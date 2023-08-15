Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли умер в возрасте 86 лет

«Торонто Мейпл Лифс» глубоко опечалены кончиной Боба Бауна, чье наследие включает его культовый победный гол в овертайме финала Кубка Стэнли, который был забит несмотря на то, что он играл со сломанной ногой. Боб обладал неоспоримой твердостью характера и невероятной гордостью за то, что является игроком «Торонто Мейпл Лифс». Команде и ее болельщикам будет его очень не хватать. Наши мысли с близкими Боба в это трудное время«, — сказал президент “Торонто” Брендан Шэнахэн.