Вернулся из США в Россию, изменил внешность, попался на незаконной стрельбе! Что творится с суперзвездой Панариным?

Пожалуй, Артемия Панарина без всяких оговорок можно назвать самым «народным» российским хоккеистом НХЛ. В отличие от многих наших соотечественников, выступающих за океаном, Хлебушек из года в год проводит отпуск не на Мальдивах или в Майами, а в России. Хотя зарплата позволяет Артемию выбирать любой курорт: по кэпхиту он является рекордсменом среди россиян за всю историю. В год он в среднем зарабатывает $11,6 млн. Ни Малкин, ни Овечкин, ни Кучеров ни разу в карьере не получали более $10 млн в год. Но простому парню из Коркино это удалось.

Тем не менее, большие деньги нисколько не изменили форварда «Рейнджерс». Каждый год он приезжает в родные края и проводит здесь все лето. Любовь Хлебушка к России иногда проявляется даже во время матчей НХЛ. В сезоне-2021/22, в игре против «Бостона», форвард хотел выяснить отношения с Брэдом Маршандом, который сказал что-то негативное про Россию. Таким злым Панарина мало кто видел.

«Важно понимать, что не я все начал. Я, конечно, тоже говорил о нем не самые приятные вещи, но когда кто-то затрагивает мою страну, это другое. Думаю, все россияне захотели бы вступиться за свою страну», — сказал Панарин.

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Трепетное отношение к родине у Артемия проявляется даже в мелочах. Например, во времена выступлений в «Чикаго», он научил канадского защитника «Блэкхоукс» Данкана Кита исполнять русский шансон.

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Много лет подряд в качестве места для восстановления физических и эмоциональных сил Артемий выбирал Алтай. Причем останавливался он не в самых роскошных отелях, а в обычной палатке. Хлебушек самостоятельно рубил дрова, топил баню, а также катался на лошадях. Кто еще из хоккеистов подобного уровня по своей воле выбирает такой отдых? Кажется, никто.

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«Мне нравится сделать костер, просто пожить в степи. Весь год мотаюсь по отелям — в отпуске в них уже не по кайфу. Да и в ресторанах постоянно кушаю. Настолько надоело, что для меня поход в ресторан с друзьями — это уже не какое-то событие, а чисто подзарядиться. Пришел — быстрее всех поел и счет просишь, чтобы быстрее уйти и пойти отдыхать», — рассказывал нападающий.

Панарин поражал болельщиков и коллег не только тягой к дикой природе, но и периодическим отказом от гаджетов. Недавно он перестал пользоваться своим смартфоном и купил обычный кнопочный телефон. Это помогает Артемию абстрагироваться от бесконечного потока разного рода новостей.

«Я устал от большого количества информации. Последние лет пять поглощал все подряд. Сейчас почувствовал, что подзагадил голову свою. Если честно, я за новостями и комментариями сейчас не слежу. Взял себе раскладушку Nokia с кнопками без интернета. Вообще не в курсе, где, что и как сейчас говорит. Игорь Шестеркин иногда шокирует новостями. Я потом хожу несколько дней и перевариваю это все», — рассказал Артемий.

Но и это далеко не все. Этим летом Панарин по-настоящему поразил всех своих поклонников. Во-первых, форвард сбрил свои кудряшки и обрился налысо. В новом образе уроженец Коркино стал больше напоминать не хоккеиста, а бандита из «Бригады».

А во-вторых, буквально вчера стало известно о том, что Артемий нарушил закон и стрелял из оружия в неотведенном для этого месте. Правонарушение произошло 6 июля 2023 года на территории урочища Тумашево в Мошенском районе Новгородской области.

«Днем 6 июля на территории урочища Тумашево Мошенского района этот гражданин совершил несколько выстрелов из принадлежащего ему ружья. Тем самым фигурант допустил грубое нарушение общественной безопасности, угрожающее жизни и здоровью граждан. Однако с учетом обстоятельств, смягчающих административную ответственность (Панарин признал вину и совершил такое правонарушения впервые), Боровичский районный суд признал его виновным в совершении АП и назначил ему административное наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей с конфискацией ружья», — говорится в заявлении объединенной пресс-службы судов Новгородской области.

После такого насыщенного лета Хлебушек просто обязан впервые в карьере набрать 100 очков в регулярном чемпионате НХЛ. Ждем подвигов!