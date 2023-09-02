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12:37 (мск), источник: Московский комсомолец

Овечкин сравнил первый приезд в США с тюрьмой

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин высказался о первом приезде в США.

ВашингтонНХЛ: таблица и календарь
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Источник: Reuters

По словам россиянина, сначала его поселили в номере гостиницы, который находится в подвале.

«Не в нормальный номер, а в подвал с маленьким окошечком, как в тюрьме. Раньше не было ни айпэдов, ничего не было. И я думаю: а зачем я сюда вообще приехал?» — сказал Овечкин в программе «Команда» на KION.

37-летний хоккеист занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Форвард забросил 822 шайбы в лиге, его опережает лишь Уэйн Гретцки (894). Контракт Овечкина с «Вашингтоном» действует до конца сезона-2025/26.

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