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00:51 (мск), источник: ТАСС

Нападающий «Торонто» Мэттьюс подписал рекордный для НХЛ контракт на $13,25 млн в год

Четырехлетнее соглашение вступит в силу с сезона-2024/25.

Торонто
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Источник: AP 2023

ТАСС, 24 августа. Американский нападающий Остон Мэттьюс подписал новый контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто», по которому будет получать в среднем рекордные $13,25 млн в год. Об этом сообщает пресс-служба «Торонто».

Новое соглашение рассчитано на 4 года и вступит в силу с сезона-2024/25. Ранее самым высокооплачиваемым игроком НХЛ по средней годовой зарплате был канадский нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон. Он получает в среднем $12,6 млн в год.

Мэттьюсу 25 лет, он был выбран «Торонто» под первым номером на драфте 2016 года. За 8 сезонов в НХЛ Мэттьюс провел 481 матч в регулярном чемпионате, в которых набрал 542 (299 заброшенных шайб + 243 результативные передачи) очка. В 50 играх плей-офф на счету форварда 44 (22+22) очка. По итогам сезона-2021/22 Мэттьюс получил «Харт Трофи» — приз самому ценному игроку регулярного чемпионата НХЛ.

В своем первом сезоне Мэттьюс был признан лучшим новичком и получил «Колдер Трофи». В сезонах-2020/21 и 2021/22 американец становился лучшим снайпером регулярного чемпионата.

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