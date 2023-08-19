Клуб НХЛ «Баффало» обменял защитника Любушкина в «Анахайм»
Взамен «Баффало» получил право выбора в четвертом раунде драфта 2025 года.
Взамен «Баффало» получил право выбора в четвертом раунде драфта 2025 года.
ТАСС, 19 августа. Российский защитник Илья Любушкин перешел из клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Баффало» в «Анахайм» в результате обмена. Об этом сообщает пресс-служба калифорнийского клуба.
Взамен «Баффало» получил право выбора в четвертом раунде драфта 2025 года, который первоначально принадлежал «Миннесоте». Контракт россиянина действует до конца сезона-2023/24.
«Мы очень рады добавить Илью в наш состав. Он большой, физически сильный, жесткий игрок, который может эффективно играть в меньшинстве», — сказал генеральный менеджер «Анахайма» Пэт Вербик.
Любушкину 29 лет, он не был выбран на драфте НХЛ. В лиге он играл за «Аризону», «Торонто» и «Баффало», за которые в сумме провел 286 матчей и набрал 40 очков (5 голов + 35 результативных передач). Ранее Любушкин также играл за ярославский «Локомотив». В составе сборной России защитник стал бронзовым призером чемпионата мира среди игроков до 20 лет 2014 года.