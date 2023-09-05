«Я обычный человек, зачем мне нужен охранник?» Интервью Овечкина — об Америке, Месси, Бузовой и футбольном «Динамо»

Александр Овечкин — звезда № 1 в российском спорте. Каждый год хоккеист прилетает на лето в Москву и ведет активную социальную жизнь. Перед самым отъездом в Вашингтон нападающий дал большое интервью проекту «Это хоккей, брат». Приводим расшифровку разговора.

«Два месяца вообще не тренировался»

— Не устали ли вы от огромного количества интервью за последний месяц?

— Сегодня я уезжаю в Вашингтон, жена уже улетела, а меня попросили задержаться на несколько часов.

— 21 сентября стартуют тренировочные лагеря. За сколько нужно приехать, чтобы нормально быть готовым?

— Обычно мы приезжаем за 10 дней, но сейчас летим чуть пораньше, потому что у старшего сына детский сад, там с этим очень жестко.

— У вас не первое лето много интервью, встреч. Успеваете на лед выходить?

— Конечно, успеваю. Все это делается после тренировок. Для меня самое главное подойти к лагерю не в оптимальной форме, а процентов 60−70. После этого ты уже набираешь оптимальную форму.

— Как построен ваш день, когда есть тренировки и съемки?

— Тренировка начинается в 11 утра: либо в Лужниках, либо в Новогорске. Зависит от того, где у меня дальнейшие мероприятия. Если двойная тренировка, то в Новогорске. Мне от квартиры, где живут родители, ехать до туда 20 минут, у меня там тихий час, после которого еду на вторую тренировку. Подготовку я начинаю в середине июля, в этом году начал 9 июля. Межсезонье получилось долгим, нужно было залечить травмы. Так что начал чуть пораньше. Самое тяжелое — это первые две недели, когда ты после отпуска. Выходишь бегать и тебе тяжело, понимаешь, что надо, но не хочется. Потом уже входишь в ритм.

— Сколько у вас длится время без коньков, без тренировок?

— Я ничего вообще не делал из-за травмы два месяца. После этого, конечно, не хочется выходить на первую тренировку, но надо. После первой тренировки всегда все болит.

«Храню все клюшки и шайбы с последних двух сезонов»

— В КХЛ уже начался регулярный чемпионат. Ваш друг Яшкин уже забил. Смотрели матч?

— Игру не смотрел, но молодец, что забил, красавчик.

— Удивительно, как хорош Яшкин в России и как у него мало что получалось в Америке.

— Ему не повезло в последний год, когда он получил травму. Ему самое важное, чтобы была стабильность. Может, после окончания контракта с «Ак Барсом» он поедет в НХЛ еще раз попробовать свои силы.

— Как часто вы общаетесь?

— Летом постоянно, пару лет назад вместе ездили отдыхать в Турцию. Если он спрашивает у меня совета, всегда ему помогаю.

— С чем вы ему можете помочь?

— Он спрашивал по поводу Казани, НХЛ. Я сказал ему, что он подойдет под стиль игры Билялетдинова.

— Яшкин забил 40, а вы забьете 40?

— Я не знаю. Как я могу сказать, сколько забью? Сколько получится, столько и забью.

— У вас не было идеи сохранять все клюшки, которыми сейчас забиваете?

— У меня все клюшки с последних двух сезонов есть. Шайбы тоже забираю. Это память. В Москве откроем красивый музей для болельщиков.

— Сколько же у вас шайб дома?

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— Ну, вот посчитайте. В прошлом году я забил 50, в этом 42. Мы делаем стенд. Красиво получится. У меня в Вашингтоне есть целый подвал, где хранятся все клюшки, шайбы. В Москве, когда построим Академию, сделаем музей.

— Когда откроется ваша Академия?

— Думаю, она откроется через года три. Сейчас идет стадия строительства. Мы сразу не будем забивать все возраста, будем делать постепенно. Начнем с самых младших, потом ребят будем развивать.

