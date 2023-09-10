Контракт Бобровского попал в список худших в НХЛ на сезон-2023/2024 по версии THW

В топ-10 контракты российский игроков не попали, однако в списке упоминаний значится соглашение голкипера «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского. Напомним, по контракту у вратаря осталось три года со среднегодовой зарплатой $ 10 млн.

Худшим контрактом Национальной хоккейной лиги на сезон-2023/2024 по версии The Hockey Writers стало соглашение Марка-Эдуара Власика с «Сан-Хосе Шаркс» (до конца сезона-2024/2025 со среднегодовой зарплатой в $ 7 млн).

В прошедшем сезоне НХЛ Бобровский в составе «Флориды» дошёл до финала Кубка Стэнли, где в пяти матчах уступил «Вегасу».