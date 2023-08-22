Текущие события
Хоккей. НХЛ
30.05
Даллас
Вегас
06
Хоккей. НХЛ
4.06
Вегас
Флорида
52
Хоккей. НХЛ
6.06
Вегас
Флорида
72
Хоккей. НХЛ
9.06
Флорида
Вегас
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
11.06
Флорида
Вегас
23
Хоккей. НХЛ
14.06
Вегас
Флорида
93
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
14.06
Вегас
Флорида
93
11.06
Флорида
Вегас
23
9.06
Флорида
Вегас
ОТ
32
6.06
Вегас
Флорида
72
4.06
Вегас
Флорида
52
30.05
Даллас
Вегас
06
28.05
Вегас
Даллас
24
26.05
Даллас
Вегас
ОТ
32
Хоккей. НХЛ. Все результаты
00:37 (мск), источник: ТАСС

С хоккеиста Гальченюка сняли пять обвинений из шести

Нападающего приговорили к 30 дням тюрьмы, причем один день уже засчитывается как отбытый срок, поскольку он провел ночь в тюрьме, а остальной срок заключения будет отменен после прохождения программы по лечению от алкоголизма.

КолорадоНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2023

ТАСС, 22 августа. Суд снял с американского хоккеиста Алекса Гальченюка пять из шести обвинений. Об этом в соцсети X (ранее — Twitter) сообщила журналистка портала The Athletic Кэти Стрэнг.

Отмечается, что Гальченюка приговорили к 30 дням тюрьмы. При этом один день уже засчитывается как отбытый срок, поскольку он провел ночь в тюрьме после задержания. Остальной срок заключения будет отменен после того, как хоккеист успешно пройдет программу по лечению от алкоголизма, а также проведет 12 месяцев без употребления алкоголя.

14 июля портал The Athletic сообщил, что Гальченюк был арестован в Скотсдейле (США, штат Аризона), его обвинили в нападении на частную собственность, хулиганстве, сопротивлении аресту, угрозах и запугивании. На следующий день хоккеиста выпустили под подписку о невыезде. После этого клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Аризона», с которым Гальченюк подписал контракт 1 июля, объявил о расторжении соглашения с хоккеистом. 18 июля нападающий принес извинения болельщикам команды за неподобающее поведение.

Гальченюку 29 лет, он был выбран в первом раунде драфта НХЛ 2012 года под общим третьим номером командой «Монреаль». В прошедшем сезоне Гальченюк выступал за «Колорадо», за который провел 11 матчей и не отметился результативными действиями. Всего за карьеру Гальченюк провел 654 матча в регулярных чемпионатах НХЛ, набрав в них 354 (146 шайб + 208 передач) очка. В составе сборной США нападающий стал бронзовым призером чемпионата мира 2013 года.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В МОК заявили, что Сотникова не сдавала положительную допинг-пробу на Играх в Сочи
Хоккеист из США рассказал, как приняли Овечкина в "Вашингтон"
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь