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01:15 (мск), источник: Известия

Овечкин: НХЛ — молодцы, что не поддаются политическому давлению

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин — о принципах сильнейшей лиги мира, громких заявлениях Доминика Гашека и планах на жизнь после завершения карьеры.

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Источник: Известия

Старт нового сезона Национальной хоккейной лиги намечен на 10 октября, а уже 21 сентября откроются тренировочные лагеря команд, которые начнут подготовку к чемпионату. За океан уже вылетел Александр Овечкин, ему предстоит провести за «Вашингтон Кэпиталз» 19-й сезон. Теперь — при новом главном тренере 41-летнем Спенсере Карбери, до этого в НХЛ работавшим лишь ассистентом в «Торонто Мейпл Лифс». Под его руководством Овечкин попытается выиграть свой второй в карьере Кубок Стэнли и добраться до рекорда Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах Лиги. До него Александру осталось забросить 72 шайбы.

В последний день своего отпуска в России 37-летний нападающий побывал на мероприятии «FONFEST КХЛ: Хоккей в городе» и дал интервью «Известиям». Самый звездный русский спортсмен поделился ожиданиями от работы с новым главным тренером «Вашингтона», рассказал, кто из российских специалистов может возглавить команду НХЛ, пояснил, как реагирует на русофобские заявления чешского вратаря Доминика Гашека, а также прокомментировал поведение Лиги, которая вопреки общественному давлению не стала применять санкции к защитнику «Филадельфии Флайерз» Ивану Проворову, отказавшемуся выходить на тренировки в радужной форме.

«Клубы НХЛ выбирают игроков по навыкам и способностям, а не по национальности»

— У «Вашингтона» новый главный тренер Спенсер Карбери, который впервые будет работать на подобной должности в НХЛ. Успели с ним уже пообщаться?

— Мы уже были с ним знакомы, у нас прекрасные отношения — я был рад этому назначению, потому что он знает меня, многих ребят в клубе, которые до этого играли в «Херши Беарс» (фарм-клуб «Вашингтона» в АХЛ. — «Известия»).

— Сильно изменится игра вашей команды теперь?

— Так как у нас на 90% сменился тренерский штаб, то, думаю, большинство станет другим, может, меньшинство. И в целом система игры тоже претерпят какие-то изменения. Первый месяц в тренинг-кэмпе будет очень важным в этом смысле.

— Кого из игроков «Вашингтона» можете назвать своими лучшими друзьями?

— Это, конечно, Кузя (Евгений Кузнецов. — «Известия»). Дима Орлов, несмотря на свой уход из «Вашингтона». Мы всё равно тесно общаемся и переписываемся. А на старте моей карьеры в «Кэпиталз» это были Александр Сёмин и Сергей Фёдоров. Их советы и поддержка очень помогли мне в свое время.

— Знакомы с Домиником Гашеком?

— Конечно, знаю его как хорошего вратаря в своё время. Даже когда-то забивал ему (в 2007 году, когда Гашек играл за «Детройт Ред Уингз». — «Известия»).

— Как реагируете на его критику в отношении НХЛ за то, что лига не предпринимает никаких санкций в отношении русских игроков?

— Меня не сильно интересуют его заявления. Клубы НХЛ выбирают игроков по навыкам и способностям, а не по национальности.

— Можете объяснить, за счёт чего НХЛ ведёт себя так независимо, не поддается политическому давлению и не присоединяется к санкциям в отношении российских хоккеистов? К примеру, ничего не сделали в отношении Ивана Проворова и другим игрокам, отказавшимся надевать джерси в поддержку ЛГБТ?

— Ну, а что здесь говорить? Молодцы. Везде бы так было.

— На ваш взгляд, долго НХЛ будет так себя вести?

— Я не знаю. Это вопрос не ко мне.

«У меня подрастают два сына, из-за постоянных разъездов они не часто меня видят»

— Может ли в ближайшие годы российский специалист стать главным тренером команды НХЛ? Если да, то кто?

— Из тех, кто сейчас тренирует в НХЛ, думаю, ближе всего к этому Сергей Брылин, который работает в «Нью-Джерси Дэвилз» ассистентом главного тренера. Могу также назвать Сергея Зубова и Сергея Гончара.

— На официальном сайте своего родного клуба «Динамо» (Москва) вы значитесь советником президента. Часто к вам обращаются за советом, и когда вы в последний раз влияли на кадровое решение в клубе?

— В последний раз ко мне обратились в прошлом году по поводу того, чтобы я помог сделать российскую визу. По-моему, Бреннану Меннелу.

— А были более глобальные вопросы вроде назначения тренера или стратегии в плане селекции?

— По таким вопросам меня не спрашивали.

— Уже задумываетесь, чем будете заниматься по завершении игровой карьеры? Тренерская, менеджерская работа? Или что-то другое?

— Есть много направлений, но сейчас я сосредоточен на игровой карьере и успехах команды. Конечно, немало времени буду уделять Академии, которая, надеюсь, откроется к тому моменту, как приму решение повесить коньки на гвоздь. И, разумеется, больше всего времени буду уделять семье. У меня подрастают два сына, из-за постоянных разъездов они не часто меня видят.

— Верите, что ещё сыграете за сборную России хотя бы на одном чемпионате мира или Олимпиаде?

— Ну, посмотрим. Дай Бог, чтобы всё было, вся эта ситуация завершилась. Посмотрим.

Справка «Известий»

Александр Овечкин родился 17 сентября 1985 года. С 2005 года выступает за «Вашингтон Кэпиталз». Занимает второе место по числу шайб, заброшенных в регулярном чемпионате НХЛ (и первое место среди крайних нападающих). Всего на его счету 822 гола. У рекордсмена по этому показателю канадского центрального нападающего Уэйна Гретцки 894 гола. Нынешний контракт Овечкина с «Вашингтоном» действует до конца сезона-2025/2026.

Всего по системе «гол+пас» в регулярных чемпионатах НХЛ Александр набрал 1485 (822+663) балла. По этому показателю он 16-й в истории лиги. Лидирует также Гретцки с 1857 (894+963) очками. От замыкающего топ-10 по очкам Фила Эспозито Овечкина отделяет 105 баллов.

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