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15:08 (мск), источник: Sport24

Америку покорит молодой русский талант? В него перестали верить в России, а на Западе считают будущей звездой

Авторы НХЛ ждут прорыва от Аскарова.

НэшвиллНХЛ: таблица и календарь
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Источник: NHL.com

Российский голкипер Ярослав Аскаров вошел в рейтинг вратарей, которые могут стать лучшими в НХЛ в ближайшие годы. 21-летний страж ворот, который в России выступал в СКА и за сборную, прошлый сезон провел в АХЛ. Выступая за фарм-клуб «Нэшвилла», который называется «Милуоки Эдмиралс», Ярослав был основным голкипером команды и в 48 матчах одержал 26 побед, отражая 91,1% бросков и пропуская 2,69 гола в среднем за матч.

В упомянутом голосовании приняли участие 10 авторов официального сайта НХЛ. Они назвали голкиперов в возрасте до 24 лет, которые, по их мнению, станут лучшими в НХЛ в течение следующих 3 сезонов, причем каждый голосовавший назвал 10 фамилий, которым ранжировали баллы — от 10 до 1.

Первое место занял вратарь «Баффало» Девон Леви, получивший 31 балл. Леви — один из главных соперников Аскарова вообще за всю карьеру, поскольку именно Леви был в молодежной сборной Канады на нескольких молодежных чемпионатах мира, когда российская и канадская сборные ожесточенно соперничали.

Аскаров занял вторую строчку рейтинга, получив 27 баллов.

«Ярослав сыграл один матч за “Нэшвилл” в прошлом сезоне, отразив 31 бросок в матче против “Монреаля”, который оказался проигранным. В плей-офф Аскаров отразил 90,3% бросков, но команда дошла до финала, где проиграла “Коачелла Вэлли”. Переход на площадку североамериканского размера не слишком повлиял на игру Ярослава. Если он продолжит идти по этому пути, то “Нэшвилл” в будущем окажется в надежных руках», — отметили авторы официального сайта НХЛ.

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А ведь еще совсем недавно, когда Аскаров проводил свой последний сезон в России, про него говорили совсем другое. Твердили, что он неудачно играл за сборную на Евротуре, что он не проходил даже в состав «СКА-Невы», сидел в запасе в КХЛ. Его отъезд в США тоже восприняли со скепсисом: в составе «Нэшвилла» тогда его не видели и были даже сомнения, сможет ли он играть в АХЛ.

За океан Аскаров полетел еще весной 2022 года — подписал контракт с фарм-клубом «Предаторз» до конца сезона. Однако на лед в плей-офф ни разу не вышел. Тогда возобновились разговоры о том, что он не готов. В середине лета он приехал в Нэшвилл в лагерь развития (к тому моменту подписал трехлетний контракт с клубом), где произвел приятное впечатление на всех. Это касалось и тренировочного процесса, и поведения за пределами льда: он давал интервью, много улыбался, шутил и вел социальные сети. Всю предсезонку голкипер провел за океаном, а на тогдашнем турнире новичков Аскаров отыграл два из трех матчей и в обоих встречах был великолепен.

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Сейчас у Аскарова «под капотом» 12 матчей плей-офф в АХЛ и полноценный сезон в роли первого номера фарм-клуба. А самое главное — вполне благоприятная ситуация в стане «Хищников», где у его основного конкурента Кевина Ланкинена заканчивается контракт. 28-летний финн доиграет последний год по нынешнему договору (оклад $ 2 млн), и захочет ли «Нэшвилл» продлевать с ним соглашение — большой вопрос. В прошлом сезоне Ланкинен сыграл 19 матчей за «Предаторз», отражая 91,6% бросков и пропуская 2,75 гола за матч. Статистика сравнимая с тем, что показал Аскаров в фарм-клубе, но у Ярослава есть очевидное преимущество — возраст.

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«Нэшвиллу» будет гораздо выгоднее оставить в роли второго номера перспективного россиянина, чем подходящего к своему «тридцатнику» финна, который вполне может быть востребован на рынке как надежный второй номер. Поэтому те «респекты», которые адресовали Аскарову заокеанские обозреватели, вполне заслуженны и понятны.

Добавим, что в топ-5 рейтинга от официального сайта НХЛ также попали Дастин Вульф («Калгари», 22 балла), Спенсер Найт («Флорида», 19 баллов) и Йеспер Валльстедт («Миннесота», 18 баллов).

Автор: Максим Замятин

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