«На льду не смотришь, это твой друг или твой брат»

— Вы играли на прощальном матче Даниса Зарипова. Как вам мероприятие?

— Все организовано на высшем уровне, он позвал многих своих людей, с кем играл. Жалко, что Заря закончил, но когда-нибудь и мы будем заканчивать.

— Еще лет шесть вам.

— Лет шесть?

— Ну, а сколько? Три в «Вашингтоне», три в России — здесь на вас очередь выстроилась. «Динамо», СКА, «Авангард».

— Насчет СКА не знаю, «Авангард» — мой родной клуб (смеется).

— Ваш друг Дмитрий Орлов оказался в «Каролине». Есть ли вариант, что между вами будет потасовка?

— Почему нет? Это хоккей. Друзья вне площадки. Когда ты выходишь на лед, то все твои друзья только в твоей команде. Тяжело себя останавливать, если что-то происходит. Ты не смотришь, это твой друг или твой брат.

— В какой момент вы заводитесь на льду?

— Пропустил силовой прием, не забил 100% момент и начинаешь злиться. Если эмоции зашкаливают, то тяжело что-то сделать.

— Как с Орловым сейчас поддерживаете отношения?

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— У нас шикарные отношения. Дима — хороший друг. Жалко, что он ушел. Но опять же это бизнес. Генеральный менеджер сделал то, что должен был. Если он не захотел подписывать контракт, просто так отпускать его было неправильно.

— Мог он вернуться в Вашингтон?

— Я не знаю.

— Неужели вы не могли сказать, чтобы Дмитрия оставили?

— Есть же потолок зарплат. Я не генеральный менеджер, я не могу управлять командой. У меня совсем другая задача.

— Мы иногда обсуждаем: «Кросби захотел оставить этого хоккеиста» и т. д.

— Не знаю, что там происходит в «Питтсбурге», но в «Вашингтоне» если у меня спрашивают совета, я даю. Я бы хотел, чтобы Орлов остался, мы с ним соседи по улице, его жена — крестная нашего старшего сына. Думаете, я бы не сказал: «Оставьте Диму»?

— Когда последний раз давали совет московскому «Динамо»? Вы же советник.

— Последний раз я не давал совет, а помогал получить визу Меннелу.

— Он же русский теперь!

— Видите, как помог.

«Месси — мой любимый игрок. Обязательно пойду на MLS»

— Как вы относитесь к тому, что многих талантливых ребят называют новым Овечкиным, новым Макдэвидом?

— Дай бог. Я только рад за молодых ребят, которые приходят в лигу, попадают на драфт. Юниорский хоккей и НХЛ — это совсем разные вещи. Ты должен прийти туда готовым физически и психологически. В НХЛ на тебя будет оказываться давление.

— Как можете помочь Ивану Мирошниченко?

— Я завтра прилечу в Вашингтон, мы обязательно встретимся, поговорим. Если у него есть вопросы, то я дам ему советы. Мы всегда всем помогаем, и я, и Кузя. Я тоже был молодой, когда я приехал, мне помогали.

— Мирошниченко с вами сравнивают. Все из-за габаритов?

— Я смотрел несколько хайлайтов его игры. У него шикарный бросок, катание. Видно, что парень талантливый. Надо помогать ему развиваться. Мы сделаем все возможное, чтобы из него получился хороший игрок.

— Бывает такое, что вас не узнают?

— Да, бывает. Меня же не все знают. Кто-то не увлекается хоккеем, у кого-то нет телефона, кто-то не читает газеты и не смотрит телевизор.

— Месси теперь играет в MLS, у вас ним есть общее фото. Собираетесь на его игры ходить?

— Обязательно пойдем. Я хорошо знаю Уэйна Руни, он сейчас тренер «Ди Си Юнайтед». И, как будет возможность, пойдем на Месси. Это мой любимый игрок. Жалко, что он не вернулся в «Барселону», но считаю, что принял правильное решение — поехать на таких условиях в Майами.

Источник: Соцсети

— Невероятно, что он полумертвую команду вытаскивает: она уже в середине турнирной таблице, выиграла кубок лиги. Как это возможно?

