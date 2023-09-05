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5 сентября, источник: Чемпионат.com

Журналист The Hockey Writers рассказал о возможном обмене Кузнецова в «Даллас»

Журналист The Hockey Writers Джесси Курвиль-Линч рассказал, что российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов может перейти в «Даллас Старз».

Вашингтон
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Источник: AP 2023

«“Даллас” всего в нескольких шагах от того, чтобы завоевать Кубок Стэнли, и привлечение Кузнецова, чтобы укрепить их топ-6 нападения, может сделать их недосягаемыми.

Обеим командам придется пойти на жертвы, чтобы добиться этого обмена. У Кузнецова осталось два года по контракту стоимостью $ 7,8 млн за сезон, и “Кэпиталз”, возможно, придётся сохранить часть зарплаты, чтобы всё состоялось. Если Кузнецов будет отлично играть на старте сезона, “Вашингтону” было бы разумно дождаться дедлайна, чтобы обменять его и получить большую выгоду.

“Кэпс” придётся оставить себе $ 3,9 млн. “Старз” придётся немного заплатить за игрока, который может набрать 60+ очков, поэтому в сделку могут быть включены нападающий Мэйсон Марчмент, проспект Антонио Стрэнджес, выбор в первом раунде 2024 года и выбор в третьем раунде 2025 года.

Если этот обмен действительно состоится, он почти наверняка переведёт “Кэпиталз” в режим перестройки. Будем надеяться, что если они заключат сделку по Кузнецову до дедлайна, то смогут попытаться попасть в плей-офф», — сказано в статье.

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