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10 сентября, источник: Чемпионат.com

Контракт Бобровского попал в список худших в НХЛ на сезон-2023/2024 по версии THW

Журналист Марко Зломишлич в статье на сайте The Hockey Writers составил топ-10 худших контрактов Национальной хоккейной лиги на сезон-2023/2024.

ФлоридаНХЛ: таблица и календарь
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Источник: nhl.com

В топ-10 контракты российский игроков не попали, однако в списке упоминаний значится соглашение голкипера «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского. Напомним, по контракту у вратаря осталось три года со среднегодовой зарплатой $ 10 млн.

Худшим контрактом Национальной хоккейной лиги на сезон-2023/2024 по версии The Hockey Writers стало соглашение Марка-Эдуара Власика с «Сан-Хосе Шаркс» (до конца сезона-2024/2025 со среднегодовой зарплатой в $ 7 млн).

В прошедшем сезоне НХЛ Бобровский в составе «Флориды» дошёл до финала Кубка Стэнли, где в пяти матчах уступил «Вегасу».

В пяти встречах финала Бобровский показал коэффициент надёжности 4,70 и отразил 84,4% бросков при 135 попытках. В трёх сериях перед финалом его коэффициент надёжности составил 1,87, а процент отражённых бросков — 92,6. В плей-офф Бобровский провёл 19 матчей, в которых одержал 12 побед с 91,5% отражённых бросков.

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