— Не то, что он один, там же тоже делали обмены, подписывали хороших игроков. Думаю, что именно он советует генеральному менеджеру, говорит, кого взять, а кого нет.

— Недавно было видео, на котором показали его охранника, который ходит по бровке. У вас есть охранник?

— Нет. Я обычный человек, зачем мне нужен охранник?

«Бузова — молодец! Она трудоголик»

— Сергей Наильевич Гимаев как-то прилетел в нехоккейную страну, и его даже там узнали.

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— Сергей Наильевич — это замечательный человек, реально легенда. Царство ему небесное. Он был моим тренером, когда меня брали в ЦСКА для усиления. Я знаю его дочку, она живет в Вашингтоне, работает тренером по фигурному катанию. Она ставила моего сына на лед. Знаю Сережу Гимаева, сына.

— С Олегом Валерьевичем Знарком поддерживаете отношения?

— Да, конечно. У нас шикарные отношения. Как тренер, и как человек он замечательный.

— Следите за американским футболом и бейсболом?

— Когда я первый раз приехал, я не понимал, что такое бейсбол, американский футбол. Мне понадобилось лет пять-шесть, чтобы начать понимать правила. Сейчас я обожаю ходить на матчи, это реально захватывает. Они просто машины. Они очень быстро бегают. Люблю приезжать на стадион большой компанией, перед игрой — шашлыки, бургеры, тусовка. Там все это любят.

— Где вы сидите на трибуне на американском футболе?

— Нам дают билеты в ложу от спонсоров. Со стадиона смотреть очень интересно. Все кричат, болеют, энергетика, заряжаешься этим.

— А бейсбол?

— Билет стоит 5$. Можно поспать, проснулся, а там только второй гейм идет. Я не очень люблю ходить на бейсбол. Скучно, долго.

— Вы вкладывались в женскую футбольную команду.

— Уже нет.

— Почему так закончилось с женским футболом?

— Мы зашли и сразу вышли.

— Заработали?

— Нет.

— Говорят, надо вкладываться в MLS.

— Если туда приехал Месси, то понятно, что ажиотаж очень большой. В Вашингтоне и девочки, и мальчики играют в школе в европейский футбол, этот вид спорта развивается. Сам я не сморю MLS, смотрю только российскую, слежу за футбольным «Динамо». Нравится Константин Тюкавин. Думаю, он следующий, кто поедет в Европу. Рад за Захаряна, что уехал, что будет развиваться. И клуб хорошо продал своего воспитанника.

— Вы поете песни Бузовой, ходите на ее концерты. Никак не могу этого понять.

— Да она вообще молодец! Всего сама добилась. Она трудоголик, которая любит работать. У нас с ней прекрасные отношения. Настя с ней хорошо общается.

— Поет же она не такие песни…

— Но вы ведь знаете, что она поет.

— Ее образ соответствует действительности?

— Мне нравятся люди, которые делают себя сами. Это про нее. Мы с ней говорим обо всем: музыке, ее отношениях. Хоккеем она не увлекается, больше по футболу.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239321&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

— Игра за футбольное «Динамо» — большое событие для вас?

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— У меня отец, царство ему небесное, был футболистом. Он получил травму и закончил. У меня была мечта сыграть за футбольное «Динамо». Я чуть не умер на разминке, потому что разминка футболиста и хоккеиста — это разные вещи. Благодарен ребятам, которые помогли мне почувствовать, что такое быть футболистом. Жалко, что я запорол несколько моментов, но один забил.

— Хотели бы в еще каком-то виде спорте себя попробовать?

— Нет. Травмоопасно. Хорошо, что в футболе все без травм закончилось. Все мои родные и друзья приехали на матч, отец был. Я даже взял номер «три», потому что он под ним играл. Знаю, что ему было приятно. В баскетбол я уже несколько раз играл в благотворительных матчах. Если бы была еще одна возможность сыграть в футбол, то я бы сыграл.

— Какой прогноз на Кубок Гагарина?