В Америке новый скандал: легендарного тренера выгнали с позором

До старта нового сезона Национальной хоккейной лиги осталось меньше месяца, а громкие события за океаном происходят уже сейчас. Символично, что полыхнуло именно в штате Огайо, куда совсем недавно на работу устроился прославленный тренер Майк Бэбкок.

В ноябре 2019 года канадский специалист со скандалом покинул пост рулевого «Торонто Мейпл Лифс». Тогда Бэбкок прослыл самым настоящим, как модно ныне говорить, абьюзером — давил на своих подопечных, унижал их и даже доводил до слез лучших игроков команды. С тех пор именитый тренер с сомнительной репутацией не находил путей возвращения в НХЛ, пока в июле контракт с ним не подписал «Коламбус Блю Джекетс». Договор был рассчитан на два года, но оказался расторгнут уже по истечении двух месяцев.

Бэбкок влип в новый скандал. В чем суть?

В Северной Америке большую популярность имеет подкаст Spittin"Chiclets. В ходе одного из эфиров его ведущий Пол Биссоннетт рассказал о странной истории из стана «Блю Джекетс», согласно которой Бэбкок требовал от подопечных показать ему их личные фотографии, хранимые в смартфонах хоккеистов, под предлогом желания лучше узнать игроков и их образ жизни вне ледовой площадки. Такую идею одобрили не все игроки «Коламбуса» и справедливо сочли намерения тренера попыткой вторгнуться в их личную жизнь.

С подачи Биссоннетта клуб совместно с НХЛ и профсоюзом хоккеистов лиги начал расследование. Бэбкок, комментируя данное дело, заявил, что ведущие подкаста «грубо исказили» ситуацию и преподнесли ее «чрезвычайно оскорбительно» по отношению к тренеру:

«На встрече с игроками и персоналом я попросил их поделиться с семейными фотографиями, чтобы лучше узнать их. Это было очень важно и полезно не только для меня, но и для них».

Капитан «мундиров» Бун Дженнер и один из лидеров команды Джонни Годро также заявили, что ничего особенного в подходе тренера не увидели и назвали случай раздутым. Но разогнавший скандал Биссоннетт не сдавал позиций и откровенно наехал на Бэбкока:

«Пусть он прекратит нести чушь. Он должен перестать заманивать игроков в тренерскую и допрашивать их. Бэбс, ты должен сделать что-нибудь поумнее. А заявление свое можешь засунуть себе в задницу».

Можете ли вы представить, чтобы кто-то из российских журналистов или блогеров так обращался к тренеру или функционеру клуба КХЛ? Вряд ли.

По итогам расследования исполнительный директор профсоюза игроков НХЛ Марти Уолш заявил, что уважительного отношения, которого заслуживают хоккеисты, со стороны Бэбкока не последовало, потому его увольнение — единственный верный исход. По крайней мере, так считают в лиге.

У тренера не было шансов «выжить»

Майк Бэбкок — великий, легендарный тренер. Единственный среди хоккейных наставников, вошедший в «Тройной золотой клуб». Под его руководством сборная Канады дважды выиграла Олимпиаду и еще раз — чемпионат мира, а «Детройт Ред Уингз» вместе с ним завоевал Кубок Стэнли. Но даже такие регалии не «отмывают» его нынешнюю репутацию.

В североамериканском хоккейном сообществе Бэбкока открыто поливают грязью и выражают в его адрес ненависть и презрение. «Вряд ли в хоккее есть человек, который не нравился бы всем сильнее, чем Бэбкок» — подобных изречений в заокеанских медиа хватает с избытком. Очевидно, что с таким резюме 60-летний канадец совсем не скоро найдет новую работу в НХЛ, если вообще получит ее.

«Поразмыслив, я понял, что продолжение работы в “Блю Джекетс” будет слишком отвлекающим фактором. Жаль, что у меня нет возможности заниматься ею, но мой уход сейчас будет в интересах клуба», — сказал Бэбкок.

«Коламбусу» же не позавидуешь. Дмитрию Воронкову, который сейчас осваивается в своей новой команде и ждет главного дебюта за «мундиров» в НХЛ, — тоже. Теперь руководить «Блю Джекетс» доверено Паскалю Винсенту. 51-летний канадец дебютирует в роли главного тренера команды главной хоккейной лиге мира: ранее он возглавлял фарм-клуб «Виннипега» «Манитоба Мус» в АХЛ, а с 2021 года являлся ассистентом Брэда Ларсена в «Коламбусе».