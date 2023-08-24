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10:32 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Не уеду в Америку раньше времени»: интервью русского героя драфта НХЛ

Этим летом Дмитрий Симашев сенсационно стал лучшим российским хоккеистом, выбранным на драфте НХЛ. Воспитанник школы ярославского «Локомотива» под общим шестым номером отправился в «Аризону Койотис» и обошел даже Матвея Мичкова, который по всем прогнозам должен был стать первым задрафтованным среди россиян.

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Источник: официальный сайт НХЛ

Такого развития событий в Нэшвилле не ожидал никто — даже сам Дмитрий, чья реакция на выбор «койотов» попала в телетрансляцию и впоследствии облетела весь интернет. Лишь агент 18-летнего защитника Дэн Мильштейн не удивился: в разговоре с РИА Новости Спорт сразу после «ухода» Симашева в «Аризону» он признавался, что предсказал клиенту столь высокое место на драфте.

Теперь той историей с нами поделился и сам Симашев. Защитник «Локомотива» во время предсезонного турнира в Омске дал РИА Новости Спорт большое интервью, в котором рассказал:

  • о том, насколько важно играть за сборную России;
  • о беседе с легендой «Детройта» Стивом Айзерманом и несостоявшемся попадании в «Ред Уингз»;
  • почему «Аризона» на самом деле крутая франшиза;
  • о планах честно отыграть в России в соответствии с действующим контрактом;
  • о переломном для «Локомотива» моменте для борьбы за Кубок Гагарина;
  • и почему Игорь Никитин — крутой тренер.

«Получил удовольствие от игр за сборную России»

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— Как провели отпуск? Для вас это лето получилось весьма событийным.

— В мае сыграл за молодежную сборную России, затем несколько дней отдохнул, походил в колледж, а после поехал в Узбекистан за визой. Далее уже особо и не отдыхал. Как получил визу, вернулся в Россию, снова ходил в колледж и, наконец, улетел в Америку: несколько дней пожил у агента Дэна Мильштейна в Майами и отправился в Нэшвилл на драфт НХЛ.

— Расскажите про игру за сборную. Наверное, было непросто после трудного сезона.

— У нас была очень хорошая команда. Все получали удовольствие от игры, нас особо и не нагружали. Было очень хорошо и интересно. К тому же еще и выиграли турнир — это всегда приятно.

— Считаете ли полезными создание подобных вариантов сборной и проведение выставочных турниров на фоне отсутствия возможности участвовать в международных первенствах?

— Это очень хорошо. Международных турниров нет, а сборную России надо развивать. Молодым игрокам дают шанс проявить себя, сыграть за национальную команду. Вот, например, был турнир в Сочи. Игроки, которые не вошли в предсезонную заявку своих команд КХЛ, смогли показать себя против топовых клубов лиги — «Авангарда», «Сочи», СКА, «Адмирала». В нынешней ситуации это очень полезно.

— Могли себе представить, что для вас все сложится именно так?

— В начале прошлого сезона старался об этом не думать, но уже к его середине понимал, что летом предстоит пройти через все это: виза, турнир со сборной, нужно было еще и учиться в колледже. Я готовился к этому.

«Не уеду в Америку, пока у меня действует контракт с “Локомотивом”»

— Как добирались до Америки?

— Из Москвы добрались до Стамбула, а уже оттуда прямым рейсом в Майами. В целом было не очень тяжело, комфортно, но сам перелет показался непростым.

— Ваш выбор под шестым номером драфта НХЛ оказался не то чтобы неожиданным, но удивительным.

— Я сам не ожидал, что меня выберут так высоко. Но в то же время понимал и даже хотел быть выбранным одним из первых защитников на драфте. Получилось все очень хорошо. Думаю, мне в этом очень помог английский язык.

— Ваша реакция после того, как «Койотис» назвали ваше имя, облетело все соцсети. Расскажите, что чувствовали в тот момент.

— Была такая реакция, потому что не знал, что выберет именно «Аризона». Понимал, что выберут достаточно высоко, но рассчитывал на другую команду — на «Детройт». С «Ред Уингз» у меня было самое длинное интервью, мы общались около часа. Стив Айзерман очень интересовался мной. У меня было понимание, что сам подхожу под систему игры «Детройта». Предполагал, что «Аризона» тоже может выбрать меня, но под 12-м номером — никак не шестым.

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— Во многих преддрафтовых рейтингах вы котировались несколько ниже. И хоть эти прогнозы ничего не значат, но как факт. Выбор под шестым номером и первым среди россиян значат для вас что-то?

