Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли умер в возрасте 86 лет

Причины смерти не сообщаются.
«Торонто Мейпл Лифс» глубоко опечалены кончиной Боба Бауна, чье наследие включает его культовый победный гол в овертайме финала Кубка Стэнли, который был забит несмотря на то, что он играл со сломанной ногой. Боб обладал неоспоримой твердостью характера и невероятной гордостью за то, что является игроком «Торонто Мейпл Лифс». Команде и ее болельщикам будет его очень не хватать. Наши мысли с близкими Боба в это трудное время«, — сказал президент “Торонто” Брендан Шэнахэн.
Баун является четырехкратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Торонто» (1962, 1963, 1964, 1967). В составе команды он провел 14 сезонов. Также в НХЛ он играл за «Окленд Силз» и «Детройт Ред Уингз», всего на его счету 1060 матчей и 239 очков (40 голов и 199 передач). По окончании игровой карьеры он один сезон возглавлял команду Всемирной хоккейной ассоциации (WHA) «Торонто Торос».