С хоккеиста Гальченюка сняли пять обвинений из шести

ТАСС, 22 августа. Суд снял с американского хоккеиста Алекса Гальченюка пять из шести обвинений. Об этом в соцсети X (ранее — Twitter) сообщила журналистка портала The Athletic Кэти Стрэнг.

Отмечается, что Гальченюка приговорили к 30 дням тюрьмы. При этом один день уже засчитывается как отбытый срок, поскольку он провел ночь в тюрьме после задержания. Остальной срок заключения будет отменен после того, как хоккеист успешно пройдет программу по лечению от алкоголизма, а также проведет 12 месяцев без употребления алкоголя.

14 июля портал The Athletic сообщил, что Гальченюк был арестован в Скотсдейле (США, штат Аризона), его обвинили в нападении на частную собственность, хулиганстве, сопротивлении аресту, угрозах и запугивании. На следующий день хоккеиста выпустили под подписку о невыезде. После этого клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Аризона», с которым Гальченюк подписал контракт 1 июля, объявил о расторжении соглашения с хоккеистом. 18 июля нападающий принес извинения болельщикам команды за неподобающее поведение.