— Конечно. И я понимаю, что из-за этого на меня будет оказываться давление со стороны. В том числе из Северной Америки. Но пока я играю в России. Здесь на меня никто не давит из-за того, что меня выбрали так высоко и что я первый задрафтованный россиянин в этом году. Я полностью сосредоточен на работе, об остальном особо не думаю.

— Обошли даже Матвея Мичкова, которому пророчили высшую позицию на драфте среди российских игроков.

— На то и есть драфт — это лотерея. Здесь может произойти все что угодно.

— Что вы можете сказать об «Аризоне» как об организации?

— Я там был несколько дней. Многого, конечно, не расскажу, но за время, проведенное там, осознал — это другой уровень. Все истории про то, что «Аризона» — бедный клуб, фальшивые. Это совсем не так. Я был в их тренировочном центре, там все организовано очень хорошо, отличный тренерский штаб. В будущем они построят новую арену, я в этом уверен. «Аризона» — очень хорошая, молодая команда. Думаю, в новом сезоне они способны зацепиться за места для выхода в плей-офф.

— То есть разговоры о том, что «Койотис» безнадежны — бред?

— Конечно, бред. И это не единичный случай. Возьмите, например, тот же «Баффало». Команда около пяти лет находилась на дне турнирной таблицы, а в прошлом сезоне они сыграли очень здорово и почти вышли в плей-офф.

— При этом ведь в НХЛ весьма популярна история, когда номинальные андердоги в итоге пробиваются наверх, шумят в плей-офф и даже становятся реальными претендентами на Кубок Стэнли. Учитывая, что «Аризона» в плане формирования состава на будущее проделывает очень большой объем работы, безнадежной организацией на этом фоне уже выглядят не «Койотис», а условные «Кэпиталз» или «Пингвинз». Согласны?

— Ну да. В «Вашингтоне», думаю, несколько иная задача. Они играют с живой легендой, о которой в будущем будут рассказывать новым поколениям. Полагаю, у «Кэпиталз» задача, чтобы Александр Овечкин все-таки побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в чемпионатах. Что касается «Питтсбурга» или, например, «Чикаго», то через несколько лет эти команды будет не узнать. В «Аризоне» же сейчас работает скаутский штаб, который был в «Сент-Луисе» в чемпионский для «Блюз» сезон. Та команда резко выбралась с низов турнирной таблицы и в итоге выиграла Кубок Стэнли. Это ведь о чем-то говорит.

— Уже предвкушаете этот момент, когда все те, кто сейчас критикуют «Койотис», в будущем станут кайфовать от них?

— Конечно! Я в будущем сделаю все, чтобы так и было.

— Ждем, что именно вы станете поводом для этого.

— Все возможно (смеется). Но не забывайте и про Даню Бута. Он тоже очень хочет этого.

— Ввиду ситуации, возникшей вокруг Ивана Федотова и его многострадального контракта с ЦСКА, у многих возникает опасение, что НХЛ по тому же принципу будет забирать игроков из КХЛ. Как бы вы поступили, предложи вам «Аризона» перейти к ним сейчас, несмотря на действующий контракт с «Локомотивом»?

— Нет, я на такое не соглашусь. К тому же тренерский штаб «Аризоны» общается с «Локомотивом» насчет меня, насчет Бута. У меня два года контракта с «Локо». Это очень хороший срок для того, чтобы стать лидером в Ярославле и отправиться в «Койотис» готовым игроком для основного состава. Я намерен играть в топ-4 защитников «Аризоны». Поэтому я даже не думаю покидать «Локомотив» раньше времени. Это очень хороший клуб с прекрасным будущим. Еще минимум два года я отыграю в Ярославле.

— У вас великолепный английский. Я общался с Дэном Мильштейном, и он сказал, что вы дали ему обещание выучить язык и свободно общаться на нем на собеседованиях перед драфтом.

— Это было в октябре 2022 года. Дэн приехал в Ярославль увидеться со своими клиентами. Мы сидели в ресторане, и он рассказывал про грядущий драфт НХЛ, спрашивал меня о готовности приехать в Америку, пройти собеседования. И тогда я пообещал, что приеду и буду общаться с представителями клубов лиги на английском языке. К тому моменту я изучал язык уже на протяжении полутора лет. На это Дэн мне ответил: «Хорошо, тогда жди чуда». Если говорить про трудности в изучении языка, то, наверное, грамматика давалась сложнее. Но мне было важно полностью погрузиться в английский язык, я смотрел фильмы на английском, читал книги. Считаю, что с таким подходом уровень владения грамматикой языка подтянется сам через общение.

Даниил Бут и Дмитрий Симашев в "Аризоне Койотис" на драфте НХЛ-2023 | Источник: Соцсети

— Сколько собеседований у вас было? С кем?

