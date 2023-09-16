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11:37 (мск), источник: ТАСС

Самсонов посетит первый матч «Бостона» в сезоне НХЛ по приглашению клуба

Российский хоккеист был включен в список 100 легендарных игроков клуба.

НХЛ: таблица и календарь
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Источник: AFP 2023

МОСКВА, 16 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Бывший нападающий «Бостона» Сергей Самсонов планирует посетить первый матч команды в сезоне-2023/24 Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по приглашению в связи с вхождением в число 100 легендарных игроков клуба. Об этом Самсонов рассказал ТАСС.

12 сентября «Бостон» опубликовал список из 100 легендарных игроков, выбранных независимым комитетом, куда вошли журналисты, историки хоккея и члены хоккейного сообщества. В первом матче в ночь на 12 октября «Бостон» примет «Чикаго».

«О том, что я вошел в этот список, узнал из прессы, хотя с апреля был на связи с “Бостоном” и знал о праздновании 100-летия клуба. Еще в июне меня пригласили в Бостон на первую игру, видимо, в связи с этим событием, — сказал Самсонов. — Я ответил на приглашение согласием, приеду на первый матч. Надеюсь, что многие также приедут для участия в этом празднике, и знаю, что до игры планируется большая вечеринка».

«Бостон» стал первым клубом Самсонова в НХЛ, за него он выступал с 1997 по 2006 год.

«Этот город, как и команда, для меня и моей семьи стал вторым родным домом, и летом мы приезжаем туда, посещаем места, где жили раньше. Казалось, когда уехал из Бостона, вроде бы перевернул хоккейную страницу. И поэтому для меня было огромной честью стать частью команды из 100 лучших игроков клуба», — подчеркнул Самсонов.

«Попал в команду в правильный момент»

Собеседник агентства подчеркнул, что всегда воспринимал Бостон как город с огромными спортивными традициями. «Все команды оттуда в определенный момент в течение двух-трех лет, когда я там находился, выигрывали сезон. Речь идет о бейсболе, команде по американскому футболу. Когда я выступал за “Бостон”, то заметил, что там ощущаются традиции, всегда рядом были выступавшие за эту команду Бобби Орр, Джерри Чиверс, Джонни Бьюсик, который до сих пор работает в клубе. Это было здорово — просто сидеть и слушать от них истории про традиции у “Бостона”, откуда такая команда. В какой-то степени они передавали нам эстафету», — сказал Самсонов.

Говоря о карьере в «Бостоне», Самсонов выделил первый сезон, в котором он стал лучшим бомбардиром и снайпером среди новичков НХЛ, а также был признан лучшим новичком всего сезона. Самыми успешными в плане результативности для Самсонова стали сезоны-2000/01 и 2001/02, когда игрок набрал соответственно 75 и 70 очков в регулярном чемпионате.

«Не каждому дается прийти и сразу заиграть, хотя я не скажу, что был какой-то золотой, талантливый. Мне повезло, что попал в команду, которая не была фаворитом за Кубок Стэнли, находилась в самом низу. Костяк команды не был еще так сложен, видимо, нашлось место и для меня. Я попал в команду в правильный момент, хотя, если честно, когда я ехал впервые в тренировочный лагерь, то не знал, останусь ли там», — отметил он.

Самсонов поблагодарил главного тренера команды в тот период Пэта Бернса. «Однозначно, он был жестким и требовательным, но я к этому привык и проблем с этим у меня не было. В определенный момент он поставил меня играть в топ-6, а заслужил ли я этого, трудно было сказать», — подчеркнул он.

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