Клуб НХЛ «Баффало» обменял защитника Любушкина в «Анахайм»

«Мы очень рады добавить Илью в наш состав. Он большой, физически сильный, жесткий игрок, который может эффективно играть в меньшинстве», — сказал генеральный менеджер «Анахайма» Пэт Вербик.

Любушкину 29 лет, он не был выбран на драфте НХЛ. В лиге он играл за «Аризону», «Торонто» и «Баффало», за которые в сумме провел 286 матчей и набрал 40 очков (5 голов + 35 результативных передач). Ранее Любушкин также играл за ярославский «Локомотив». В составе сборной России защитник стал бронзовым призером чемпионата мира среди игроков до 20 лет 2014 года.