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20:33 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли умер в возрасте 86 лет

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Бывший защитник «Торонто Мейпл Лифс» Боб Баун умер в возрасте 86 лет, сообщается в официальном аккаунте клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в соцсети X (бывшая соцсеть Twitter).

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Источник: Пресс-служба "Торонто"

Причины смерти не сообщаются.

«Торонто Мейпл Лифс» глубоко опечалены кончиной Боба Бауна, чье наследие включает его культовый победный гол в овертайме финала Кубка Стэнли, который был забит несмотря на то, что он играл со сломанной ногой. Боб обладал неоспоримой твердостью характера и невероятной гордостью за то, что является игроком «Торонто Мейпл Лифс». Команде и ее болельщикам будет его очень не хватать. Наши мысли с близкими Боба в это трудное время«, — сказал президент “Торонто” Брендан Шэнахэн.

Баун является четырехкратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Торонто» (1962, 1963, 1964, 1967). В составе команды он провел 14 сезонов. Также в НХЛ он играл за «Окленд Силз» и «Детройт Ред Уингз», всего на его счету 1060 матчей и 239 очков (40 голов и 199 передач). По окончании игровой карьеры он один сезон возглавлял команду Всемирной хоккейной ассоциации (WHA) «Торонто Торос».

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