— Прошел 24−25 собеседований. Не общался только с «Чикаго», «Анахаймом», «Сиэтлом», «Бостоном»… В общем с командами, которые выбирали в числе самых первых и которые находились в конце первого раунда.

— Кто удивил вас больше всех?

— Самая эмоциональная беседа состоялась с «Миннесотой». У них очень веселый генеральный менеджер (Билл Герин — прим.). Каких-то каверзных, особых вопросов не было, но в течение всего собеседования я будто находился на стендапе комиков. Мы смеялись минут тридцать. Хотя была история, как меня спросили, забирали ли меня когда-нибудь в полицию. Я сказал, что нет. А они мне: «А покажи, будто забрали!».

— Не возникало в этот момент мыслей: «Куда я попал? Что происходит?».

— В первое время я ничего не понимал. Вставал в 7 утра, бежал на завтрак, затем на собеседование, кое-как обедал, потом опять собеседования. Домой я возвращался только в 11 часов вечера, сразу ложился спать. Все было очень сумбурно. Но я понимал — когда-то обо всем этом я мечтал, а теперь это происходит со мной.

— Расскажите историю про Бута. Вы как-то говорили, что посоветовали «Аризоне» выбрать его на драфте после вас.

— После драфта у нас была встреча с американскими медиа, делали интервью со Sportsnet. И они спросили: «Сейчас у “Аризоны” 12-й драфтпик. Кого должны выбрать “койоты”? Я ответил, что хочу увидеть кого-нибудь из русских ребят — либо Мишу Гуляева, либо Даню Бута. Но все же выбрал Даню, потому что он мой напарник по “Локо”. Еще до драфта мы шутили, мол, будет круто оказаться вместе в одной команде. Так и получилось. Мы оба довольны итогами драфта. Видим, что “Аризона” надеется на нас в будущем, и мы хотим оправдать ожидания.

«В “Локомотиве” наступает переломный момент для больших побед»

— Михаил Сергачев сказал, что до драфта ничего не знал про Дмитрия Симашева.

— Я, кстати, общался с Дэном (Мильштейн также является агентом Сергачева — прим.) на эту тему. Он предположил, что Михаил просто не следил за хоккеем все это время. Миша как-то у себя в Telegram выложил фотографию из Давоса, я ему в комментариях написал: «Я настолько слабый, что ты не знал про меня?» Он в шутку ответил: «Ты слабейший».

— Теперь же ваша популярность растет на глазах. Как вы к этому относитесь? Работаете ли над этим?

— Если честно, я этого особо не ощущаю. Да и не погружаюсь в это. Я люблю медиадвижуху. Я ведь фанатею от баскетбола, а там медиаактивностей много. Мне комфортно давать интервью, общаться с людьми. Но больше стараюсь заниматься своим делом. Да, я понимаю что в дальнейшем меня ожидает больше взаимодействий со СМИ. Со мной много работает мой отец. Он бизнесмен, знает, как вести диалог и завлечь клиента. В моем случае — это интервью с журналистами. Мне ведь нужно понравиться людям. Так-то я обычный веселый парень, но можно сказать, что работаю над этим аспектом.

— А вас вообще напрягает медийность? Ведь есть категория игроков, которым комфортно максимально оградить себя от посторонних людей, журналистов.

— Нет. Мне, напротив, приятно. Но бывает и такое, что мне хочется еще больше сосредоточиться на игре, на хоккее. Иногда такое внимание мешает. Но я нормально к этому отношусь. Тем более понимаю, что журналисты всего лишь делают свою работу.

— Если посмотреть на первый раунд минувшего драфта, то мы увидим сразу трех представителей ярославского хоккея. Да, Матвей Мичков выступает за СКА, но школу «Локомотива» он тоже прошел. В чем секрет вашей академии?

— Задача «Локомотива» — вырастить из тебя не только хоккеиста, но и личность. Чтобы в будущем человек, оказавшись вне хоккея, мог жить дальше. Хоккей не только про спорт, но и про общение, психологию. Я думаю, что в этом весь секрет. Из нас «Локомотив» делает не только хороших хоккеистов, но и адекватных людей.

— Вы когда проходили ступени Ярославля, на что обратили внимание? Чем эта система помогла лично вам?

— В «Локомотиве» есть четкое понимание того, что хоккеист должен быть профессионалом: сознательно относиться к своей подготовке, проводить разминки, заминки, правильно готовиться к играм. В клубе работают очень хорошие специалисты, также тут работают с психологами. Молодых ребят здесь полностью готовят к взрослой жизни.

