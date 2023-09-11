«Колорадо» выступил с заявлением о российском хоккеисте после скандала

Источник: Соцсети

Ничушкин покинул расположение «Эвеланш» перед третьим матчем серии первого раунда плей-офф Западной конференции против «Сиэтл Кракен» «по личным причинам» и впоследствии пропустил все остальные игры противостояния, по итогам которого «лавины» проиграли (3−4) и выбыли из турнира.

Позднее североамериканские СМИ сообщили, что отсутствие Ничушкина в заявке команды связано с «инцидентом с алкоголем». The Denver Post со ссылкой на отчет полиции Сиэтла добавила, что в гостиничном номере россиянина была обнаружена девушка, находившаяся в состоянии сильного алкогольного опьянения. Женщина, представившаяся уроженкой Украины, которая перед переездом в США проживала в России, вела себя агрессивно и не могла покинуть отель самостоятельно, после чего ее госпитализировали. Агент Ничушкина Марк Гандлер заявил РИА Новости, что хоккеист не причастен к данному инциденту.

«Валерий — очень важная часть нашей команды. Я верю в то, что он вернется и проведет потрясающий год в составе нашей команды. Мы рассчитываем на него. С учетом того, что выбыл Габриэль Ландескуг, нам нужны его габариты и сила. Он должен сыграть важную роль в команде, и, я уверен, что он это сделает», — цитирует Макфарланда The Athletic.

Летом 2022 года Ничушкин, ставший в составе «Колорадо» обладателем Кубка Стэнли, подписал с «лавинами» новый контракт сроком на восемь лет и кэпхитом 6,125 миллиона долларов. В регулярном сезоне-2022/23 россиянин набрал 47 очков (17 голов и 30 передач) в 53 матчах. В двух играх плей-офф он отметился одной заброшенной шайбой.