спортивный мерч — это важная составляющая спортивной культуры, которая объединяет поклонников хоккея в одно сообщество, — приводят в компании комментарий Овечкина. — Это модный продукт, который нравится мне самому и в создании которого я лично принимал участие. Благодарю Zasport за поддержку, в ближайших планах у нас — расширить линейку продукции и сделать OVIGR8 sport&casual популярным мировым брендом».
Овечкину 37 лет, он занимает второе место в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов НХЛ за всю историю. Россиянин забросил 822 шайбы и уступает только канадцу Уэйну Гретцки (894). В 2018 году Овечкин стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Вашингтона», за который выступает на протяжении всей карьеры в НХЛ. Вместе со сборной России нападающий трижды становился чемпионом мира (2008, 2012, 2014).