— Как вам, кстати, удается быть не просто продуктивным при подключении к атакам, но и техничным? С вашим ростом это кажется очень трудным.

— Лично я сам много уделял внимания тому же катанию, работал над этим. Со мной долго занимался тренер Стонкус Алексей Михайлович, он поставил мне катание, огромное ему спасибо за все. В «Локомотиве» тоже проводят много индивидуальной работы с защитниками, в школе уделяют внимание броскам, катанию. Я понимаю, что мне эта работа нужна для достижения своих целей. Своему отцу я пообещал, что однажды он увидит меня в НХЛ. И я намерен сдержать свое обещание.

— А что касается питания? Этот вопрос поднимается на обсуждение все чаще.

— С нутрициологом я еще не работал. Но тест на непереносимость продуктов я уже сделал, поэтому знаю, что мне можно есть, а что — нет. Стараюсь питаться правильно, употребляю больше витаминов, разрешенных спортивных добавок, работаю над телом, его мобильностью. Делаю все, чтобы избежать травм.

— Но вы ведь не просто так к этому пришли. Особенно в таком возрасте.

— Я такой человек — очень люблю узнавать много нового. Смотрю разные познавательные видео, читаю статьи, со старшими одноклубниками беседую на эти темы. Например, с Александром Елесиным — он большой профессионал, о многом рассказывает мне.

— А что скажете про само поколение 2005 года рождения? Вы к тому же являетесь первым его представителем, кто попал в КХЛ.

— Все ребята, с кем знаком в том числе по играм за сборную, — профессионалы. Они знают, чего хотят. 2005-й — очень талантливый год. Например, Ваня Демидов. Он мой хороший друг, я отлично его знаю, он прекрасный человек, а на площадке способен сделать абсолютно все.

— Наверное, жутко обидно, что такое талантливое поколение не может проявить себя на международном уровне по независящим от себя причинам.

— Было обидно, когда узнал об этом. Выиграть золото для своей страны всегда приятно. Думаю, в любом случае когда-нибудь нас вернут на международные турниры. Сейчас главное, чтобы в Северной Америке к россиянам не было предвзятого отношения. Прошедший драфт НХЛ показал, что такого пока нет, и текущая ситуация не мешает клубам лиги выбирать россиян.

— Каким вы видите будущее «Локомотива»? В последние годы команда выглядит готовой для больших побед, от нее ждут успеха, но дальше второго раунда плей-офф пройти не удается. Игорь Никитин как-то отмечал, что имеется связь с психологией.

— Сейчас у нас как раз наступает тот самый переломный момент. Игорь Валерьевич — прекрасный тренер. Макс Шалунов в одном из своих интервью заявил, что Игорь Никитин является одним из лучших специалистов в России, и я с этим утверждением полностью согласен. Никитин если не самый лучший, то один из лучших точно. Он работает с нами не только с как хоккеистами, но и как с людьми в принципе. Мы очень много общаемся, работаем над психологией. Стрессоустойчивость — это важно. И я уверен, что у нас будет именно стрессоустойчивая команда, которая знает, чего хочет добиться.

— Перекрестный плей-офф как-то может на этом сказаться?

— «Локомотиву» нет дела до того, какой соперник попадется в плей-офф. Будь то команда из Западной конференции или Восточной — мы смотрим только на свою игру и навязываем ее.

Игорь Никитин | Источник: РИА "Новости"

— Что Игорь Никитин дал лично вам?

— Понимание игры, научил сохранять спокойствие. Ведь у всех бывают неудачные игры, случаются ошибки. Я научен правильно реабилитироваться после такого. Никитин много уделяет времени личным беседам. То же могу сказать и про Дмитрия Сергеевича Юшкевича, нашего тренера по защите. Они дали мне понимание взрослого хоккея.

— При этом почему-то у клуба присутствует отток своих кадров.

— Если люди ушли из клуба, значит, на то у них была своя причина. Но ведь в то же время в «Локомотив» приходят и новые люди. Например, Мартин Гернат, Алексей Береглазов. Также в команде много молодежи, талантливых ребят. У нас отличная школа, поэтому никаких проблем нет и не будет.

— У вас в прошлом сезоне КХЛ было не так много игрового времени. Верите, что в новом сезоне ситуация изменится в вашу пользу?

— Я сам этого очень хочу. Тренерский штаб «Локомотива», полагаю, тоже хочет, чтобы я больше играл за основную команду. Если буду выполнять установки на игры, то буду иметь больше шансов. На тех же предсезонных турнирах я играю достаточно много, мне доверяют работу в неравных составах. Верю, что в новом сезоне все будет хорошо.

Андрей Сенченко

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