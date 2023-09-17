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17 сентября, источник: ТАСС

Тренер Бэбкок покинул «Коламбус», не проведя ни одного матча в НХЛ

ТАСС, 17 сентября. Канадец Майк Бэбкок покинул пост главного тренера клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус». Об этом сообщает пресс-служба «Коламбуса».

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Источник: AP 2023

Бэбкок возглавил команду 1 июля. 12 сентября журналист издания The Athletic Аарон Порцляйн сообщил, что клуб начал расследование в отношении специалиста. Причиной послужило то, что наставник просил игроков команды показать фотографии из их телефонов, чтобы лучше узнать хоккеистов вне льда.

«Я разочарован тем, что у меня не было возможности продолжить начатую работу, я знаю, что это будет в интересах организации, если я сейчас уйду. Желаю всем в организации удачи в предстоящем сезоне», — сказал Бэбкок.

Новым главным тренером «Коламбуса» назначен 52-летний Паскаль Венсан, который работал в клубе с 2021 года в качестве ассистента. За «Коламбус» выступают российские нападающие Егор Чинахов, Кирилл Марченко, защитник Иван Проворов, вратарь Даниил Тарасов. В межсезонье контракт с клубом подписал форвард Дмитрий Воронков, ранее игравший за казанский «Ак Барс».

Бэбкоку 60 лет. В НХЛ он тренировал «Анахайм», «Детройт», который в 2008 году привел к победе в Кубке Стэнли, и «Торонто». Канадская команда разорвала контракт с Бэбкоком в 2019 году, с 2021 года специалист работал в команде университета Саскачевана. Бэбкок является единственным тренером, который входит в «Тройной золотой клуб», куда попадают победители Кубка Стэнли, олимпийские чемпионы и чемпионы мира. В 2004 году он привел сборную Канады к победе на чемпионате мира, в 2010 и 2014 годах выиграл золото Олимпиады, а в 2016 году канадская команда под руководством Бэбкока стала победителем Кубка мира.

В регулярном чемпионате сезона-2022/23 «Коламбус» занял последнее, 16-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 59 очков в 82 матчах.

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