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12:25 (мск), источник: ТАСС

Клуб НХЛ «Баффало» обменял защитника Любушкина в «Анахайм»

Взамен «Баффало» получил право выбора в четвертом раунде драфта 2025 года.

Баффало
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Источник: AP 2023

ТАСС, 19 августа. Российский защитник Илья Любушкин перешел из клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Баффало» в «Анахайм» в результате обмена. Об этом сообщает пресс-служба калифорнийского клуба.

Взамен «Баффало» получил право выбора в четвертом раунде драфта 2025 года, который первоначально принадлежал «Миннесоте». Контракт россиянина действует до конца сезона-2023/24.

«Мы очень рады добавить Илью в наш состав. Он большой, физически сильный, жесткий игрок, который может эффективно играть в меньшинстве», — сказал генеральный менеджер «Анахайма» Пэт Вербик.

Любушкину 29 лет, он не был выбран на драфте НХЛ. В лиге он играл за «Аризону», «Торонто» и «Баффало», за которые в сумме провел 286 матчей и набрал 40 очков (5 голов + 35 результативных передач). Ранее Любушкин также играл за ярославский «Локомотив». В составе сборной России защитник стал бронзовым призером чемпионата мира среди игроков до 20 лет 2014 года.

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